https://ria.ru/20230207/obstrel-1850374924.html

Пять человек пострадали при обстреле Донецка ВСУ

Пять человек пострадали при обстреле Донецка ВСУ - РИА Новости, 07.02.2023

Пять человек пострадали при обстреле Донецка ВСУ

По уточненным данным, пять человек ранены при обстреле дома в Кировском районе Донецка, сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T18:24

2023-02-07T18:24

2023-02-07T18:25

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

кировский район

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. По уточненным данным, пять человек ранены при обстреле дома в Кировском районе Донецка, сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По данным СЦКК, в 11.40 во время обстрела Кировского района Донецка "ранения получили четыре женщины 1986, 1960, 1956 и 1974 годов рождения и мужчина 1963 года рождения". Обстрел велся со стороны населенного пункта Желанное Первое при помощи артиллерии натовского калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

кировский район

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк, кировский район, украина, сцкк