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Раненная в Химках школьница находится в крайне тяжелом состоянии - РИА Новости, 07.02.2023
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Раненная в Химках школьница находится в крайне тяжелом состоянии
Раненная в Химках школьница находится в крайне тяжелом состоянии - РИА Новости, 07.02.2023
Раненная в Химках школьница находится в крайне тяжелом состоянии
Ученица пятого класса лицея №10 в Химках, которую ударила ножом одноклассница, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости пресс-служба... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:36
2023-02-07T15:46
московская область (подмосковье)
химки
происшествия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ученица пятого класса лицея №10 в Химках, которую ударила ножом одноклассница, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости пресс-служба министерства здравоохранения региона.Ранее в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в учебном заведении в подмосковных Химках закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой "ножевые ранения", пострадавшую несовершеннолетнюю 2012 года рождения госпитализировали."В результате происшествия в Химках пострадал один ребенок. На данный момент ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Пациентка госпитализирована, и медицинская помощь оказывается в полном объеме", - говорится в сообщении.Комментировать случившееся в лицее отказались.
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московская область (подмосковье), химки, происшествия
Московская область (Подмосковье), Химки, Происшествия
15:36 07.02.2023 (обновлено: 15:46 07.02.2023)
 
Раненная в Химках школьница находится в крайне тяжелом состоянии

Пострадавшая в поножовщине в химкинской школе находится в крайне тяжелом состоянии

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ученица пятого класса лицея №10 в Химках, которую ударила ножом одноклассница, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Ранее в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в учебном заведении в подмосковных Химках закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой "ножевые ранения", пострадавшую несовершеннолетнюю 2012 года рождения госпитализировали.
"В результате происшествия в Химках пострадал один ребенок. На данный момент ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Пациентка госпитализирована, и медицинская помощь оказывается в полном объеме", - говорится в сообщении.
Комментировать случившееся в лицее отказались.
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