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При обстреле Кировского района Донецка пострадали несколько человек
При обстреле Кировского района Донецка пострадали несколько человек - РИА Новости, 07.02.2023
При обстреле Кировского района Донецка пострадали несколько человек
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела украинскими войсками Кировского района города есть пострадавшие. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T12:45
2023-02-07T12:45
2023-02-07T12:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
сша
алексей кулемзин (донецк)
нато
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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела украинскими войсками Кировского района города есть пострадавшие. "В 11.40 (совпадает с мск - ред.) удару подвергся Кировский район. Из населенного пункта Желанное первое выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Очевидцы сообщают о прилётах и раненых на Семашко. Информация уточняется", - написал он в своем телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Кировский район, США, Алексей Кулемзин (Донецк), НАТО
При обстреле Кировского района Донецка пострадали несколько человек
Мэр Кулемзин сообщил, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали несколько человек