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В Париже проходит масштабная акция протеста - РИА Новости, 07.02.2023
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В Париже проходит масштабная акция протеста
В Париже проходит масштабная акция протеста - РИА Новости, 07.02.2023
В Париже проходит масштабная акция протеста
В Париже началась массовая демонстрация против повышения пенсионного возраста, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T17:17
2023-02-07T17:51
в мире
париж
франция
жеральд дарманен
элизабет борн
монпелье
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ПАРИЖ, 7 фев — РИА Новости. В Париже началась массовая демонстрация против повышения пенсионного возраста, передает корреспондент РИА Новости. Протестная акция стартовала в 14:30 (16:30 мск) с площади Оперы. В ней принимают участие десятки тысяч человек, среди которых представители разных отраслей, университетской общины, медики, левые и молодежные организации, сторонники движения "желтые жилеты". Митингующие несут транспаранты ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU) и скандируют лозунги "Пенсия в 60 лет!", "Макрон, убери руки от наших пенсий", "Нет реформе без всеобщего одобрения", "Повышайте зарплаты, а не пенсионный возраст". Во вторник днем демонстрации также начались в крупных городах Рене, Монпелье, Марселе, Бордо и Страсбурге. Всего по стране пройдут более 200 манифестаций. Как накануне заявил глава МВД республики Жеральд Дарманен, за порядком на протестах против пенсионной реформы следят 11 тысяч полицейских, из них четыре тысячи в Париже. Акции сопровождаются забастовками в некоторых отраслях экономики. Так, нарушено движение поездов в парижском метро, пригородных электричек и скоростных междугородних поездов. Кроме того, на митинг вышло более половины сотрудников нефтеперерабатывающих заводов TotalEnergies, что привело к нарушению производства нефтепродуктов. По данным телеканала BFMTV, бастуют также около миллиона сотрудников образовательного сектора. В понедельник большинство депутатов Национального собрания отклонило предложение коалиции левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) о проведении референдума по проекту пенсионной реформы. Французские профсоюзы, в свою очередь, анонсировали проведение следующей национальной манифестации в субботу 11 февраля. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует вводить с 2023 года. По ее словам, власти будут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.Первая общенациональная забастовка против реформы прошла по всей Франции 19 января — в этот день состоялись более 200 манифестаций по призыву восьми ведущих профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. Как уточняли в МВД страны, в них приняли участие более миллиона человек, из них 80 тысяч — в Париже. Были задержаны 38 человек. Вторая общенациональная забастовка состоялась 31 января. По данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), в ней приняли участие 2,8 миллиона человек, из них 87 тысяч — в Париже.
https://ria.ru/20230201/frantsiya-1848870953.html
https://ria.ru/20230122/populyarnost-1846608460.html
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Митинг против пенсионной реформы в Париже
В Париже проходит демонстрация против пенсионной реформы, участвуют десятки тысяч человек
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в мире, париж, франция, жеральд дарманен, элизабет борн, монпелье
В мире, Париж, Франция, Жеральд Дарманен, Элизабет Борн, Монпелье
17:17 07.02.2023 (обновлено: 17:51 07.02.2023)
 
В Париже проходит масштабная акция протеста

В Париже началась третья массовая акция протеста против повышения пенсионного возраста

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 фев — РИА Новости. В Париже началась массовая демонстрация против повышения пенсионного возраста, передает корреспондент РИА Новости.
Протестная акция стартовала в 14:30 (16:30 мск) с площади Оперы. В ней принимают участие десятки тысяч человек, среди которых представители разных отраслей, университетской общины, медики, левые и молодежные организации, сторонники движения "желтые жилеты".
Митингующие несут транспаранты ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU) и скандируют лозунги "Пенсия в 60 лет!", "Макрон, убери руки от наших пенсий", "Нет реформе без всеобщего одобрения", "Повышайте зарплаты, а не пенсионный возраст".
Во вторник днем демонстрации также начались в крупных городах Рене, Монпелье, Марселе, Бордо и Страсбурге. Всего по стране пройдут более 200 манифестаций.
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Как накануне заявил глава МВД республики Жеральд Дарманен, за порядком на протестах против пенсионной реформы следят 11 тысяч полицейских, из них четыре тысячи в Париже.
Акции сопровождаются забастовками в некоторых отраслях экономики. Так, нарушено движение поездов в парижском метро, пригородных электричек и скоростных междугородних поездов.
Кроме того, на митинг вышло более половины сотрудников нефтеперерабатывающих заводов TotalEnergies, что привело к нарушению производства нефтепродуктов. По данным телеканала BFMTV, бастуют также около миллиона сотрудников образовательного сектора.
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Французские профсоюзы, в свою очередь, анонсировали проведение следующей национальной манифестации в субботу 11 февраля.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует вводить с 2023 года. По ее словам, власти будут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
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Первая общенациональная забастовка против реформы прошла по всей Франции 19 января — в этот день состоялись более 200 манифестаций по призыву восьми ведущих профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU).
Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. Как уточняли в МВД страны, в них приняли участие более миллиона человек, из них 80 тысяч — в Париже. Были задержаны 38 человек.
Вторая общенациональная забастовка состоялась 31 января. По данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), в ней приняли участие 2,8 миллиона человек, из них 87 тысяч — в Париже.
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