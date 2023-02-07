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В "Росатоме" назвали сроки начала строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии - РИА Новости, 07.02.2023
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В "Росатоме" назвали сроки начала строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии
В "Росатоме" назвали сроки начала строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии - РИА Новости, 07.02.2023
В "Росатоме" назвали сроки начала строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Строительство с участием России АЭС "Пакш-2" в Венгрии начнется, как ожидается, в 2024 году, сообщили журналистам в Росатоме. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T16:09
2023-02-07T16:12
россия
венгрия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "пакш-2"
экономика
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Строительство с участием России АЭС "Пакш-2" в Венгрии начнется, как ожидается, в 2024 году, сообщили журналистам в Росатоме. "Первый бетон" намечен через год", - сказали в госкорпорации.
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россия, венгрия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш-2", экономика
Россия, Венгрия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Пакш-2", Экономика
16:09 07.02.2023 (обновлено: 16:12 07.02.2023)
 
В "Росатоме" назвали сроки начала строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии

В "Росатоме" заявили, что строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии начнется в 2024 году

© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Строительство с участием России АЭС "Пакш-2" в Венгрии начнется, как ожидается, в 2024 году, сообщили журналистам в Росатоме.
"Первый бетон" намечен через год", - сказали в госкорпорации.
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 16:39Ядерные технологии
Мощность третьего блока АЭС "Пакш" снизилась из-за поломки
 
РоссияВенгрияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Пакш-2"Экономика
 
 
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