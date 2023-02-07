https://ria.ru/20230207/pozhar-1850376434.html

В Латвии загорелся завод по производству беспилотников

В Латвии загорелся завод по производству беспилотников - РИА Новости, 07.02.2023

В Латвии загорелся завод по производству беспилотников

Завод по производству беспилотных летательных аппаратов компании UAV Factory, предположительно, горит в Марупском крае в Латвии, сообщил во вторник портал... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T18:29

2023-02-07T18:29

2023-02-07T18:29

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Завод по производству беспилотных летательных аппаратов компании UAV Factory, предположительно, горит в Марупском крае в Латвии, сообщил во вторник портал Delfi. Государственная пожарно-спасательная служба страны назвала происшествие пожаром повышенной опасности и призвала жителей закрыть окна и выключить вентиляцию, так как дым может быть опасен для здоровья. Отмечается, что огонь распространяется быстро, на месте работают не менее 50 пожарных.

https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850202909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, латвия, бпла, беспилотники