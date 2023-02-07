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Более 1,2 миллиарда рублей выделят в МО на лечение редких болезней

Более 1,2 миллиарда рублей выделят в МО на лечение редких болезней - РИА Новости, 07.02.2023

Более 1,2 миллиарда рублей выделят в МО на лечение редких болезней

В Московской области выделили более 1,2 миллиарда рублей на лечение пациентов, страдающих редкими заболеваниями. Всего в регионе проживают свыше 1,5 тысячи... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T16:43

2023-02-07T16:43

2023-02-07T16:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Московской области выделили более 1,2 миллиарда рублей на лечение пациентов, страдающих редкими заболеваниями. Всего в регионе проживают свыше 1,5 тысячи таких пациентов, из них 438 детей, сообщил телеканал "360".Московская область заключила договор с фондом "Круг добра". Цель этого партнерства – помощь детям с жизнеугрожающими и тяжелыми хроническими заболеваниями. Организация с помощью федерального финансирования закупает лекарственные препараты и средства реабилитации, а также занимается лечением детей. На данный момент удалось помочь 326 детям из Подмосковья.Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев отметил, что в Подмосковье средства в фонд поступали в том числе из регионального бюджета. В 2023 году удалось реализовать 51 миллион рублей.Жители Подмосковья с редкими заболеваниями могут обратиться за помощью в Центр орфанных заболеваний на базе медико-генетического центра МОНИКИ. Чтобы подтвердить статус орфанного заболевания, а также составить необходимый план лечения, пациентам достаточно предоставить данные обследований и консультаций специалистов. В организации работают квалифицированные неврологи, гематологи и травматологи-ортопеды, которые готовы оказать всю необходимую помощь.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)