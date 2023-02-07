https://ria.ru/20230207/nefti-1850170522.html
Эксперт объяснил, как Европа может покупать топливо из российской нефти
Эксперт объяснил, как Европа может покупать топливо из российской нефти - РИА Новости, 07.02.2023
Эксперт объяснил, как Европа может покупать топливо из российской нефти
Европа после вступления в силу эмбарго на российские нефть и нефтепродукты может продолжить покупать российское топливо, но не напрямую у России, а у стран... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T04:23
2023-02-07T04:23
2023-02-07T04:28
экономика
россия
азия
европа
цены на нефть
сергей колобанов
евросоюз
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Европа после вступления в силу эмбарго на российские нефть и нефтепродукты может продолжить покупать российское топливо, но не напрямую у России, а у стран Азии, которые будут производить его из российского сырья, прокомментировал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции с отсрочкой шесть месяцев вступили в силу на два месяца раньше - 5 декабря. "В связи с изменением нефтяных потоков из России, ряд стран Азии вполне могут заместить на европейском рынке российские продукты переработки нефтепродуктами, выработанными из российской же нефти (например, Индия этим вполне успешно занималась уже в 2022 году)", - считает Колобанов. Собеседник агентства также заметил, что страны Азии больше заинтересованы в загрузке нефтью своих новых мощностей по переработке, чем в импорте готового топлива. Поэтому полностью перенаправить российские нефтепродукты с европейского на восточное направление не получится, считает эксперт, в связи с чем может образоваться некий переизбыток дизеля и мазута на внутреннем рынке. "Формально по законам рынка переизбыток должен приводить к снижению оптовых цен, однако в России на стоимость топлива больше влияет фискальный механизм в нефтяной отрасли (акцизы, демпфер, НДПИ), зависящий от внешних условий и курса рубля, поэтому предсказать реакцию внутренних цен в таких условиях невозможно", - отметил Колобанов.
https://ria.ru/20230206/okhrana-1850151290.html
https://ria.ru/20230206/neft-1850039686.html
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экономика, россия, азия, европа, цены на нефть, сергей колобанов, евросоюз
Экономика, Россия, Азия, Европа, Цены на нефть, Сергей Колобанов, Евросоюз
04:23 07.02.2023 (обновлено: 04:28 07.02.2023)
Эксперт объяснил, как Европа может покупать топливо из российской нефти
Колобанов: Европа вместо прямых поставок может покупать топливо из российской нефти в Азии
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Европа после вступления в силу эмбарго на российские нефть и нефтепродукты может продолжить покупать российское топливо, но не напрямую у России, а у стран Азии, которые будут производить его из российского сырья, прокомментировал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.
Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС
и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции с отсрочкой шесть месяцев вступили в силу на два месяца раньше - 5 декабря.
"В связи с изменением нефтяных потоков из России, ряд стран Азии вполне могут заместить на европейском рынке российские продукты переработки нефтепродуктами, выработанными из российской же нефти (например, Индия
этим вполне успешно занималась уже в 2022 году)", - считает Колобанов.
Собеседник агентства также заметил, что страны Азии больше заинтересованы в загрузке нефтью своих новых мощностей по переработке, чем в импорте готового топлива. Поэтому полностью перенаправить российские нефтепродукты с европейского на восточное направление не получится, считает эксперт, в связи с чем может образоваться некий переизбыток дизеля и мазута на внутреннем рынке.
"Формально по законам рынка переизбыток должен приводить к снижению оптовых цен, однако в России на стоимость топлива больше влияет фискальный механизм в нефтяной отрасли (акцизы, демпфер, НДПИ), зависящий от внешних условий и курса рубля, поэтому предсказать реакцию внутренних цен в таких условиях невозможно", - отметил Колобанов.