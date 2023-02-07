https://ria.ru/20230207/posol-1850219947.html

Посол Эстонии покинул свою резиденцию в Москве, сообщил источник

Посол Эстонии покинул свою резиденцию в Москве, сообщил источник - РИА Новости, 07.02.2023

Посол Эстонии покинул свою резиденцию в Москве, сообщил источник

Посол Эстонии в России Маргус Лайдре покинул свою московскую резиденцию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T11:23

2023-02-07T11:23

2023-02-07T12:15

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Посол Эстонии в России Маргус Лайдре покинул свою московскую резиденцию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, дипломат уехал на одной легковой машине рано утром.Ранее МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Таллин "предпринял новый недружественный шаг" и радикально сократил численность российского посольства, что, как заметили в Москве, "подтверждает линию на развал отношений между странами".В ответ российская сторона понизила уровень диппредставителя до временного поверенного в делах. Обоим послам предписали покинуть страны 7 февраля.

https://ria.ru/20230201/posolstvo-1848898491.html

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в мире, россия, эстония, москва, урмас рейнсалу