https://ria.ru/20230207/opzzh-1850223040.html

В партии Зеленского призвали депутатов от ОПЗЖ сдать мандаты

В партии Зеленского призвали депутатов от ОПЗЖ сдать мандаты - РИА Новости, 07.02.2023

В партии Зеленского призвали депутатов от ОПЗЖ сдать мандаты

Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия призвал всех депутатов от "Оппозиционной платформы – за жизнь" (ОПЗЖ) сложить мандаты. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T11:35

2023-02-07T11:35

2023-02-07T11:35

в мире

украина

давид арахамия

верховная рада украины

оппозиционная платформа - за жизнь

партия "слуга народа"

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия призвал всех депутатов от "Оппозиционной платформы – за жизнь" (ОПЗЖ) сложить мандаты. "Призываю депутатов от ОПЗЖ сделать правильный для себя выбор и сложить мандаты. Это касается всех: как их идеологических сторонников, так и тех, кто, скорее, сильно ошибся с политическим выбором", - написал Арахамия в своем телеграм-канале. Верховная рада Украины 13 января лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. До этого Зеленский лишил их украинского гражданства. В феврале украинские СМИ сообщали, что четырех депутатов Рады от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Наталью Королевскую, Александра Пономарева, Юрия Солода и Олега Волошина планируют досрочно лишить мандатов из-за якобы наличия у них российского гражданства. Позже сообщили, что Волошин, Королевская и Солод написали заявление о сложении мандатов. Зеленский весной 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, были включены более 15 партий, среди которых "Оппозиционная платформа – За жизнь". Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов партии будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов.

https://ria.ru/20230204/grazhdanstvo-1849795745.html

https://ria.ru/20230126/medvedchuk-1847494022.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, давид арахамия, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, партия "слуга народа"