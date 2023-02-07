https://ria.ru/20230207/proekt-1850216927.html

В Госдуме подготовили проект о бесплатной магистратуре для опытных учителей

В Госдуме подготовили проект о бесплатной магистратуре для опытных учителей - РИА Новости, 07.02.2023

В Госдуме подготовили проект о бесплатной магистратуре для опытных учителей

Депутаты от "Новых людей" Ксения Горячева и Сардана Авксентьева подготовили законопроект о праве учителей с высшим профильным образованием и имеющих стаж более... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T11:10

2023-02-07T11:10

2023-02-07T11:10

общество

россия

госдума рф

сардана авксентьева

партия "новые люди"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Депутаты от "Новых людей" Ксения Горячева и Сардана Авксентьева подготовили законопроект о праве учителей с высшим профильным образованием и имеющих стаж более пяти лет пройти бесплатное обучение на магистратуре, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Лица, имеющие высшее педагогическое образование и стаж работы на педагогических должностях не менее пяти лет, вправе повторно получить профессиональное образование по соответствующей их квалификации программам магистратуры за счет бюджетных ассигнований", - указывается в тексте законопроекта. Документ в данный момент направлен на получение отзыва в правительство РФ. Как указывают авторы в пояснительных материалах, данная мера будет способствовать достижению национальных целей и стратегических задач развития РФ до 2024 года. Как заявила журналистам Горячева, подобная инициатива направлена на решение вопроса о привлекательности профессии учителя. "Учитель это тот самый человек, которому необходимо сохранять уровень заинтересованности для того, чтобы вдохновлять детей и способствовать их развитию", - отметила она.

https://ria.ru/20230207/pushkin-1850177365.html

https://ria.ru/20230206/premii-1850077232.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, госдума рф, сардана авксентьева, партия "новые люди"