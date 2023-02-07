https://ria.ru/20230207/paroli-1850172350.html
IT-специалист предостерег россиян от ошибок при хранении паролей
IT-специалист предостерег россиян от ошибок при хранении паролей - РИА Новости, 07.02.2023
IT-специалист предостерег россиян от ошибок при хранении паролей
Хранить пароли привычным образом - в настройках браузера - небезопасно, более того, менять их необходимо минимум один раз в три месяца, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T05:11
2023-02-07T05:11
2023-02-07T05:11
общество
технологии
россия
национальная технологическая инициатива (нти)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Хранить пароли привычным образом - в настройках браузера - небезопасно, более того, менять их необходимо минимум один раз в три месяца, сообщил РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков в честь Международного дня безопасного Интернета. Эксперт рассказал, что надежный пароль должен состоять как минимум из 7-8 символов, содержать буквы разного регистра, цифры и хотя бы один знак. Например, по его словам, можно придумать длинное предложение и составить пароль из первых букв всех его слов. Международный день безопасного Интернета (Safer Internet Day, SID) ежегодно отмечается во всем мире во второй день (вторник) второй недели февраля. В России День безопасного Интернета впервые был проведен в 2007 году. Его цель – повышать осведомленность и предпринимать конкретные действия для обеспечения защиты в интернете.
https://ria.ru/20230207/internet-1850026113.html
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общество, технологии, россия, национальная технологическая инициатива (нти)
Общество, Технологии, Россия, Национальная технологическая инициатива (НТИ)
IT-специалист предостерег россиян от ошибок при хранении паролей
IT-специалист Денис Кувиков предостерег россиян от хранения паролей в настройках браузера