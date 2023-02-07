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Источник: в ООН не нашли подтверждений поставок оружия из КНДР в Россию - РИА Новости, 07.02.2023
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Источник: в ООН не нашли подтверждений поставок оружия из КНДР в Россию
Источник: в ООН не нашли подтверждений поставок оружия из КНДР в Россию - РИА Новости, 07.02.2023
Источник: в ООН не нашли подтверждений поставок оружия из КНДР в Россию
Эксперты санкционного комитета Совбеза ООН по КНДР не нашли каких-либо подтверждений утверждениям США о поставках оружия из Северной Кореи в Россию, сообщил РИА РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T17:39
2023-02-07T17:39
в мире
россия
сша
оон
линда томас-гринфилд
кндр (северная корея)
оружие
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ООН, 7 фев – РИА Новости. Эксперты санкционного комитета Совбеза ООН по КНДР не нашли каких-либо подтверждений утверждениям США о поставках оружия из Северной Кореи в Россию, сообщил РИА Новости дипломатический источник со ссылкой на доклад. Ранее эксперты предоставили в санкционный комитет Совбеза ООН регулярный конфиденциальный доклад, отметил собеседник агентства. Кроме того, в докладе, по данным собеседника, утверждается со ссылкой на структуры, занимающиеся информационной безопасностью, что КНДР в 2022 году похитила больше криптовалютных активов, чем в какой-либо другой год, а также атаковала сети иностранных аэрокосмических и оборонных компаний. При этом в тексте не рассматривается вопрос о якобы подготовке очередного ядерного испытания Пхеньяном – ранее ряд западных стран неоднократно об этом заявляли. В январе постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявляла, что КНДР якобы направила реактивные пехотные установки и ракеты России. В свою очередь представитель Белого дома Джон Кирби утверждал, что власти КНДР "ложно отвергали" подобные поставки. При этом он демонстрировал прессе спутниковые снимки, на которых, по его утверждению, "пять российских железнодорожных вагонов движутся из России в Северную Корею, а на следующий день, 19 ноября, КНДР загружает их контейнерами". Сама КНДР уже неоднократно опровергала заявления о поставках России вооружений. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не имела никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления о том, что КНДР и Иран якобы помогают Москве с вооружениями, в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости отметил, что западные страны "сейчас по всему миру обвиняют то Северную Корею, то Иран, то еще кого-то" в том, что они якобы помогают России с вооружениями.
https://ria.ru/20230202/kndr-1849118005.html
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россия
сша
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в мире, россия, сша, оон, линда томас-гринфилд, кндр (северная корея), оружие
В мире, Россия, США, ООН, Линда Томас-Гринфилд, КНДР (Северная Корея), Оружие
17:39 07.02.2023
 
Источник: в ООН не нашли подтверждений поставок оружия из КНДР в Россию

Эксперты Совбеза ООН не нашли подтверждений словам США о поставках оружия из КНДР в Россию

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 7 фев – РИА Новости. Эксперты санкционного комитета Совбеза ООН по КНДР не нашли каких-либо подтверждений утверждениям США о поставках оружия из Северной Кореи в Россию, сообщил РИА Новости дипломатический источник со ссылкой на доклад.
Ранее эксперты предоставили в санкционный комитет Совбеза ООН регулярный конфиденциальный доклад, отметил собеседник агентства.
"Никаких доказательств того, что обвинения США в отношении поставок оружия из КНДР в Россию имеют под собой хоть какие-то основания, эксперты не нашли", - сказал он.
Кроме того, в докладе, по данным собеседника, утверждается со ссылкой на структуры, занимающиеся информационной безопасностью, что КНДР в 2022 году похитила больше криптовалютных активов, чем в какой-либо другой год, а также атаковала сети иностранных аэрокосмических и оборонных компаний. При этом в тексте не рассматривается вопрос о якобы подготовке очередного ядерного испытания Пхеньяном – ранее ряд западных стран неоднократно об этом заявляли.
В январе постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявляла, что КНДР якобы направила реактивные пехотные установки и ракеты России. В свою очередь представитель Белого дома Джон Кирби утверждал, что власти КНДР "ложно отвергали" подобные поставки. При этом он демонстрировал прессе спутниковые снимки, на которых, по его утверждению, "пять российских железнодорожных вагонов движутся из России в Северную Корею, а на следующий день, 19 ноября, КНДР загружает их контейнерами".
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Сама КНДР уже неоднократно опровергала заявления о поставках России вооружений. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не имела никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления о том, что КНДР и Иран якобы помогают Москве с вооружениями, в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости отметил, что западные страны "сейчас по всему миру обвиняют то Северную Корею, то Иран, то еще кого-то" в том, что они якобы помогают России с вооружениями.
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В миреРоссияСШАООНЛинда Томас-ГринфилдКНДР (Северная Корея)Оружие
 
 
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