https://ria.ru/20230207/nebenzya-1850429347.html

Небензя ответил на вопрос о мире на Украине в 2023 году

Небензя ответил на вопрос о мире на Украине в 2023 году - РИА Новости, 07.02.2023

Небензя ответил на вопрос о мире на Украине в 2023 году

Москва не видит готовности к конструктивному взаимодействию со стороны западных стран и киевских властей, заявил постоянный представитель России при ООН Василий РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T22:43

2023-02-07T22:43

2023-02-07T23:53

в мире

украина

россия

василий небензя

киев

специальная военная операция на украине

владимир путин

вооруженные силы украины

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ООН, 7 фев — РИА Новости. Москва не видит готовности к конструктивному взаимодействию со стороны западных стран и киевских властей, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на пресс-конференции."Надеюсь, что когда эта накачка оружием и это безумие прекратятся, когда проводящие эту опосредованную войну против нас с помощью бедных украинцев… остановятся, когда они реалистично прислушаются к нашим обеспокоенностям, тогда, думаю, перспективы мира будут ближе", — подчеркнул дипломат.Отвечая на вопрос, можно ли ожидать урегулирования на Украине в 2023 году, Небензя сказал: "Мы все надеемся на мир". Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если киевские власти до этого созреют.Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории. Владимир Зеленский, в свою очередь, заявлял, что "не будет никакого "Минска-3". На фоне российской спецоперации США и союзники по НАТО поддерживают киевский режим поставками военной помощи, стоимость программ поддержки составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230207/konflikt-1850418624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

в мире, украина, россия, василий небензя, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, оон, нато