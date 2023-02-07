https://ria.ru/20230207/polovode-1850345498.html

Глава Тверской области поручил обеспечить полную готовность к половодью

Глава Тверской области поручил обеспечить полную готовность к половодью - РИА Новости, 07.02.2023

Глава Тверской области поручил обеспечить полную готовность к половодью

Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник на заседании регионального правительства поставил задачи по подготовке региона к безаварийному пропуску... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T16:53

2023-02-07T16:53

2023-02-07T16:53

тверская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

игорь руденя

осташков

калининский район

жкх

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ТВЕРЬ, 7 фев – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник на заседании регионального правительства поставил задачи по подготовке региона к безаварийному пропуску весеннего половодья, сообщает пресс-служба регионального правительства."Ключевая задача в период половодья - обеспечение безопасности граждан, объектов экономики, инфраструктуры и социальной сферы", - сказал Руденя.Глава региона отметил, что министерству природных ресурсов и экологии региона совместно с главным управлением МЧС по Тверской области при поддержке администраций муниципалитетов необходимо обеспечить полную готовность группировки сил и средств, своевременное получение информации об уровне воды в реках, озёрах и водохранилищах и его оперативное регулирование.На территории Тверской области расположено свыше 800 рек, 1769 озёр, 13 крупных водохранилищ. Наибольший риск подтопления существует в Осташкове и Максатихе, умеренный – в Андреаполе, Пено, Торопце, Белом, Западной Двине, Нелидово, Жарковском, Калининском районе.Мониторинг паводковой обстановки на территории Верхневолжья проводится с помощью 22 гидрологических постов, на девяти из которых установлены комплексы контроля, позволяющие автоматически определять критический уровень воды и проводить экстренное оповещение населения.В состав группировки сил и средств, которые при необходимости будут работать в местах подтоплений, включено более 7,5 тысячи человек, свыше 2,6 тысячи единиц различной техники.Министерству транспорта региона и главам муниципалитетов также поручено установить постоянный контроль за состоянием дорожной сети и систем водоотвода, при необходимости оперативно провести работы по их очистке и ремонту, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221220/dorogi-1840002119.html

осташков

калининский район

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), игорь руденя, осташков, калининский район, жкх