https://ria.ru/20230207/nefti-1850170522.html

Эксперт объяснил, как Европа может покупать топливо из российской нефти

Эксперт объяснил, как Европа может покупать топливо из российской нефти - РИА Новости, 07.02.2023

Эксперт объяснил, как Европа может покупать топливо из российской нефти

Европа после вступления в силу эмбарго на российские нефть и нефтепродукты может продолжить покупать российское топливо, но не напрямую у России, а у стран... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T04:23

2023-02-07T04:23

2023-02-07T04:28

экономика

россия

азия

европа

цены на нефть

сергей колобанов

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836751443_0:243:2782:1808_1920x0_80_0_0_33fbefeb11efdae84bcb5ebfdb064923.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Европа после вступления в силу эмбарго на российские нефть и нефтепродукты может продолжить покупать российское топливо, но не напрямую у России, а у стран Азии, которые будут производить его из российского сырья, прокомментировал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции с отсрочкой шесть месяцев вступили в силу на два месяца раньше - 5 декабря. "В связи с изменением нефтяных потоков из России, ряд стран Азии вполне могут заместить на европейском рынке российские продукты переработки нефтепродуктами, выработанными из российской же нефти (например, Индия этим вполне успешно занималась уже в 2022 году)", - считает Колобанов. Собеседник агентства также заметил, что страны Азии больше заинтересованы в загрузке нефтью своих новых мощностей по переработке, чем в импорте готового топлива. Поэтому полностью перенаправить российские нефтепродукты с европейского на восточное направление не получится, считает эксперт, в связи с чем может образоваться некий переизбыток дизеля и мазута на внутреннем рынке. "Формально по законам рынка переизбыток должен приводить к снижению оптовых цен, однако в России на стоимость топлива больше влияет фискальный механизм в нефтяной отрасли (акцизы, демпфер, НДПИ), зависящий от внешних условий и курса рубля, поэтому предсказать реакцию внутренних цен в таких условиях невозможно", - отметил Колобанов.

https://ria.ru/20230206/okhrana-1850151290.html

https://ria.ru/20230206/neft-1850039686.html

россия

азия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, азия, европа, цены на нефть, сергей колобанов, евросоюз