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Минтруд рассказал об индексации пенсий жителей новых регионов - РИА Новости, 07.02.2023
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Минтруд рассказал об индексации пенсий жителей новых регионов
Минтруд рассказал об индексации пенсий жителей новых регионов - РИА Новости, 07.02.2023
Минтруд рассказал об индексации пенсий жителей новых регионов
Пенсии жителей новых регионов России будут индексироваться в том же объеме и в те же сроки, как по всей стране, заявил замминистра труда и социальной защиты РФ... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:26
2023-02-07T14:26
общество
россия
москва
андрей пудов
госдума рф
ситуация в днр и лнр
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Москва 7 фев - РИА Новости. Пенсии жителей новых регионов России будут индексироваться в том же объеме и в те же сроки, как по всей стране, заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов. "Подчеркну, пенсии и различного рода доплаты и надбавки к ним будут индексироваться жителям новых регионов в том же объеме и в те же сроки, как это происходит по всей стране", - сказал он на пленарном заседании в Госдуме. Страховые пенсии по старости неработающих пенсионеров с 1 января выросли в России на 4,8%, что увеличило средний размер таких пенсий до 21 864 рублей.
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общество, россия, москва, андрей пудов, госдума рф, ситуация в днр и лнр
Общество, Россия, Москва, Андрей Пудов, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:26 07.02.2023
 
Минтруд рассказал об индексации пенсий жителей новых регионов

Замминистра труда Пудов: пенсии жителей новых регионов будут индексировать в полном объеме

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
Москва 7 фев - РИА Новости. Пенсии жителей новых регионов России будут индексироваться в том же объеме и в те же сроки, как по всей стране, заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.
"Подчеркну, пенсии и различного рода доплаты и надбавки к ним будут индексироваться жителям новых регионов в том же объеме и в те же сроки, как это происходит по всей стране", - сказал он на пленарном заседании в Госдуме.
Страховые пенсии по старости неработающих пенсионеров с 1 января выросли в России на 4,8%, что увеличило средний размер таких пенсий до 21 864 рублей.
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ОбществоРоссияМоскваАндрей ПудовГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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