https://ria.ru/20230207/peru-1850166205.html
При сходе селевых потоков в Перу погибли сорок человек
При сходе селевых потоков в Перу погибли сорок человек - РИА Новости, 07.02.2023
При сходе селевых потоков в Перу погибли сорок человек
Сорок человек погибли в результате схода селевых потоков в регионе Арекипа на юге Перу, сообщило радио RPP. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T02:00
2023-02-07T02:00
2023-02-07T02:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев - РИА Новости. Сорок человек погибли в результате схода селевых потоков в регионе Арекипа на юге Перу, сообщило радио RPP. Бедствие произошло накануне и повторилось в понедельник. Селевые потоки уничтожили 200 небольших жилых домов, нанеся ущерб двум тысячам семей. Пострадавшие ожидают помощи от правительства.
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в мире, перу, арекипа (регион)
В мире, Перу, Арекипа (регион)
При сходе селевых потоков в Перу погибли сорок человек
В результате схода селевых потоков на юге Перу погибли сорок человек