https://ria.ru/20230207/proekt-1850312287.html

ГД приняла проект о регулировании в сфере охраны здоровья в новых регионах

ГД приняла проект о регулировании в сфере охраны здоровья в новых регионах - РИА Новости, 07.02.2023

ГД приняла проект о регулировании в сфере охраны здоровья в новых регионах

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о правовом регулировании в сфере охраны здоровья, обязательном медстраховании и... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:09

2023-02-07T15:09

2023-02-07T15:09

здоровье - общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

госдума рф

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о правовом регулировании в сфере охраны здоровья, обязательном медстраховании и обращении лекарств в новых регионах. Проектом предлагается соотнести с российскими нормы правового регулирования вопросов в сфере здравоохранения, действующие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Это касается вопросов и допуска к осуществлению медицинской деятельности и фармдеятельности, обращения лекарств и медицинских изделий, реализации особенностей информационного обеспечения в сфере здравоохранения, а также госконтроля в этой области и финансирования, отмечается в документе. "Принятие законопроекта позволит обеспечить последовательную интеграцию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в правовое поле Российской Федерации, минимизировать убытки медицинских организаций, субъектов обращения лекарственных средств и медицинских изделий, а также обеспечить защиту прав граждан на оказание медицинской помощи, лекарственное обеспечение и обеспечение медицинскими изделиями", - указывается в пояснительных материалах.

https://ria.ru/20230207/pensii-1850292786.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , госдума рф