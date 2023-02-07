https://ria.ru/20230207/pochta_bank-1850308359.html

Почта Банк открыл 8000 новых точек обслуживания в малых городах и поселках

Почта Банк открыл 8000 новых точек обслуживания в малых городах и поселках - РИА Новости, 07.02.2023

Почта Банк открыл 8000 новых точек обслуживания в малых городах и поселках

Почта Банк в 2022 году увеличил региональную сеть на 8 тысяч точек, открытых на базе отделений Почты России в небольших городах и поселках, сообщает банк. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:02

2023-02-07T15:02

2023-02-07T15:24

новости компаний - экономика

почта банк

экономика

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Почта Банк в 2022 году увеличил региональную сеть на 8 тысяч точек, открытых на базе отделений Почты России в небольших городах и поселках, сообщает банк.Сегодня сеть банка насчитывает около 30 тысяч точек в 18 тысяч населенных пунктах.Как отметили в банке, помимо собственных флагманских отделений банк активно развивает агентскую сеть. Такие точки обслуживания располагаются в почтовых отделениях, финансовые услуги там оказывают сотрудники почты – агенты банка, прошедшие специальное обучение. В общей сложности с Почта Банком сотрудничают более 40 тысяч агентов – сотрудников Почты России. Ежегодно они привлекают в кредитную организацию более 20% новых клиентов."Мы развиваем нашу региональную сеть, чтобы обеспечить доступность финансовых услуг гражданам в любом уголке нашей страны. Только за прошлый год мы нарастили присутствие в почтовых отделениях на 50%, причем новые точки обслуживания были открыты преимущественно в сельской местности, где это особенно нужно. Сегодня более, чем в 26 тысячах отделений почтовой связи есть банк, а значит, мы стали еще ближе и удобнее для граждан по всей стране", - приводятся в сообщении слова директора департамента развития розничной дистрибуции Почта Банка Ильи Гринберга.

https://ria.ru/20221130/bank-1835399389.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, почта банк, экономика