https://ria.ru/20230207/obstrel-1850374924.html
Пять человек пострадали при обстреле Донецка ВСУ
Пять человек пострадали при обстреле Донецка ВСУ - РИА Новости, 07.02.2023
Пять человек пострадали при обстреле Донецка ВСУ
По уточненным данным, пять человек ранены при обстреле дома в Кировском районе Донецка, сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T18:24
2023-02-07T18:24
2023-02-07T18:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. По уточненным данным, пять человек ранены при обстреле дома в Кировском районе Донецка, сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По данным СЦКК, в 11.40 во время обстрела Кировского района Донецка "ранения получили четыре женщины 1986, 1960, 1956 и 1974 годов рождения и мужчина 1963 года рождения". Обстрел велся со стороны населенного пункта Желанное Первое при помощи артиллерии натовского калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк, кировский район, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Кировский район, Украина, СЦКК
18:24 07.02.2023 (обновлено: 18:25 07.02.2023)
Пять человек пострадали при обстреле Донецка ВСУ
СЦКК: при обстреле ВСУ дома в Кировском районе Донецка пострадали пять человек