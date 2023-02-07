https://ria.ru/20230207/paroli-1850172350.html

IT-специалист предостерег россиян от ошибок при хранении паролей

IT-специалист предостерег россиян от ошибок при хранении паролей - РИА Новости, 07.02.2023

IT-специалист предостерег россиян от ошибок при хранении паролей

Хранить пароли привычным образом - в настройках браузера - небезопасно, более того, менять их необходимо минимум один раз в три месяца, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T05:11

2023-02-07T05:11

2023-02-07T05:11

общество

технологии

россия

национальная технологическая инициатива (нти)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Хранить пароли привычным образом - в настройках браузера - небезопасно, более того, менять их необходимо минимум один раз в три месяца, сообщил РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков в честь Международного дня безопасного Интернета. Эксперт рассказал, что надежный пароль должен состоять как минимум из 7-8 символов, содержать буквы разного регистра, цифры и хотя бы один знак. Например, по его словам, можно придумать длинное предложение и составить пароль из первых букв всех его слов. Международный день безопасного Интернета (Safer Internet Day, SID) ежегодно отмечается во всем мире во второй день (вторник) второй недели февраля. В России День безопасного Интернета впервые был проведен в 2007 году. Его цель – повышать осведомленность и предпринимать конкретные действия для обеспечения защиты в интернете.

https://ria.ru/20230207/internet-1850026113.html

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общество, технологии, россия, национальная технологическая инициатива (нти)