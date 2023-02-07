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IT-специалист предостерег россиян от ошибок при хранении паролей - РИА Новости, 07.02.2023
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IT-специалист предостерег россиян от ошибок при хранении паролей
IT-специалист предостерег россиян от ошибок при хранении паролей - РИА Новости, 07.02.2023
IT-специалист предостерег россиян от ошибок при хранении паролей
Хранить пароли привычным образом - в настройках браузера - небезопасно, более того, менять их необходимо минимум один раз в три месяца, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T05:11
2023-02-07T05:11
общество
технологии
россия
национальная технологическая инициатива (нти)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Хранить пароли привычным образом - в настройках браузера - небезопасно, более того, менять их необходимо минимум один раз в три месяца, сообщил РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков в честь Международного дня безопасного Интернета. Эксперт рассказал, что надежный пароль должен состоять как минимум из 7-8 символов, содержать буквы разного регистра, цифры и хотя бы один знак. Например, по его словам, можно придумать длинное предложение и составить пароль из первых букв всех его слов. Международный день безопасного Интернета (Safer Internet Day, SID) ежегодно отмечается во всем мире во второй день (вторник) второй недели февраля. В России День безопасного Интернета впервые был проведен в 2007 году. Его цель – повышать осведомленность и предпринимать конкретные действия для обеспечения защиты в интернете.
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общество, технологии, россия, национальная технологическая инициатива (нти)
Общество, Технологии, Россия, Национальная технологическая инициатива (НТИ)
05:11 07.02.2023
 
IT-специалист предостерег россиян от ошибок при хранении паролей

IT-специалист Денис Кувиков предостерег россиян от хранения паролей в настройках браузера

© iStock.com / PoikeМужчина печатает на ноутбуке
Мужчина печатает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© iStock.com / Poike
Мужчина печатает на ноутбуке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Хранить пароли привычным образом - в настройках браузера - небезопасно, более того, менять их необходимо минимум один раз в три месяца, сообщил РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков в честь Международного дня безопасного Интернета.
Эксперт рассказал, что надежный пароль должен состоять как минимум из 7-8 символов, содержать буквы разного регистра, цифры и хотя бы один знак. Например, по его словам, можно придумать длинное предложение и составить пароль из первых букв всех его слов.
"Помните, что пароли нужно менять хотя бы раз в три месяца и не стоит хранить их в настройках браузера", - сказал Кувиков.
Международный день безопасного Интернета (Safer Internet Day, SID) ежегодно отмечается во всем мире во второй день (вторник) второй недели февраля. В России День безопасного Интернета впервые был проведен в 2007 году. Его цель – повышать осведомленность и предпринимать конкретные действия для обеспечения защиты в интернете.
Сотрудники в офисе - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
01:02
Международный день безопасного Интернета
 
ОбществоТехнологииРоссияНациональная технологическая инициатива (НТИ)
 
 
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