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Россия надеется на скорые поставки товаров в Мали, заявил Лавров - РИА Новости, 07.02.2023
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Россия надеется на скорые поставки товаров в Мали, заявил Лавров
Россия надеется на скорые поставки товаров в Мали, заявил Лавров - РИА Новости, 07.02.2023
Россия надеется на скорые поставки товаров в Мали, заявил Лавров
РФ надеется, что в скором времени начнутся поставки российской пшеницы, удобрений и нефтепродуктов в Мали, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:35
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БАМАКО, 7 фев - РИА Новости. РФ надеется, что в скором времени начнутся поставки российской пшеницы, удобрений и нефтепродуктов в Мали, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Торговый оборот растет и достаточно быстро, в прошлом году на двадцать с лишним процентов. Но абсолютные цифры не очень впечатляют, это наша общая оценка. И мы согласились с тем, что многообещающими сферами приложения наших усилий являются и освоение запасов минерального сырья, геологоразведка, энергетика, транспортная и иная инфраструктура, сельское хозяйство", - сказал Лавров по итогам визита в Мали. "Надеюсь, в самое ближайшее время начнутся поставки пшеницы, удобрений, нефтепродуктов и других стратегических товаров", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20230205/ukraina-1849834558.html
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экономика, россия, мали, сергей лавров, в мире
Экономика, Россия, Мали, Сергей Лавров, В мире
15:35 07.02.2023 (обновлено: 16:14 07.02.2023)
 
Россия надеется на скорые поставки товаров в Мали, заявил Лавров

Лавров: Россия надеется на скорые поставки пшеницы, удобрений и нефтепродуктов в Мали

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп на встрече в Бамако
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп на встрече в Бамако - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп на встрече в Бамако
Читать ria.ru в
БАМАКО, 7 фев - РИА Новости. РФ надеется, что в скором времени начнутся поставки российской пшеницы, удобрений и нефтепродуктов в Мали, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Торговый оборот растет и достаточно быстро, в прошлом году на двадцать с лишним процентов. Но абсолютные цифры не очень впечатляют, это наша общая оценка. И мы согласились с тем, что многообещающими сферами приложения наших усилий являются и освоение запасов минерального сырья, геологоразведка, энергетика, транспортная и иная инфраструктура, сельское хозяйство", - сказал Лавров по итогам визита в Мали.
"Надеюсь, в самое ближайшее время начнутся поставки пшеницы, удобрений, нефтепродуктов и других стратегических товаров", - добавил Лавров.
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