Рейтинг@Mail.ru
В хабаровской больнице провели уникальную операцию по удалению опухоли - РИА Новости, 07.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230207/operatsiya-1850283699.html
В хабаровской больнице провели уникальную операцию по удалению опухоли
В хабаровской больнице провели уникальную операцию по удалению опухоли - РИА Новости, 07.02.2023
В хабаровской больнице провели уникальную операцию по удалению опухоли
Уникальную операцию по удалению редкой опухоли на шее провели отоларингологи в Хабаровске, сообщает КГБУЗ "Краевая клиническая больница № 1" имени профессора... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:07
2023-02-07T14:07
общество
хабаровск
приморский край
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582875412_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_775d736bc8712763cb8abea3758b0056.jpg
ХАБАРОВСК, 7 фев - РИА Новости. Уникальную операцию по удалению редкой опухоли на шее провели отоларингологи в Хабаровске, сообщает КГБУЗ "Краевая клиническая больница № 1" имени профессора С.И. Сергеева (ККБ№1). "С редким в истории медицины случаем столкнулись врачи отделения оториноларингологии ККБ №1. На операционном столе оказался молодой мужчина с гигантской опухолью шеи передней боковой поверхности. УЗИ-снимки и исследования показали, что образование состоит из многокамерной кисты, что считается очень редким и почти уникальным медицинским случаем", - сообщается в официальном телеграм-канале учреждения. Отмечается, что пациент поступил из Приморского края, где ранее наблюдался у разных врачей. В 2016 году его прооперировали в первый раз с диагнозом срединная киста шеи, спустя два года опухоль проявилась вновь. Несколько раз врачи поликлиник пунктировали кисту, однако результатов это не дало. "В ККБ №1 пациент попал целенаправленно к доктору Александру Владимировичу Карпову, который прошел ординатуру по онкологии и на сегодняшний день является высококлассным специалистом по направлению голова-шея, которое предполагает удаление и злокачественных, и доброкачественных опухолей. Ассистентом выступила врач отделения Валерия Брынчик", - уточняется в сообщении больницы. По данным учреждения, операция длилась пять часов и осложнялась тем, что в процесс были вовлечены нервы и магистральные сосуды, которые нужно было очень аккуратно выделять, чтобы сохранить качество жизни пациента. Сейчас пациент находится в удовлетворительном состоянии и ожидает результатов гистологии.
https://ria.ru/20230130/operatsiya-1848400226.html
https://ria.ru/20230124/vrachi-1847129388.html
хабаровск
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582875412_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cea87410df225c1de8766f1e02f8d7dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, хабаровск, приморский край, здоровье - общество
Общество, Хабаровск, Приморский край, Здоровье - Общество
14:07 07.02.2023
 
В хабаровской больнице провели уникальную операцию по удалению опухоли

Хабаровские отоларингологи провели уникальную операцию по удалению опухоли на шее

© РИА Новости / Кирилл ШипицинОперационная
Операционная - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Операционная . Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 7 фев - РИА Новости. Уникальную операцию по удалению редкой опухоли на шее провели отоларингологи в Хабаровске, сообщает КГБУЗ "Краевая клиническая больница № 1" имени профессора С.И. Сергеева (ККБ№1).
"С редким в истории медицины случаем столкнулись врачи отделения оториноларингологии ККБ №1. На операционном столе оказался молодой мужчина с гигантской опухолью шеи передней боковой поверхности. УЗИ-снимки и исследования показали, что образование состоит из многокамерной кисты, что считается очень редким и почти уникальным медицинским случаем", - сообщается в официальном телеграм-канале учреждения.
Младенец - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 13:52Хорошие новости
В Подмосковье прооперировали новорожденного с "зеркальным" сердцем
Отмечается, что пациент поступил из Приморского края, где ранее наблюдался у разных врачей.
В 2016 году его прооперировали в первый раз с диагнозом срединная киста шеи, спустя два года опухоль проявилась вновь. Несколько раз врачи поликлиник пунктировали кисту, однако результатов это не дало.
"В ККБ №1 пациент попал целенаправленно к доктору Александру Владимировичу Карпову, который прошел ординатуру по онкологии и на сегодняшний день является высококлассным специалистом по направлению голова-шея, которое предполагает удаление и злокачественных, и доброкачественных опухолей. Ассистентом выступила врач отделения Валерия Брынчик", - уточняется в сообщении больницы.
По данным учреждения, операция длилась пять часов и осложнялась тем, что в процесс были вовлечены нервы и магистральные сосуды, которые нужно было очень аккуратно выделять, чтобы сохранить качество жизни пациента. Сейчас пациент находится в удовлетворительном состоянии и ожидает результатов гистологии.
Хирург во время операции - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 16:27
Кировские врачи удалили пациентке опухоль диаметром почти полметра
 
ОбществоХабаровскПриморский крайЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала