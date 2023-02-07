https://ria.ru/20230207/peru-1850166205.html

При сходе селевых потоков в Перу погибли сорок человек

При сходе селевых потоков в Перу погибли сорок человек - РИА Новости, 07.02.2023

При сходе селевых потоков в Перу погибли сорок человек

Сорок человек погибли в результате схода селевых потоков в регионе Арекипа на юге Перу, сообщило радио RPP. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T02:00

2023-02-07T02:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев - РИА Новости. Сорок человек погибли в результате схода селевых потоков в регионе Арекипа на юге Перу, сообщило радио RPP. Бедствие произошло накануне и повторилось в понедельник. Селевые потоки уничтожили 200 небольших жилых домов, нанеся ущерб двум тысячам семей. Пострадавшие ожидают помощи от правительства.

https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850161815.html

перу

арекипа (регион)

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в мире, перу, арекипа (регион)