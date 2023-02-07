https://ria.ru/20230207/postradavshie-1850248297.html

При обстреле Кировского района Донецка пострадали несколько человек

При обстреле Кировского района Донецка пострадали несколько человек - РИА Новости, 07.02.2023

При обстреле Кировского района Донецка пострадали несколько человек

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела украинскими войсками Кировского района города есть пострадавшие. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T12:45

2023-02-07T12:45

2023-02-07T12:45

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

кировский район

сша

алексей кулемзин (донецк)

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_5dc2600898f7c75e06afd9e43713b20a.jpg

ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела украинскими войсками Кировского района города есть пострадавшие. "В 11.40 (совпадает с мск - ред.) удару подвергся Кировский район. Из населенного пункта Желанное первое выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Очевидцы сообщают о прилётах и раненых на Семашко. Информация уточняется", - написал он в своем телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

кировский район

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк, кировский район, сша, алексей кулемзин (донецк), нато