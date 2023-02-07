https://ria.ru/20230207/pensionerka-1850430457.html

Чукотская пенсионерка 15 дней добиралась до ЛНР, чтобы помогать раненым

Чукотская пенсионерка 15 дней добиралась до ЛНР, чтобы помогать раненым - РИА Новости, 07.02.2023

Чукотская пенсионерка 15 дней добиралась до ЛНР, чтобы помогать раненым

Пенсионерка-волонтер Анастасия Курилова 15 дней добиралась из села Энурмино на Чукотке в Луганскую Народную Республику (ЛНР), для того чтобы ухаживать за... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T22:53

2023-02-07T22:53

2023-02-07T22:54

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

чукотка

россия

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ЛУГАНСК (ЛНР), 07 фев – РИА Новости. Пенсионерка-волонтер Анастасия Курилова 15 дней добиралась из села Энурмино на Чукотке в Луганскую Народную Республику (ЛНР), для того чтобы ухаживать за ранеными бойцами в одном из госпиталей. "Я бы подумала по северному. Я же северянка, арктическая женщина. Думаю, где наши ребятишки мучаются, туда надо идти" - так женщина объяснила свой поступок. К тому же, на фронт отправились ее сыновья.По ее словам, дорога на фронт была не самой простой. "Пурговали (поднималась пурга) немного, вертолеты не прилетали. В итоге я летела где-то полмесяца. Ну там сейчас такие ветра, бывают и 40 метров в секунду, и больше", - рассказала женщина о своем путешествии через всю Россию в зону СВО. "Народный фронт" помог пенсионерке устроится в госпиталь в ЛНР. Представители организации встретили Анастасию Курилову в аэропорту Шереметьево и проводили на поезд до Ростова-на-Дону, откуда она добралась до Луганска. Пенсионерка рассказала, что была готова к тому, с чем ей придется столкнуться в зоне спецоперации. "То, что здесь происходит вокруг меня, не сказать, что малознакомая тема. К тому же я имею медицинское образование, фельдшерское. Проходила я практику в Магадане, тоже в хирургических отделениях", - рассказала собеседница агентства. В зоне проведения спецоперации Курилова выработала свой метод общения с ранеными, что помогает им пережить случившееся. "Некоторые просто молчат и их нельзя тревожить, конечно, у них стресс, пусть они лежат. Только когда они обращаются ко мне, только тогда я начинаю что-то говорить, отвечать", - добавила Курилова. Анастасия Курилова представляет малочисленную народность юкагиров. В настоящее время их численность составляет всего 1803 человека. Пенсионерка посвятила себя исследованию родной культуры и языка в Якутии.

https://ria.ru/20221127/pozdravlenie-1834628502.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

чукотка

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

луганская народная республика, чукотка, россия