https://ria.ru/20230207/peregovory-1850265921.html

Поставки оружия Украине "подтолкнут" Россию к переговорам, считает Мельник

Поставки оружия Украине "подтолкнут" Россию к переговорам, считает Мельник - РИА Новости, 07.02.2023

Поставки оружия Украине "подтолкнут" Россию к переговорам, считает Мельник

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник утверждает, что Киев хотел бы мирных переговоров, при этом, по его мнению, Москва к ним не готова и... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T13:29

2023-02-07T13:29

2023-02-07T13:29

специальная военная операция на украине

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БЕРЛИН, 7 фев - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник утверждает, что Киев хотел бы мирных переговоров, при этом, по его мнению, Москва к ним не готова и ее к этому надо "подтолкнуть" новыми поставками вооружений Украине. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости заявил, что тезис о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине - ложь, Москва продолжит опровергать этот и другие фейки. По его словам, никто не пытается убедить Киев в необходимости вернуться к переговорам с Москвой. По его словам, "для танца нужны двое", также двое нужны и для мирных переговоров. "На данный момент, к сожалению, русские не готовы", - заключил замглавы МИД Украины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230207/melnik-1850168912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, россия, андрей мельник, мид украины, оружие