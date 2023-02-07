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В Госдуме подготовили проект о бесплатной магистратуре для опытных учителей
В Госдуме подготовили проект о бесплатной магистратуре для опытных учителей - РИА Новости, 07.02.2023
В Госдуме подготовили проект о бесплатной магистратуре для опытных учителей
Депутаты от "Новых людей" Ксения Горячева и Сардана Авксентьева подготовили законопроект о праве учителей с высшим профильным образованием и имеющих стаж более... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T11:10
2023-02-07T11:10
2023-02-07T11:10
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сардана авксентьева
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Депутаты от "Новых людей" Ксения Горячева и Сардана Авксентьева подготовили законопроект о праве учителей с высшим профильным образованием и имеющих стаж более пяти лет пройти бесплатное обучение на магистратуре, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Лица, имеющие высшее педагогическое образование и стаж работы на педагогических должностях не менее пяти лет, вправе повторно получить профессиональное образование по соответствующей их квалификации программам магистратуры за счет бюджетных ассигнований", - указывается в тексте законопроекта. Документ в данный момент направлен на получение отзыва в правительство РФ. Как указывают авторы в пояснительных материалах, данная мера будет способствовать достижению национальных целей и стратегических задач развития РФ до 2024 года. Как заявила журналистам Горячева, подобная инициатива направлена на решение вопроса о привлекательности профессии учителя. "Учитель это тот самый человек, которому необходимо сохранять уровень заинтересованности для того, чтобы вдохновлять детей и способствовать их развитию", - отметила она.
https://ria.ru/20230207/pushkin-1850177365.html
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общество, россия, госдума рф, сардана авксентьева, партия "новые люди"
Общество, Россия, Госдума РФ, Сардана Авксентьева, Партия "Новые люди"
В Госдуме подготовили проект о бесплатной магистратуре для опытных учителей
Депутаты "Новых людей" подготовили проект о бесплатной магистратуре для опытных учителей
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Депутаты от "Новых людей" Ксения Горячева и Сардана Авксентьева подготовили законопроект о праве учителей с высшим профильным образованием и имеющих стаж более пяти лет пройти бесплатное обучение на магистратуре, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Лица, имеющие высшее педагогическое образование и стаж работы на педагогических должностях не менее пяти лет, вправе повторно получить профессиональное образование по соответствующей их квалификации программам магистратуры за счет бюджетных ассигнований", - указывается в тексте законопроекта.
Документ в данный момент направлен на получение отзыва в правительство РФ
.
Как указывают авторы в пояснительных материалах, данная мера будет способствовать достижению национальных целей и стратегических задач развития РФ до 2024 года. Как заявила журналистам Горячева, подобная инициатива направлена на решение вопроса о привлекательности профессии учителя.
"Учитель это тот самый человек, которому необходимо сохранять уровень заинтересованности для того, чтобы вдохновлять детей и способствовать их развитию", - отметила она.