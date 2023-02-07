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Посольство Эстонии подтвердило отъезд посла из России - РИА Новости, 07.02.2023
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Посольство Эстонии подтвердило отъезд посла из России
Посольство Эстонии подтвердило отъезд посла из России - РИА Новости, 07.02.2023
Посольство Эстонии подтвердило отъезд посла из России
Посольство Эстонии в Москве подтвердило отъезд главы дипмиссии Маргуса Лайдре из России. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T12:23
2023-02-07T12:23
в мире
россия
эстония
урмас рейнсалу
москва
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Посольство Эстонии в Москве подтвердило отъезд главы дипмиссии Маргуса Лайдре из России. "Сегодня мы сказали наше сердечное "прощай, до следующего раза!" нашему послу Маргусу Лайдре, который с 2018 года очень заботится о нашем посольстве в Москве и семье посольства", - говорится в сообщении посольства в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Посол Эстонии в России Маргус Лайдре покинул свою резиденцию рано утром во вторник, сообщил ранее РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Посол, по словам собеседника агентства, покинул резиденцию в Малом Кисловском переулке рано утром, уехав на одной легковой машине. Ранее МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между странами. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о понижении уровня диппредставителя до временного поверенного в делах, сообщили в МИД РФ, добавив, что в понедельник в министерство был вызван эстонский посол. Он должен покинуть РФ 7 февраля. Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщал, что посол России Владимир Липаев должен будет покинуть Эстонию 7 февраля одновременно с выездом Лайдре из России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221205/radary-1836504979.html
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в мире, россия, эстония, урмас рейнсалу, москва
В мире, Россия, Эстония, Урмас Рейнсалу, Москва
12:23 07.02.2023
 
Посольство Эстонии подтвердило отъезд посла из России

Посольство Эстонии в Москве подтвердило отъезд главы дипмиссии Маргуса Лайдре из России

© РИА Новости / Григорий СысоевЗдание посольства Эстонии в Москве
Здание посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Здание посольства Эстонии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Посольство Эстонии в Москве подтвердило отъезд главы дипмиссии Маргуса Лайдре из России.
"Сегодня мы сказали наше сердечное "прощай, до следующего раза!" нашему послу Маргусу Лайдре, который с 2018 года очень заботится о нашем посольстве в Москве и семье посольства", - говорится в сообщении посольства в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
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Посол Эстонии в России Маргус Лайдре покинул свою резиденцию рано утром во вторник, сообщил ранее РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Посол, по словам собеседника агентства, покинул резиденцию в Малом Кисловском переулке рано утром, уехав на одной легковой машине.
Ранее МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между странами. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о понижении уровня диппредставителя до временного поверенного в делах, сообщили в МИД РФ, добавив, что в понедельник в министерство был вызван эстонский посол. Он должен покинуть РФ 7 февраля.
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Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщал, что посол России Владимир Липаев должен будет покинуть Эстонию 7 февраля одновременно с выездом Лайдре из России.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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