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В партии Зеленского призвали депутатов от ОПЗЖ сдать мандаты - РИА Новости, 07.02.2023
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В партии Зеленского призвали депутатов от ОПЗЖ сдать мандаты
В партии Зеленского призвали депутатов от ОПЗЖ сдать мандаты - РИА Новости, 07.02.2023
В партии Зеленского призвали депутатов от ОПЗЖ сдать мандаты
Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия призвал всех депутатов от "Оппозиционной платформы – за жизнь" (ОПЗЖ) сложить мандаты. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T11:35
2023-02-07T11:35
в мире
украина
давид арахамия
верховная рада украины
оппозиционная платформа - за жизнь
партия "слуга народа"
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия призвал всех депутатов от "Оппозиционной платформы – за жизнь" (ОПЗЖ) сложить мандаты. "Призываю депутатов от ОПЗЖ сделать правильный для себя выбор и сложить мандаты. Это касается всех: как их идеологических сторонников, так и тех, кто, скорее, сильно ошибся с политическим выбором", - написал Арахамия в своем телеграм-канале. Верховная рада Украины 13 января лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. До этого Зеленский лишил их украинского гражданства. В феврале украинские СМИ сообщали, что четырех депутатов Рады от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Наталью Королевскую, Александра Пономарева, Юрия Солода и Олега Волошина планируют досрочно лишить мандатов из-за якобы наличия у них российского гражданства. Позже сообщили, что Волошин, Королевская и Солод написали заявление о сложении мандатов. Зеленский весной 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, были включены более 15 партий, среди которых "Оппозиционная платформа – За жизнь". Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов партии будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов.
https://ria.ru/20230204/grazhdanstvo-1849795745.html
https://ria.ru/20230126/medvedchuk-1847494022.html
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в мире, украина, давид арахамия, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, партия "слуга народа"
В мире, Украина, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь, Партия "Слуга народа"
11:35 07.02.2023
 
В партии Зеленского призвали депутатов от ОПЗЖ сдать мандаты

Глава фракции "Слуга народа" Арахамия призвал депутатов Рады от ОПЗЖ сдать мандаты

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия призвал всех депутатов от "Оппозиционной платформы – за жизнь" (ОПЗЖ) сложить мандаты.
"Призываю депутатов от ОПЗЖ сделать правильный для себя выбор и сложить мандаты. Это касается всех: как их идеологических сторонников, так и тех, кто, скорее, сильно ошибся с политическим выбором", - написал Арахамия в своем телеграм-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
4 февраля, 23:27
Зеленский лишил гражданства экс-чиновников времен Януковича
Верховная рада Украины 13 января лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. До этого Зеленский лишил их украинского гражданства.
В феврале украинские СМИ сообщали, что четырех депутатов Рады от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Наталью Королевскую, Александра Пономарева, Юрия Солода и Олега Волошина планируют досрочно лишить мандатов из-за якобы наличия у них российского гражданства. Позже сообщили, что Волошин, Королевская и Солод написали заявление о сложении мандатов.
Зеленский весной 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, были включены более 15 партий, среди которых "Оппозиционная платформа – За жизнь". Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов партии будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов.
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 09:17
Медведчук заявил, что объявит о своих планах, когда придет время
 
В миреУкраинаДавид АрахамияВерховная Рада УкраиныОппозиционная платформа - За жизньПартия "Слуга народа"
 
 
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