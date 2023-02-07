https://ria.ru/20230207/prigovor-1850323616.html
На Урале мать, избившая младенца до смерти, получила шесть лет колонии
На Урале мать, избившая младенца до смерти, получила шесть лет колонии - РИА Новости, 07.02.2023
На Урале мать, избившая младенца до смерти, получила шесть лет колонии
Мать, девятью ударами по голове заставившая умолкнуть плакавшего 3-месячного сына, осуждена в Екатеринбурге на шесть лет за его гибель, сообщают региональное... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:40
2023-02-07T15:40
2023-02-07T15:40
происшествия
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Мать, девятью ударами по голове заставившая умолкнуть плакавшего 3-месячного сына, осуждена в Екатеринбурге на шесть лет за его гибель, сообщают региональное управление СК РФ и прокуратура. "Подсудимая признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Приговором суда ей назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении СУСК. По информации ведомства, весной 2022 года пьяная 38-летняя жительница Екатеринбурга в доме по улице Колхозников из-за неприязни несколько раз ударила руками своего ребенка, в том числе и по голове. От полученных травм через мальчик вскоре скончался в квартире. Как добавили в региональной прокуратуре, ребенку было всего три месяца, а мать нанесла ему девять ударов по голове из-за того, что тот плакал. Как отметил начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, екатеринбурженка была трудоустроена у индивидуального предпринимателя швеей, в период совершения преступления находилась в отпуске по уходу за ребенком, проживала отдельно от супруга, воспитывала сына одна. "В отношении подозреваемой применялся полиграф, так называемый детектор лжи. Свою вину женщина не признала, сообщив, что сама вызвала скорую помощь и якобы не имеет никакого отношения к избиению сына", – приведены слова полковника Горелых в релизе полиции.
https://ria.ru/20220614/prigovor-1795122129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область
Происшествия, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ), Свердловская область
На Урале мать, избившая младенца до смерти, получила шесть лет колонии
В Екатеринбурге мать, избившая младенца до смерти за плач, получила шесть лет колонии
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев – РИА Новости.
Мать, девятью ударами по голове заставившая умолкнуть плакавшего 3-месячного сына, осуждена в Екатеринбурге на шесть лет за его гибель, сообщают
региональное управление СК РФ и прокуратура.
"Подсудимая признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Приговором суда ей назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении СУСК.
По информации ведомства, весной 2022 года пьяная 38-летняя жительница Екатеринбурга в доме по улице Колхозников из-за неприязни несколько раз ударила руками своего ребенка, в том числе и по голове. От полученных травм через мальчик вскоре скончался в квартире.
Как добавили в региональной прокуратуре, ребенку было всего три месяца, а мать нанесла ему девять ударов по голове из-за того, что тот плакал.
Как отметил начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, екатеринбурженка была трудоустроена у индивидуального предпринимателя швеей, в период совершения преступления находилась в отпуске по уходу за ребенком, проживала отдельно от супруга, воспитывала сына одна.
"В отношении подозреваемой применялся полиграф, так называемый детектор лжи. Свою вину женщина не признала, сообщив, что сама вызвала скорую помощь и якобы не имеет никакого отношения к избиению сына", – приведены слова полковника Горелых в релизе полиции.