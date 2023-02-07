https://ria.ru/20230207/operatsiya-1850283699.html

В хабаровской больнице провели уникальную операцию по удалению опухоли

В хабаровской больнице провели уникальную операцию по удалению опухоли - РИА Новости, 07.02.2023

В хабаровской больнице провели уникальную операцию по удалению опухоли

Уникальную операцию по удалению редкой опухоли на шее провели отоларингологи в Хабаровске, сообщает КГБУЗ "Краевая клиническая больница № 1" имени профессора... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T14:07

2023-02-07T14:07

2023-02-07T14:07

общество

хабаровск

приморский край

здоровье - общество

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ХАБАРОВСК, 7 фев - РИА Новости. Уникальную операцию по удалению редкой опухоли на шее провели отоларингологи в Хабаровске, сообщает КГБУЗ "Краевая клиническая больница № 1" имени профессора С.И. Сергеева (ККБ№1). "С редким в истории медицины случаем столкнулись врачи отделения оториноларингологии ККБ №1. На операционном столе оказался молодой мужчина с гигантской опухолью шеи передней боковой поверхности. УЗИ-снимки и исследования показали, что образование состоит из многокамерной кисты, что считается очень редким и почти уникальным медицинским случаем", - сообщается в официальном телеграм-канале учреждения. Отмечается, что пациент поступил из Приморского края, где ранее наблюдался у разных врачей. В 2016 году его прооперировали в первый раз с диагнозом срединная киста шеи, спустя два года опухоль проявилась вновь. Несколько раз врачи поликлиник пунктировали кисту, однако результатов это не дало. "В ККБ №1 пациент попал целенаправленно к доктору Александру Владимировичу Карпову, который прошел ординатуру по онкологии и на сегодняшний день является высококлассным специалистом по направлению голова-шея, которое предполагает удаление и злокачественных, и доброкачественных опухолей. Ассистентом выступила врач отделения Валерия Брынчик", - уточняется в сообщении больницы. По данным учреждения, операция длилась пять часов и осложнялась тем, что в процесс были вовлечены нервы и магистральные сосуды, которые нужно было очень аккуратно выделять, чтобы сохранить качество жизни пациента. Сейчас пациент находится в удовлетворительном состоянии и ожидает результатов гистологии.

https://ria.ru/20230130/operatsiya-1848400226.html

https://ria.ru/20230124/vrachi-1847129388.html

хабаровск

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, хабаровск, приморский край, здоровье - общество