https://ria.ru/20230207/pochta_bank-1850308359.html
Почта Банк открыл 8000 новых точек обслуживания в малых городах и поселках
Почта Банк открыл 8000 новых точек обслуживания в малых городах и поселках - РИА Новости, 07.02.2023
Почта Банк открыл 8000 новых точек обслуживания в малых городах и поселках
Почта Банк в 2022 году увеличил региональную сеть на 8 тысяч точек, открытых на базе отделений Почты России в небольших городах и поселках, сообщает банк. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:02
2023-02-07T15:02
2023-02-07T15:24
новости компаний - экономика
почта банк
экономика
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Почта Банк в 2022 году увеличил региональную сеть на 8 тысяч точек, открытых на базе отделений Почты России в небольших городах и поселках, сообщает банк.Сегодня сеть банка насчитывает около 30 тысяч точек в 18 тысяч населенных пунктах.Как отметили в банке, помимо собственных флагманских отделений банк активно развивает агентскую сеть. Такие точки обслуживания располагаются в почтовых отделениях, финансовые услуги там оказывают сотрудники почты – агенты банка, прошедшие специальное обучение. В общей сложности с Почта Банком сотрудничают более 40 тысяч агентов – сотрудников Почты России. Ежегодно они привлекают в кредитную организацию более 20% новых клиентов."Мы развиваем нашу региональную сеть, чтобы обеспечить доступность финансовых услуг гражданам в любом уголке нашей страны. Только за прошлый год мы нарастили присутствие в почтовых отделениях на 50%, причем новые точки обслуживания были открыты преимущественно в сельской местности, где это особенно нужно. Сегодня более, чем в 26 тысячах отделений почтовой связи есть банк, а значит, мы стали еще ближе и удобнее для граждан по всей стране", - приводятся в сообщении слова директора департамента развития розничной дистрибуции Почта Банка Ильи Гринберга.
https://ria.ru/20221130/bank-1835399389.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости компаний - экономика, почта банк, экономика
Новости компаний - Экономика, Почта банк, Экономика
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Почта Банк в 2022 году увеличил региональную сеть на 8 тысяч точек, открытых на базе отделений Почты России в небольших городах и поселках, сообщает банк.
Сегодня сеть банка насчитывает около 30 тысяч точек в 18 тысяч населенных пунктах.
Как отметили в банке, помимо собственных флагманских отделений банк активно развивает агентскую сеть. Такие точки обслуживания располагаются в почтовых отделениях, финансовые услуги там оказывают сотрудники почты – агенты банка, прошедшие специальное обучение. В общей сложности с Почта Банком
сотрудничают более 40 тысяч агентов – сотрудников Почты России. Ежегодно они привлекают в кредитную организацию более 20% новых клиентов.
"Мы развиваем нашу региональную сеть, чтобы обеспечить доступность финансовых услуг гражданам в любом уголке нашей страны. Только за прошлый год мы нарастили присутствие в почтовых отделениях на 50%, причем новые точки обслуживания были открыты преимущественно в сельской местности, где это особенно нужно. Сегодня более, чем в 26 тысячах отделений почтовой связи есть банк, а значит, мы стали еще ближе и удобнее для граждан по всей стране", - приводятся в сообщении слова директора департамента развития розничной дистрибуции Почта Банка Ильи Гринберга.