https://ria.ru/20230207/priglashenie-1850325689.html
Лавров пригласил главу МИД Мали посетить Россию
Лавров пригласил главу МИД Мали посетить Россию - РИА Новости, 07.02.2023
Лавров пригласил главу МИД Мали посетить Россию
Глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил малийского коллегу Абдулайя Диопа посетить Россию в удобное для него время. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:47
2023-02-07T15:47
2023-02-07T15:47
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абдулай диоп
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БАМАКО, 7 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил малийского коллегу Абдулайя Диопа посетить Россию в удобное для него время. Лавров прибыл в Мали после визита в Ирак. Как рассказал Диоп на пресс-конференции с российским коллегой, президент Мали Ассими Гоита поучаствует в саммите "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге в 2023 году, это даст новую динамику отношениям Москвы и Бамако. Диоп отметил, что Мали хочет усилить экономическое сотрудничество и укрепить партнёрство с Москвой. "Я приглашаю господина министра продолжить наше общение и посетить Россию в удобное время. В любом случае нам нужно будет готовиться к саммиту "Россия-Африка", так что рассчитываю на скорую встречу", - сказал Лавров на пресс-конференции.
https://ria.ru/20230207/sotrudnichestvo-1850317854.html
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в мире, россия, мали, москва, абдулай диоп, сергей лавров
В мире, Россия, Мали, Москва, Абдулай Диоп, Сергей Лавров
Лавров пригласил главу МИД Мали посетить Россию
Лавров пригласил главу МИД Мали Диопа посетить Россию