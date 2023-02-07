https://ria.ru/20230207/nebenzya-1850429347.html
Небензя ответил на вопрос о мире на Украине в 2023 году
Небензя ответил на вопрос о мире на Украине в 2023 году - РИА Новости, 07.02.2023
Небензя ответил на вопрос о мире на Украине в 2023 году
Москва не видит готовности к конструктивному взаимодействию со стороны западных стран и киевских властей, заявил постоянный представитель России при ООН Василий РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T22:43
2023-02-07T22:43
2023-02-07T23:53
в мире
украина
россия
василий небензя
киев
специальная военная операция на украине
владимир путин
вооруженные силы украины
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ООН, 7 фев — РИА Новости. Москва не видит готовности к конструктивному взаимодействию со стороны западных стран и киевских властей, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на пресс-конференции."Надеюсь, что когда эта накачка оружием и это безумие прекратятся, когда проводящие эту опосредованную войну против нас с помощью бедных украинцев… остановятся, когда они реалистично прислушаются к нашим обеспокоенностям, тогда, думаю, перспективы мира будут ближе", — подчеркнул дипломат.Отвечая на вопрос, можно ли ожидать урегулирования на Украине в 2023 году, Небензя сказал: "Мы все надеемся на мир". Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если киевские власти до этого созреют.Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории. Владимир Зеленский, в свою очередь, заявлял, что "не будет никакого "Минска-3". На фоне российской спецоперации США и союзники по НАТО поддерживают киевский режим поставками военной помощи, стоимость программ поддержки составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230207/konflikt-1850418624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, василий небензя, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, оон, нато
В мире, Украина, Россия, Василий Небензя, Киев, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ООН, НАТО
22:43 07.02.2023 (обновлено: 23:53 07.02.2023)
Небензя ответил на вопрос о мире на Украине в 2023 году
Постпред России при ООН Небензя: мир станет ближе, когда Запад перестанет вооружать Киев
ООН, 7 фев — РИА Новости. Москва не видит готовности к конструктивному взаимодействию со стороны западных стран и киевских властей, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на пресс-конференции.
"Надеюсь, что когда эта накачка оружием и это безумие прекратятся, когда проводящие эту опосредованную войну против нас с помощью бедных украинцев… остановятся, когда они реалистично прислушаются к нашим обеспокоенностям, тогда, думаю, перспективы мира будут ближе", — подчеркнул дипломат.
Отвечая на вопрос, можно ли ожидать урегулирования на Украине в 2023 году, Небензя сказал: "Мы все надеемся на мир".
Президент России Владимир Путин
не раз подчеркивал, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если киевские власти до этого созреют.
Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории. Владимир Зеленский, в свою очередь, заявлял, что "не будет никакого "Минска-3".
На фоне российской спецоперации США
и союзники по НАТО поддерживают киевский режим поставками военной помощи, стоимость программ поддержки составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.