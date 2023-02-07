https://ria.ru/20230207/obvinenie-1850187928.html
Минобороны Турции обвинило РПК в нападении на погранпост
Минобороны Турции обвинило РПК в нападении на погранпост - РИА Новости, 07.02.2023
Минобороны Турции обвинило РПК в нападении на погранпост
Министерство национальной обороны Турции обвинило запрещенную в стране Рабочую партию Курдистана (РПК) в нападении на пограничный пост на границе с Сирией,... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T09:14
2023-02-07T09:14
2023-02-07T09:14
в мире
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ливан
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции обвинило запрещенную в стране Рабочую партию Курдистана (РПК) в нападении на пограничный пост на границе с Сирией, воспользовавшись сокрушительным землетрясением. Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции 2921 человек погиб, пострадали почти 16 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 700 человек, пострадали более 1430. "Террористическая организация PПK/YPG, лишенная чувства гуманности, воспользовалась землетрясением и совершила подлую атаку из многоствольной ракетной установки из Тель-Рифаата в зону ответственности нашего пограничного поста Öncüpınar. Хотя наши войска не пострадали и не понесли потерь, по объектам террористов был нанесен ответный удар", - сообщило военное ведомство в Twitter. Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.
https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850139514.html
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в мире, турция, сирия, ливан, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Сирия, Ливан, Реджеп Тайип Эрдоган
Минобороны Турции обвинило РПК в нападении на погранпост
Минобороны Турции обвинило РПК в нападении на пограничный пост после землетрясения