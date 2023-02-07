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Более 1,2 миллиарда рублей выделят в МО на лечение редких болезней - РИА Новости, 07.02.2023
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20230207/orfannye-1850342726.html
Более 1,2 миллиарда рублей выделят в МО на лечение редких болезней
Более 1,2 миллиарда рублей выделят в МО на лечение редких болезней - РИА Новости, 07.02.2023
Более 1,2 миллиарда рублей выделят в МО на лечение редких болезней
В Московской области выделили более 1,2 миллиарда рублей на лечение пациентов, страдающих редкими заболеваниями. Всего в регионе проживают свыше 1,5 тысячи... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T16:43
2023-02-07T16:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Московской области выделили более 1,2 миллиарда рублей на лечение пациентов, страдающих редкими заболеваниями. Всего в регионе проживают свыше 1,5 тысячи таких пациентов, из них 438 детей, сообщил телеканал "360".Московская область заключила договор с фондом "Круг добра". Цель этого партнерства – помощь детям с жизнеугрожающими и тяжелыми хроническими заболеваниями. Организация с помощью федерального финансирования закупает лекарственные препараты и средства реабилитации, а также занимается лечением детей. На данный момент удалось помочь 326 детям из Подмосковья.Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев отметил, что в Подмосковье средства в фонд поступали в том числе из регионального бюджета. В 2023 году удалось реализовать 51 миллион рублей.Жители Подмосковья с редкими заболеваниями могут обратиться за помощью в Центр орфанных заболеваний на базе медико-генетического центра МОНИКИ. Чтобы подтвердить статус орфанного заболевания, а также составить необходимый план лечения, пациентам достаточно предоставить данные обследований и консультаций специалистов. В организации работают квалифицированные неврологи, гематологи и травматологи-ортопеды, которые готовы оказать всю необходимую помощь.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
16:43 07.02.2023
 

Более 1,2 миллиарда рублей выделят в МО на лечение редких болезней

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу во время операции в госпитале
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу во время операции в госпитале - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Московской области выделили более 1,2 миллиарда рублей на лечение пациентов, страдающих редкими заболеваниями. Всего в регионе проживают свыше 1,5 тысячи таких пациентов, из них 438 детей, сообщил телеканал "360".
Московская область заключила договор с фондом "Круг добра". Цель этого партнерства – помощь детям с жизнеугрожающими и тяжелыми хроническими заболеваниями. Организация с помощью федерального финансирования закупает лекарственные препараты и средства реабилитации, а также занимается лечением детей. На данный момент удалось помочь 326 детям из Подмосковья.
Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев отметил, что в Подмосковье средства в фонд поступали в том числе из регионального бюджета. В 2023 году удалось реализовать 51 миллион рублей.
Жители Подмосковья с редкими заболеваниями могут обратиться за помощью в Центр орфанных заболеваний на базе медико-генетического центра МОНИКИ. Чтобы подтвердить статус орфанного заболевания, а также составить необходимый план лечения, пациентам достаточно предоставить данные обследований и консультаций специалистов. В организации работают квалифицированные неврологи, гематологи и травматологи-ортопеды, которые готовы оказать всю необходимую помощь.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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