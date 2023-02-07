https://ria.ru/20230207/pensii-1850292786.html
Минтруд рассказал об индексации пенсий жителей новых регионов
Минтруд рассказал об индексации пенсий жителей новых регионов - РИА Новости, 07.02.2023
Минтруд рассказал об индексации пенсий жителей новых регионов
Пенсии жителей новых регионов России будут индексироваться в том же объеме и в те же сроки, как по всей стране, заявил замминистра труда и социальной защиты РФ... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:26
2023-02-07T14:26
2023-02-07T14:26
общество
россия
москва
андрей пудов
госдума рф
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773275298_0:0:3332:1875_1920x0_80_0_0_0c58a6accb485a801f49e4081821ab6a.jpg
Москва 7 фев - РИА Новости. Пенсии жителей новых регионов России будут индексироваться в том же объеме и в те же сроки, как по всей стране, заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов. "Подчеркну, пенсии и различного рода доплаты и надбавки к ним будут индексироваться жителям новых регионов в том же объеме и в те же сроки, как это происходит по всей стране", - сказал он на пленарном заседании в Госдуме. Страховые пенсии по старости неработающих пенсионеров с 1 января выросли в России на 4,8%, что увеличило средний размер таких пенсий до 21 864 рублей.
https://ria.ru/20230204/pasport-1849685968.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773275298_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_50b095e65d60e2eae0ff7a802e9316aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, андрей пудов, госдума рф, ситуация в днр и лнр
Общество, Россия, Москва, Андрей Пудов, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минтруд рассказал об индексации пенсий жителей новых регионов
Замминистра труда Пудов: пенсии жителей новых регионов будут индексировать в полном объеме