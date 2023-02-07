Рейтинг@Mail.ru
Поставки оружия Украине "подтолкнут" Россию к переговорам, считает Мельник - РИА Новости, 07.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230207/peregovory-1850265921.html
Поставки оружия Украине "подтолкнут" Россию к переговорам, считает Мельник
Поставки оружия Украине "подтолкнут" Россию к переговорам, считает Мельник - РИА Новости, 07.02.2023
Поставки оружия Украине "подтолкнут" Россию к переговорам, считает Мельник
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник утверждает, что Киев хотел бы мирных переговоров, при этом, по его мнению, Москва к ним не готова и... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:29
2023-02-07T13:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
андрей мельник
мид украины
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786437877_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e51b0c820e1d2910c66e6e8600242126.jpg
БЕРЛИН, 7 фев - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник утверждает, что Киев хотел бы мирных переговоров, при этом, по его мнению, Москва к ним не готова и ее к этому надо "подтолкнуть" новыми поставками вооружений Украине. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости заявил, что тезис о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине - ложь, Москва продолжит опровергать этот и другие фейки. По его словам, никто не пытается убедить Киев в необходимости вернуться к переговорам с Москвой. По его словам, "для танца нужны двое", также двое нужны и для мирных переговоров. "На данный момент, к сожалению, русские не готовы", - заключил замглавы МИД Украины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230207/melnik-1850168912.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786437877_0:0:1422:1066_1920x0_80_0_0_08c38d41b17c3640874f0abc1456e8e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, андрей мельник, мид украины, оружие
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Андрей Мельник, МИД Украины, Оружие
13:29 07.02.2023
 
Поставки оружия Украине "подтолкнут" Россию к переговорам, считает Мельник

Замглавы МИД Украины Мельник: поставки Киеву оружия "подтолкнут" Москву к переговорам

© Фото : MFA of UkraineАндрей Мельник
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Фото : MFA of Ukraine
Андрей Мельник. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 7 фев - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник утверждает, что Киев хотел бы мирных переговоров, при этом, по его мнению, Москва к ним не готова и ее к этому надо "подтолкнуть" новыми поставками вооружений Украине.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости заявил, что тезис о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине - ложь, Москва продолжит опровергать этот и другие фейки. По его словам, никто не пытается убедить Киев в необходимости вернуться к переговорам с Москвой.
"Мы уже сегодня хотим мира, но Путин, похоже, не готов, и поэтому нам нужно оружие, чтобы подтолкнуть его к этому", - сказал Мельник в эфире второго немецкого канала ZDF.
По его словам, "для танца нужны двое", также двое нужны и для мирных переговоров. "На данный момент, к сожалению, русские не готовы", - заключил замглавы МИД Украины.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 03:32
Американский политик ответил на призыв Мельника передать Киеву истребители
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАндрей МельникМИД УкраиныОружие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала