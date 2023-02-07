https://ria.ru/20230207/pozhar-1850376434.html
В Латвии загорелся завод по производству беспилотников
В Латвии загорелся завод по производству беспилотников - РИА Новости, 07.02.2023
В Латвии загорелся завод по производству беспилотников
Завод по производству беспилотных летательных аппаратов компании UAV Factory, предположительно, горит в Марупском крае в Латвии, сообщил во вторник портал... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T18:29
2023-02-07T18:29
2023-02-07T18:29
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Завод по производству беспилотных летательных аппаратов компании UAV Factory, предположительно, горит в Марупском крае в Латвии, сообщил во вторник портал Delfi. Государственная пожарно-спасательная служба страны назвала происшествие пожаром повышенной опасности и призвала жителей закрыть окна и выключить вентиляцию, так как дым может быть опасен для здоровья. Отмечается, что огонь распространяется быстро, на месте работают не менее 50 пожарных.
https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850202909.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, бпла, беспилотники
В мире, Латвия, БПЛА, Беспилотники
В Латвии загорелся завод по производству беспилотников
В Латвии в Марупском крае загорелся завод по производству беспилотников UAV Factory