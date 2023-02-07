https://ria.ru/20230207/postradavshaya-1850322591.html

Раненная в Химках школьница находится в крайне тяжелом состоянии

Раненная в Химках школьница находится в крайне тяжелом состоянии - РИА Новости, 07.02.2023

Раненная в Химках школьница находится в крайне тяжелом состоянии

Ученица пятого класса лицея №10 в Химках, которую ударила ножом одноклассница, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости пресс-служба... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:36

2023-02-07T15:36

2023-02-07T15:46

московская область (подмосковье)

химки

происшествия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ученица пятого класса лицея №10 в Химках, которую ударила ножом одноклассница, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости пресс-служба министерства здравоохранения региона.Ранее в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в учебном заведении в подмосковных Химках закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой "ножевые ранения", пострадавшую несовершеннолетнюю 2012 года рождения госпитализировали."В результате происшествия в Химках пострадал один ребенок. На данный момент ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Пациентка госпитализирована, и медицинская помощь оказывается в полном объеме", - говорится в сообщении.Комментировать случившееся в лицее отказались.

https://ria.ru/20230207/delo-1850323992.html

московская область (подмосковье)

химки

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

московская область (подмосковье), химки, происшествия