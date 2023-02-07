https://ria.ru/20230207/osveschenie-1850246998.html
В Минобороны Польши заявили, что намеренно освещали учения с Patriot
В Минобороны Польши заявили, что намеренно освещали учения с Patriot - РИА Новости, 07.02.2023
В Минобороны Польши заявили, что намеренно освещали учения с Patriot
Информация о развертывании противоракетных комплексов Patriot на аэродроме варшавского района Бемово была опубликована намеренно с целью продемонстрировать... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T12:40
2023-02-07T12:40
2023-02-07T12:40
в мире
польша
мариуш блащак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149905/68/1499056851_544:0:2393:1040_1920x0_80_0_0_6fb651726db9daf2bc24a15d1a47b8c6.jpg
ВАРШАВА, 7 фев - РИА Новости. Информация о развертывании противоракетных комплексов Patriot на аэродроме варшавского района Бемово была опубликована намеренно с целью продемонстрировать боеготовность войск, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Как указал министр, как правило, военные призывают не информировать о подобных мероприятиях, но на это раз минобороны сознательно информировало об этих учениях несколько дней назад. "Некоторые учения мы будем показывать осознанно. Эти учения призваны сдерживать агрессора. Мы показываем боеготовность Войска польского", - сказал Блащак. По его словам, проводимые учения носят характер поддержания боеготовности. "Это плановые учения. Речь идет о перемещении подразделения, занятии позиции, а также о согласовании отдельных элементов, составляющих команду Patriot", - сказал Блащак, Польша на основе Patriot планирует создать в республике систему ПВО средней дальности. В рамках контракта, заключенного в марте 2018 года, весной текущего года в Польшу были доставлены первые две батареи Patriot. Позже польские военные сообщили, что намерены приобрести еще три дивизиона (шесть батарей) Patriot.
https://ria.ru/20230112/patriot-1844491386.html
https://ria.ru/20230127/ukraina-1847773305.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149905/68/1499056851_217:0:2500:1712_1920x0_80_0_0_168246cb46f143ff31788c9335e2857e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, мариуш блащак
В мире, Польша, Мариуш Блащак
В Минобороны Польши заявили, что намеренно освещали учения с Patriot
Глава Минобороны Польши Блащак: учения с Patriot освещали намеренно для демонстрации силы
ВАРШАВА, 7 фев - РИА Новости. Информация о развертывании противоракетных комплексов Patriot на аэродроме варшавского района Бемово была опубликована намеренно с целью продемонстрировать боеготовность войск, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Как указал министр, как правило, военные призывают не информировать о подобных мероприятиях, но на это раз минобороны сознательно информировало об этих учениях несколько дней назад. "Некоторые учения мы будем показывать осознанно. Эти учения призваны сдерживать агрессора. Мы показываем боеготовность Войска польского", - сказал Блащак.
По его словам, проводимые учения носят характер поддержания боеготовности.
"Это плановые учения. Речь идет о перемещении подразделения, занятии позиции, а также о согласовании отдельных элементов, составляющих команду Patriot", - сказал Блащак,
Польша на основе Patriot планирует создать в республике систему ПВО средней дальности. В рамках контракта, заключенного в марте 2018 года, весной текущего года в Польшу были доставлены первые две батареи Patriot. Позже польские военные сообщили, что намерены приобрести еще три дивизиона (шесть батарей) Patriot.