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При сходе селевых потоков в Перу погибли сорок человек - РИА Новости, 07.02.2023
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При сходе селевых потоков в Перу погибли сорок человек
При сходе селевых потоков в Перу погибли сорок человек - РИА Новости, 07.02.2023
При сходе селевых потоков в Перу погибли сорок человек
Сорок человек погибли в результате схода селевых потоков в регионе Арекипа на юге Перу, сообщило радио RPP. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T02:00
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перу
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев - РИА Новости. Сорок человек погибли в результате схода селевых потоков в регионе Арекипа на юге Перу, сообщило радио RPP. Бедствие произошло накануне и повторилось в понедельник. Селевые потоки уничтожили 200 небольших жилых домов, нанеся ущерб двум тысячам семей. Пострадавшие ожидают помощи от правительства.
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в мире, перу, арекипа (регион)
В мире, Перу, Арекипа (регион)
02:00 07.02.2023
 
При сходе селевых потоков в Перу погибли сорок человек

В результате схода селевых потоков на юге Перу погибли сорок человек

© AP Photo / Rodrigo AbdПеру
Перу - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Rodrigo Abd
Перу. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев - РИА Новости. Сорок человек погибли в результате схода селевых потоков в регионе Арекипа на юге Перу, сообщило радио RPP.
"Число погибших, унесённых селевыми потоками, выросло до 40", - отмечает СМИ.
Бедствие произошло накануне и повторилось в понедельник.
Селевые потоки уничтожили 200 небольших жилых домов, нанеся ущерб двум тысячам семей.
Пострадавшие ожидают помощи от правительства.
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
00:45
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 2379 человек
 
В миреПеруАрекипа (регион)
 
 
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