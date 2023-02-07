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Медведев потребовал соблюдать сроки выдачи паспортов в новых регионах - РИА Новости, 07.02.2023
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Медведев потребовал соблюдать сроки выдачи паспортов в новых регионах
Медведев потребовал соблюдать сроки выдачи паспортов в новых регионах - РИА Новости, 07.02.2023
Медведев потребовал соблюдать сроки выдачи паспортов в новых регионах
Необходимо соблюдать сроки оформления и выдачи российских паспортов в новых регионах, сейчас с этим есть некоторые проблемы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:42
2023-02-07T14:01
россия
дмитрий медведев
политика
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Необходимо соблюдать сроки оформления и выдачи российских паспортов в новых регионах, сейчас с этим есть некоторые проблемы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Важно, чтобы эти ведомства работали на наших территориях в полном взаимодействии, соблюдались, конечно, все сроки оформления и выдачи российских паспортов, потому что здесь есть некоторые проблемы, и был обеспечен полный контроль над всеми процедурами", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.Он отметил, что для приема и выдачи документов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях создано более 60 пунктов, где работает значительное число сотрудников органов внутренних дел. "Такие пункты следует полностью укомплектовать квалифицированными сотрудниками, ну и конечно, там нужна техника, оборудование", - указал зампред Совбеза.Он добавил, что все механизмы миграционной политики должны стать более оперативными, прозрачными и слаженными, это касается в том числе и новых регионов России. "Работа на этих территориях имеет свою специфику, все это понятно. Ее нужно учитывать", - сказал Медведев.Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации по итогам проведенных там в сентябре 2022 года референдумов. Указом президента для их жителей был введен упрощенный порядок получения гражданства России.
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россия, дмитрий медведев, политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область
Россия, Дмитрий Медведев, Политика, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
13:42 07.02.2023 (обновлено: 14:01 07.02.2023)
 
Медведев потребовал соблюдать сроки выдачи паспортов в новых регионах

Медведев заявил о проблемах с соблюдением сроков выдачи паспортов в новых регионах

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВыдача российских паспортов
Выдача российских паспортов - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Выдача российских паспортов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Необходимо соблюдать сроки оформления и выдачи российских паспортов в новых регионах, сейчас с этим есть некоторые проблемы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Важно, чтобы эти ведомства работали на наших территориях в полном взаимодействии, соблюдались, конечно, все сроки оформления и выдачи российских паспортов, потому что здесь есть некоторые проблемы, и был обеспечен полный контроль над всеми процедурами", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
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Он отметил, что для приема и выдачи документов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях создано более 60 пунктов, где работает значительное число сотрудников органов внутренних дел. "Такие пункты следует полностью укомплектовать квалифицированными сотрудниками, ну и конечно, там нужна техника, оборудование", - указал зампред Совбеза.
Он добавил, что все механизмы миграционной политики должны стать более оперативными, прозрачными и слаженными, это касается в том числе и новых регионов России. "Работа на этих территориях имеет свою специфику, все это понятно. Ее нужно учитывать", - сказал Медведев.
Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации по итогам проведенных там в сентябре 2022 года референдумов. Указом президента для их жителей был введен упрощенный порядок получения гражданства России.
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РоссияДмитрий МедведевПолитикаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская область
 
 
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