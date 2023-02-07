Поставки оружия Украине "подтолкнут" Россию к переговорам, считает Мельник
Замглавы МИД Украины Мельник: поставки Киеву оружия "подтолкнут" Москву к переговорам
Андрей Мельник. Архивное фото
БЕРЛИН, 7 фев - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник утверждает, что Киев хотел бы мирных переговоров, при этом, по его мнению, Москва к ним не готова и ее к этому надо "подтолкнуть" новыми поставками вооружений Украине.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости заявил, что тезис о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине - ложь, Москва продолжит опровергать этот и другие фейки. По его словам, никто не пытается убедить Киев в необходимости вернуться к переговорам с Москвой.
"Мы уже сегодня хотим мира, но Путин, похоже, не готов, и поэтому нам нужно оружие, чтобы подтолкнуть его к этому", - сказал Мельник в эфире второго немецкого канала ZDF.
По его словам, "для танца нужны двое", также двое нужны и для мирных переговоров. "На данный момент, к сожалению, русские не готовы", - заключил замглавы МИД Украины.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.