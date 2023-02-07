https://ria.ru/20230207/pensionerka-1850430457.html
Чукотская пенсионерка 15 дней добиралась до ЛНР, чтобы помогать раненым
Чукотская пенсионерка 15 дней добиралась до ЛНР, чтобы помогать раненым - РИА Новости, 07.02.2023
Чукотская пенсионерка 15 дней добиралась до ЛНР, чтобы помогать раненым
Пенсионерка-волонтер Анастасия Курилова 15 дней добиралась из села Энурмино на Чукотке в Луганскую Народную Республику (ЛНР), для того чтобы ухаживать за... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T22:53
2023-02-07T22:53
2023-02-07T22:54
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
чукотка
россия
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ЛУГАНСК (ЛНР), 07 фев – РИА Новости. Пенсионерка-волонтер Анастасия Курилова 15 дней добиралась из села Энурмино на Чукотке в Луганскую Народную Республику (ЛНР), для того чтобы ухаживать за ранеными бойцами в одном из госпиталей. "Я бы подумала по северному. Я же северянка, арктическая женщина. Думаю, где наши ребятишки мучаются, туда надо идти" - так женщина объяснила свой поступок. К тому же, на фронт отправились ее сыновья.По ее словам, дорога на фронт была не самой простой. "Пурговали (поднималась пурга) немного, вертолеты не прилетали. В итоге я летела где-то полмесяца. Ну там сейчас такие ветра, бывают и 40 метров в секунду, и больше", - рассказала женщина о своем путешествии через всю Россию в зону СВО. "Народный фронт" помог пенсионерке устроится в госпиталь в ЛНР. Представители организации встретили Анастасию Курилову в аэропорту Шереметьево и проводили на поезд до Ростова-на-Дону, откуда она добралась до Луганска. Пенсионерка рассказала, что была готова к тому, с чем ей придется столкнуться в зоне спецоперации. "То, что здесь происходит вокруг меня, не сказать, что малознакомая тема. К тому же я имею медицинское образование, фельдшерское. Проходила я практику в Магадане, тоже в хирургических отделениях", - рассказала собеседница агентства. В зоне проведения спецоперации Курилова выработала свой метод общения с ранеными, что помогает им пережить случившееся. "Некоторые просто молчат и их нельзя тревожить, конечно, у них стресс, пусть они лежат. Только когда они обращаются ко мне, только тогда я начинаю что-то говорить, отвечать", - добавила Курилова. Анастасия Курилова представляет малочисленную народность юкагиров. В настоящее время их численность составляет всего 1803 человека. Пенсионерка посвятила себя исследованию родной культуры и языка в Якутии.
https://ria.ru/20221127/pozdravlenie-1834628502.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, чукотка, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Чукотка, Россия
22:53 07.02.2023 (обновлено: 22:54 07.02.2023)
Чукотская пенсионерка 15 дней добиралась до ЛНР, чтобы помогать раненым
Чукотская пенсионерка-волонтер 15 дней добиралась до ЛНР, чтобы помогать раненым бойцам
ЛУГАНСК (ЛНР), 07 фев – РИА Новости. Пенсионерка-волонтер Анастасия Курилова 15 дней добиралась из села Энурмино на Чукотке в Луганскую Народную Республику (ЛНР), для того чтобы ухаживать за ранеными бойцами в одном из госпиталей.
"Я бы подумала по северному. Я же северянка, арктическая женщина. Думаю, где наши ребятишки мучаются, туда надо идти" - так женщина объяснила свой поступок. К тому же, на фронт отправились ее сыновья.
По ее словам, дорога на фронт была не самой простой.
"Пурговали (поднималась пурга) немного, вертолеты не прилетали. В итоге я летела где-то полмесяца. Ну там сейчас такие ветра, бывают и 40 метров в секунду, и больше", - рассказала женщина о своем путешествии через всю Россию
в зону СВО. "Народный фронт" помог пенсионерке устроится в госпиталь в ЛНР. Представители организации встретили Анастасию Курилову в аэропорту Шереметьево
и проводили на поезд до Ростова-на-Дону
, откуда она добралась до Луганска
.
Пенсионерка рассказала, что была готова к тому, с чем ей придется столкнуться в зоне спецоперации.
"То, что здесь происходит вокруг меня, не сказать, что малознакомая тема. К тому же я имею медицинское образование, фельдшерское. Проходила я практику в Магадане
, тоже в хирургических отделениях", - рассказала собеседница агентства.
В зоне проведения спецоперации Курилова выработала свой метод общения с ранеными, что помогает им пережить случившееся. "Некоторые просто молчат и их нельзя тревожить, конечно, у них стресс, пусть они лежат. Только когда они обращаются ко мне, только тогда я начинаю что-то говорить, отвечать", - добавила Курилова.
Анастасия Курилова представляет малочисленную народность юкагиров. В настоящее время их численность составляет всего 1803 человека. Пенсионерка посвятила себя исследованию родной культуры и языка в Якутии.