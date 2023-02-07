В партии Зеленского призвали депутатов от ОПЗЖ сдать мандаты
Глава фракции "Слуга народа" Арахамия призвал депутатов Рады от ОПЗЖ сдать мандаты
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия призвал всех депутатов от "Оппозиционной платформы – за жизнь" (ОПЗЖ) сложить мандаты.
"Призываю депутатов от ОПЗЖ сделать правильный для себя выбор и сложить мандаты. Это касается всех: как их идеологических сторонников, так и тех, кто, скорее, сильно ошибся с политическим выбором", - написал Арахамия в своем телеграм-канале.
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Верховная рада Украины 13 января лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. До этого Зеленский лишил их украинского гражданства.
В феврале украинские СМИ сообщали, что четырех депутатов Рады от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Наталью Королевскую, Александра Пономарева, Юрия Солода и Олега Волошина планируют досрочно лишить мандатов из-за якобы наличия у них российского гражданства. Позже сообщили, что Волошин, Королевская и Солод написали заявление о сложении мандатов.
Зеленский весной 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, были включены более 15 партий, среди которых "Оппозиционная платформа – За жизнь". Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов партии будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов.
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