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Украинские войска обстреляли Новобахмутовку

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку - РИА Новости, 07.02.2023

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку

Украинские войска выпустили по Новобахмутовке в ДНР шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:41

2023-02-07T15:41

2023-02-07T15:41

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Новобахмутовке в ДНР шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Розовка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его телеграм-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк