В Москве благодаря камерам задержали более 7,7 тысячи преступников
Собянин: в Москве благодаря камерам задержали 7713 преступников в федеральном розыске
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Более 7,7 тысяч человек, находящихся в федеральном розыске, было задержано благодаря городским камерам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Система видеонаблюдения в первую очередь, конечно, работает на безопасность города. В настоящее время в метро и в городе было задержано 7713 человек, находящихся в федеральном розыске, это чистой воды уголовники, которых раньше не могли найти. Эта система в течение нескольких секунд распознает, дает сигнал для работы полиции", - сказал Собянин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Собянин отметил, что благодаря камерам в Москве в разы уменьшились квартирные кражи, потому что преступники понимают, что, если они зайдут в подъезд даже в маске, система все равно их опознает.
"И должен заверить вас, Владимир Владимирович, что мы продолжим все эти программы, это только часть из них. Город должен развиваться комплексно, качественно и динамично", - добавил мэр.
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