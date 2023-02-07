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В Латвии загорелся завод по производству беспилотников - РИА Новости, 07.02.2023
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В Латвии загорелся завод по производству беспилотников
В Латвии загорелся завод по производству беспилотников - РИА Новости, 07.02.2023
В Латвии загорелся завод по производству беспилотников
Завод по производству беспилотных летательных аппаратов компании UAV Factory, предположительно, горит в Марупском крае в Латвии, сообщил во вторник портал... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T18:29
2023-02-07T18:29
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бпла
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Завод по производству беспилотных летательных аппаратов компании UAV Factory, предположительно, горит в Марупском крае в Латвии, сообщил во вторник портал Delfi. Государственная пожарно-спасательная служба страны назвала происшествие пожаром повышенной опасности и призвала жителей закрыть окна и выключить вентиляцию, так как дым может быть опасен для здоровья. Отмечается, что огонь распространяется быстро, на месте работают не менее 50 пожарных.
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в мире, латвия, бпла, беспилотники
В мире, Латвия, БПЛА, Беспилотники
18:29 07.02.2023
 
В Латвии загорелся завод по производству беспилотников

В Латвии в Марупском крае загорелся завод по производству беспилотников UAV Factory

© Фото очевидцаПожар в Марупском крае в Латвии
Пожар в Марупском крае в Латвии
© Фото очевидца
Пожар в Марупском крае в Латвии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Завод по производству беспилотных летательных аппаратов компании UAV Factory, предположительно, горит в Марупском крае в Латвии, сообщил во вторник портал Delfi.
Государственная пожарно-спасательная служба страны назвала происшествие пожаром повышенной опасности и призвала жителей закрыть окна и выключить вентиляцию, так как дым может быть опасен для здоровья.
Отмечается, что огонь распространяется быстро, на месте работают не менее 50 пожарных.
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