https://ria.ru/20230207/premii-1850215873.html

Путин подписал указ о присуждении премий для молодых ученых

Путин подписал указ о присуждении премий для молодых ученых - РИА Новости, 07.02.2023

Путин подписал указ о присуждении премий для молодых ученых

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премий в области науки для молодых ученых, среди отмеченных работ - исследования океанологических... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T11:07

2023-02-07T11:07

2023-02-07T12:51

наука

россия

владимир путин

открытия - риа наука

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премий в области науки для молодых ученых, среди отмеченных работ - исследования океанологических процессов. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. "Присудить премии президента Российской Федерации в области науки и инновации для молодых ученых за 2022 год и присвоить почетное звание лауреата премии президента Российской Федерации в области науки и инновации молодых ученых: ... Осадчиеву Александру Александровичу, доктору физико-математических наук, ведущему научному сотруднику федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук ...", - говорится в документе. Глава страны отметил достижения Осадчиева в исследовании океанологических процессов в морях российской Арктики, потому что они важны для "обеспечения хозяйственной деятельности в акватории Северного морского пути". Кроме того, Путин присудил премии кандидату технических наук Мухаматдинову Иреку за разработку катализаторов акватермолиза для повышения нефтеотдачи пластов, кандидату химических наук Ирине Тимофеевой и кандидату химических наук Андрею Шишову за разработку материалов и методов для инструментального химического анализа промышленных, природных и биомедицинских объектов.На пресс-конференции в Москве работы лауреатов представил помощник главы государства по науке и образованию Андрей Фурсенко. Он сообщил, что по "закрытой" тематике премии удостоен сотрудник 12-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны РФ Иван Фисенко - за разработку технологии испытаний сложных технических устройств, обеспечивающей укрепление обороноспособности страны.Фурсенко высоко оценил уровень работ, поданных на соискание премии за 2022 год. Он напомнил, что претенденты проходят жесткий, многоступенчатый отбор.В 2022 году работы кандидатов "резко повысили уровень", отметил Фурсенко. Может быть, это связано со снятием коронавирусных ограничений, предположил он. "В этом году было много хороших работ", - добавил Фурсенко.Премия присуждается с 2008 года молодым российскими ученым и специалистам за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Размер каждой премии с 2019 года составляет 5 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230121/sanktsii-1846235031.html

https://ria.ru/20221226/medvedev-1841451770.html

https://ria.ru/20221214/nauka-1838593406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, открытия - риа наука