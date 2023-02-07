https://ria.ru/20230207/neft-1850144285.html

Нефть готовится разочаровать Запад

Нефть готовится разочаровать Запад - РИА Новости, 07.02.2023

Нефть готовится разочаровать Запад

Пятое февраля ничем особенным не выделяется в календаре, но для мирового рынка энергоресурсов этот день стал очередной не самой приятной вехой в истории. Именно РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T08:00

2023-02-07T08:00

2023-02-07T08:03

авторы

экономика

цены на нефть

европа

индия

саудовская аравия

аль капоне

goldman sachs

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Пятое февраля ничем особенным не выделяется в календаре, но для мирового рынка энергоресурсов этот день стал очередной не самой приятной вехой в истории. Именно в этот день начал действовать шестой по счету пакет санкций Евросоюза против российской нефтяной промышленности. Спустя почти год внутренних препирательств, кулуарной возни и борьбы со здравым смыслом Европа ввела полный запрет на импорт не только российской нефти, но и продуктов ее переработки. Однако не успели недружественные нам граждане дочитать данную новость, как радость сменилась привычным разочарованием.В Саудовской Аравии в это же самое время проходило заседание представителей нефтедобывающих стран. За его кулисами представители Goldman Sachs, одного из крупнейших мировых инвестиционных банков, активно вели кулуарные переговоры с участниками и опубликовали крайне неутешительный для западного мира прогноз. Участники встречи и рыночные аналитики практически уверены, что всего через месяц, то есть уже во втором квартале, мировой рынок нефти ждет болезненный дефицит. Связан он с комплексом факторов, где густо замешана СВО, антироссийские санкции и реактивно взлетающий спрос на нефть в Индии и Китае. Помимо этого, год ушедший ознаменовался резким снижением объема инвестиций в разведку новых месторождений и добычу на действующих. Именно поэтому, хотя на протяжении 2021-го нефть эталонной марки Brent торговалась в среднем в пределах коридора 75-80 долларов за бочку, специалисты ожидают роста стоимости до ста долларов и выше.Забавно, как люди, решающие без преувеличения судьбу мира, зажаты в рамки беспощадной западной повестки и боятся называть вещи своими именами. Источники Goldman Sachs, которым вторит министр энергетики Саудовской Аравии, боятся сказать прямо, что недофинансирование отрасли в мире в целом связано с самоубийственной попыткой вырвать из налаженных схем поставок Россию, одного из крупнейших экспортеров, а также непрекращающимся шабашем вокруг возобновляемых источников. В эту яму уже закачаны сотни миллиардов долларов, но отдача мизерна, ненадежна, чему железным доказательством являются рекордные цифры в чеках за коммунальные услуги и перманентно растущий объем импорта угля, нефти и газа в ЕС и Великобританию.Что касается России, то еще на прошлой неделе американская аналитическая компания Wood Mackenzie предупреждала западных политиков, что рассчитывать на крах российской экономики в результате санкций не стоит. Продажа сырой российской нефти будет приносить хоть небольшую, но прибыль даже при уровне цен в 30 долларов за бочку. Планка в 70-80 долларов с учетом дисконта от прогнозной цены Brent и вовсе наполнит финансовые закрома Москвы.Здесь нужно добавить, что США вынудили ЕС ввести тотальное эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты, хотя прекрасно знали о зависимости Старого Света в размере двадцати процентов. Такова доля нашего отечественного дизеля, керосина и мазута в структуре потребления Европы, то есть каждый пятый галлон или литр ведет свою родословную от заснеженных пустошей Русского Севера. Чем будет заполняться дыра ниже энергетической ватерлинии, пока не может сказать никто. Однако синхронно с выступлением Абдулазиза бин Салмана вверх пошли цены на саудовскую нефть. Сообщается, что самая популярная марка Arab Light для покупателей в Азии и Европе моментально подорожала на два доллара. Характерно, что для американских импортеров стоимость выросла всего на тридцать центов.Хотим обратить внимание читателей: мы оперируем данными и мнениями из предельно недружественных нашей стране источников, чтобы не быть обвиненными в предвзятости.Разница колебаний цен отражает глобальный геополитический тренд. Американский Bloomberg пишет, что вводимые потоком санкции и потолки цен не смогут убить поставки российских нефтепродуктов в Европу. В данной точке истории, то есть спустя год после начала СВО, Евросоюзу все равно требуется шестьсот тысяч баррелей в сутки только дизельного топлива без учета других продуктов переработки. Основными покупателями до 5 февраля ожидаемо выступали Германия, Франция, Греция и Нидерланды, которые отныне взяли на себя добровольные обязательства по затягиванию поясов.Много говорилось о том, что европейцам будет сложно найти альтернативных поставщиков такого же масштаба. То, что экономика Запада не коллапсировала за время холодов и санкций, дает повод скептикам зубоскалить — мол, прекрасно обошлись и без российских поставок. Это кажется восхитительной и чудесной правдой, если не знать, кто именно заместил российские компании на экспортном рынке. Это Китай и Индия, что кратно нарастили закупки российского сырья и уже почти полгода не моргнув глазом продают нефтепродукты якобы собственного производства.Горький для Европы сарказм заключается в том, что ее американские друзья, требуя радикальных мер, сами и не думают отказываться от российского импорта. Тот же Bloomberg сообщает, что город Нью-Йорк ежесуточно закупает рекордные 90 тысяч баррелей бензина и дизеля прямиком из Индии. Причем, по данным агентства Kpler за январь и февраль, то есть когда Вашингтон дожимал Брюссель на введение полного эмбарго, объем импорта топлива якобы родом из Индии удвоился.Именно этими процессами обусловлена разность удорожания сырой саудовской нефти — для американцев, которые пустят черное золото на внутренние нужды, и для стран Азии, что переработают ее на собственных НПЗ и отправят обратно в Европу, не забыв прикрутить шкурный интерес.В лихие девяностые в среде российского криминалитета была популярна поговорка, что дурак платит дважды, а лох платит всегда. Заокеанские потомки Аль Капоне и Джона Диллинжера с ней явно хорошо знакомы, а вот их европейские друзья, разнеженные десятилетиями сытной жизни на российских поставках, видимо, нет.

https://ria.ru/20230206/neft-1850039106.html

https://ria.ru/20230206/neft-1850039686.html

https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849492129.html

https://ria.ru/20230125/neft-1847067950.html

европа

индия

саудовская аравия

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

авторы, экономика, цены на нефть, европа, индия, саудовская аравия, аль капоне, goldman sachs, евросоюз, brent, arab light, санкции в отношении россии