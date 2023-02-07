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Пять человек пострадали при обстреле Донецка ВСУ - РИА Новости, 07.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Пять человек пострадали при обстреле Донецка ВСУ
Пять человек пострадали при обстреле Донецка ВСУ - РИА Новости, 07.02.2023
Пять человек пострадали при обстреле Донецка ВСУ
По уточненным данным, пять человек ранены при обстреле дома в Кировском районе Донецка, сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T18:24
2023-02-07T18:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. По уточненным данным, пять человек ранены при обстреле дома в Кировском районе Донецка, сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По данным СЦКК, в 11.40 во время обстрела Кировского района Донецка "ранения получили четыре женщины 1986, 1960, 1956 и 1974 годов рождения и мужчина 1963 года рождения". Обстрел велся со стороны населенного пункта Желанное Первое при помощи артиллерии натовского калибра 155 миллиметров.
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донецк
кировский район
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в мире, донецк, кировский район, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Кировский район, Украина, СЦКК
18:24 07.02.2023 (обновлено: 18:25 07.02.2023)
 
Пять человек пострадали при обстреле Донецка ВСУ

СЦКК: при обстреле ВСУ дома в Кировском районе Донецка пострадали пять человек

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОкно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ Донецка
Окно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Окно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. По уточненным данным, пять человек ранены при обстреле дома в Кировском районе Донецка, сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По данным СЦКК, в 11.40 во время обстрела Кировского района Донецка "ранения получили четыре женщины 1986, 1960, 1956 и 1974 годов рождения и мужчина 1963 года рождения". Обстрел велся со стороны населенного пункта Желанное Первое при помощи артиллерии натовского калибра 155 миллиметров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКировский районУкраинаСЦКК
 
 
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