https://ria.ru/20230207/paksh-1850332853.html

В "Росатоме" назвали сроки начала строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии

В "Росатоме" назвали сроки начала строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии - РИА Новости, 07.02.2023

В "Росатоме" назвали сроки начала строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии

Строительство с участием России АЭС "Пакш-2" в Венгрии начнется, как ожидается, в 2024 году, сообщили журналистам в Росатоме. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T16:09

2023-02-07T16:09

2023-02-07T16:12

россия

венгрия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "пакш-2"

экономика

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Строительство с участием России АЭС "Пакш-2" в Венгрии начнется, как ожидается, в 2024 году, сообщили журналистам в Росатоме. "Первый бетон" намечен через год", - сказали в госкорпорации.

https://ria.ru/20230119/aes-1846020183.html

россия

венгрия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, венгрия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш-2", экономика