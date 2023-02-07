https://ria.ru/20230207/operatsiya-1850283699.html
В хабаровской больнице провели уникальную операцию по удалению опухоли
В хабаровской больнице провели уникальную операцию по удалению опухоли - РИА Новости, 07.02.2023
В хабаровской больнице провели уникальную операцию по удалению опухоли
Уникальную операцию по удалению редкой опухоли на шее провели отоларингологи в Хабаровске, сообщает КГБУЗ "Краевая клиническая больница № 1" имени профессора... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:07
2023-02-07T14:07
2023-02-07T14:07
общество
хабаровск
приморский край
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582875412_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_775d736bc8712763cb8abea3758b0056.jpg
ХАБАРОВСК, 7 фев - РИА Новости. Уникальную операцию по удалению редкой опухоли на шее провели отоларингологи в Хабаровске, сообщает КГБУЗ "Краевая клиническая больница № 1" имени профессора С.И. Сергеева (ККБ№1). "С редким в истории медицины случаем столкнулись врачи отделения оториноларингологии ККБ №1. На операционном столе оказался молодой мужчина с гигантской опухолью шеи передней боковой поверхности. УЗИ-снимки и исследования показали, что образование состоит из многокамерной кисты, что считается очень редким и почти уникальным медицинским случаем", - сообщается в официальном телеграм-канале учреждения. Отмечается, что пациент поступил из Приморского края, где ранее наблюдался у разных врачей. В 2016 году его прооперировали в первый раз с диагнозом срединная киста шеи, спустя два года опухоль проявилась вновь. Несколько раз врачи поликлиник пунктировали кисту, однако результатов это не дало. "В ККБ №1 пациент попал целенаправленно к доктору Александру Владимировичу Карпову, который прошел ординатуру по онкологии и на сегодняшний день является высококлассным специалистом по направлению голова-шея, которое предполагает удаление и злокачественных, и доброкачественных опухолей. Ассистентом выступила врач отделения Валерия Брынчик", - уточняется в сообщении больницы. По данным учреждения, операция длилась пять часов и осложнялась тем, что в процесс были вовлечены нервы и магистральные сосуды, которые нужно было очень аккуратно выделять, чтобы сохранить качество жизни пациента. Сейчас пациент находится в удовлетворительном состоянии и ожидает результатов гистологии.
https://ria.ru/20230130/operatsiya-1848400226.html
https://ria.ru/20230124/vrachi-1847129388.html
хабаровск
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582875412_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cea87410df225c1de8766f1e02f8d7dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, хабаровск, приморский край, здоровье - общество
Общество, Хабаровск, Приморский край, Здоровье - Общество
В хабаровской больнице провели уникальную операцию по удалению опухоли
Хабаровские отоларингологи провели уникальную операцию по удалению опухоли на шее
ХАБАРОВСК, 7 фев - РИА Новости.
Уникальную операцию по удалению редкой опухоли на шее провели отоларингологи в Хабаровске, сообщает
КГБУЗ "Краевая клиническая больница № 1" имени профессора С.И. Сергеева (ККБ№1).
"С редким в истории медицины случаем столкнулись врачи отделения оториноларингологии ККБ №1. На операционном столе оказался молодой мужчина с гигантской опухолью шеи передней боковой поверхности. УЗИ-снимки и исследования показали, что образование состоит из многокамерной кисты, что считается очень редким и почти уникальным медицинским случаем", - сообщается в официальном телеграм-канале учреждения.
Отмечается, что пациент поступил из Приморского края
, где ранее наблюдался у разных врачей.
В 2016 году его прооперировали в первый раз с диагнозом срединная киста шеи, спустя два года опухоль проявилась вновь. Несколько раз врачи поликлиник пунктировали кисту, однако результатов это не дало.
"В ККБ №1 пациент попал целенаправленно к доктору Александру Владимировичу Карпову, который прошел ординатуру по онкологии и на сегодняшний день является высококлассным специалистом по направлению голова-шея, которое предполагает удаление и злокачественных, и доброкачественных опухолей. Ассистентом выступила врач отделения Валерия Брынчик", - уточняется в сообщении больницы.
По данным учреждения, операция длилась пять часов и осложнялась тем, что в процесс были вовлечены нервы и магистральные сосуды, которые нужно было очень аккуратно выделять, чтобы сохранить качество жизни пациента. Сейчас пациент находится в удовлетворительном состоянии и ожидает результатов гистологии.