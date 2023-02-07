https://ria.ru/20230207/obrushenie-1850366573.html

В турецкой провинции Кахраманмараш полностью обрушилось 941 здание

В турецкой провинции Кахраманмараш полностью обрушилось 941 здание - РИА Новости, 07.02.2023

В турецкой провинции Кахраманмараш полностью обрушилось 941 здание

В турецкой провинции Кахраманмараш, эпицентре сокрушительных землетрясений, полностью обрушилось 941 здание, сообщил министр внутренних дел страны Сулейман... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T17:56

2023-02-07T17:56

2023-02-07T17:56

в мире

кахраманмараш

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. В турецкой провинции Кахраманмараш, эпицентре сокрушительных землетрясений, полностью обрушилось 941 здание, сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превышает 3,5 тысячи, раненых – более 20 тысяч. Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца."Поисково-спасательные команды из Турции и из-за рубежа несут дежурство. В Кахраманмараше полностью обрушилось 941 здание, которые нам удалось идентифицировать. Все наши поисково-спасательные команды прилагают все усилия, чтобы спасти наших граждан под завалами, чтобы спасти их живыми", - сказал Сойлу журналистам.

кахраманмараш

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в мире, кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии