https://ria.ru/20230207/pensii-1850292786.html

Минтруд рассказал об индексации пенсий жителей новых регионов

Минтруд рассказал об индексации пенсий жителей новых регионов - РИА Новости, 07.02.2023

Минтруд рассказал об индексации пенсий жителей новых регионов

Пенсии жителей новых регионов России будут индексироваться в том же объеме и в те же сроки, как по всей стране, заявил замминистра труда и социальной защиты РФ... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T14:26

2023-02-07T14:26

2023-02-07T14:26

общество

россия

москва

андрей пудов

госдума рф

ситуация в днр и лнр

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Москва 7 фев - РИА Новости. Пенсии жителей новых регионов России будут индексироваться в том же объеме и в те же сроки, как по всей стране, заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов. "Подчеркну, пенсии и различного рода доплаты и надбавки к ним будут индексироваться жителям новых регионов в том же объеме и в те же сроки, как это происходит по всей стране", - сказал он на пленарном заседании в Госдуме. Страховые пенсии по старости неработающих пенсионеров с 1 января выросли в России на 4,8%, что увеличило средний размер таких пенсий до 21 864 рублей.

https://ria.ru/20230204/pasport-1849685968.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, москва, андрей пудов, госдума рф, ситуация в днр и лнр