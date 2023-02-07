https://ria.ru/20230207/postradavshie-1850259071.html
При обстреле Донецка пострадали не менее пяти человек
При обстреле Донецка пострадали не менее пяти человек - РИА Новости, 07.02.2023
При обстреле Донецка пострадали не менее пяти человек
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что, по предварительной информации, пять человек пострадали в результате обстрела украинскими войсками Кировского района... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:11
2023-02-07T13:11
2023-02-07T15:35
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что, по предварительной информации, пять человек пострадали в результате обстрела украинскими войсками Кировского района города."По предварительной информации, в результате обстрела Кировского района получили ранения пять человек. Данные уточняются", - написал он в своем телеграм-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850255884.html
донецк
кировский район
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происшествия, донецк, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
13:11 07.02.2023 (обновлено: 15:35 07.02.2023)
При обстреле Донецка пострадали не менее пяти человек
Мэр Кулемзин: по предварительным данным, при обстреле Донецка пострадали пять человек