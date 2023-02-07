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Посол Эстонии покинул свою резиденцию в Москве, сообщил источник - РИА Новости, 07.02.2023
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Посол Эстонии покинул свою резиденцию в Москве, сообщил источник
Посол Эстонии покинул свою резиденцию в Москве, сообщил источник - РИА Новости, 07.02.2023
Посол Эстонии покинул свою резиденцию в Москве, сообщил источник
Посол Эстонии в России Маргус Лайдре покинул свою московскую резиденцию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T11:23
2023-02-07T12:15
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Посол Эстонии в России Маргус Лайдре покинул свою московскую резиденцию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, дипломат уехал на одной легковой машине рано утром.Ранее МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Таллин "предпринял новый недружественный шаг" и радикально сократил численность российского посольства, что, как заметили в Москве, "подтверждает линию на развал отношений между странами".В ответ российская сторона понизила уровень диппредставителя до временного поверенного в делах. Обоим послам предписали покинуть страны 7 февраля.
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в мире, россия, эстония, москва, урмас рейнсалу
В мире, Россия, Эстония, Москва, Урмас Рейнсалу
11:23 07.02.2023 (обновлено: 12:15 07.02.2023)
 
Посол Эстонии покинул свою резиденцию в Москве, сообщил источник

Посол Эстонии Лайдре покинул свою резиденцию в Москве на одной легковой машине

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Эстонской Республики Маргус Лайдре
Чрезвычайный и полномочный посол Эстонской Республики Маргус Лайдре - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Чрезвычайный и полномочный посол Эстонской Республики Маргус Лайдре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Посол Эстонии в России Маргус Лайдре покинул свою московскую резиденцию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника агентства, дипломат уехал на одной легковой машине рано утром.
Ранее МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Таллин "предпринял новый недружественный шаг" и радикально сократил численность российского посольства, что, как заметили в Москве, "подтверждает линию на развал отношений между странами".
В ответ российская сторона понизила уровень диппредставителя до временного поверенного в делах.
Обоим послам предписали покинуть страны 7 февраля.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 11:42
Глава МИД Литвы заявил, что российские посольства в Европе не нужны
 
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