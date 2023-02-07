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Швеция планирует возобновить переговоры с Турцией по НАТО - РИА Новости, 07.02.2023
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Швеция планирует возобновить переговоры с Турцией по НАТО
Швеция планирует возобновить переговоры с Турцией по НАТО - РИА Новости, 07.02.2023
Швеция планирует возобновить переговоры с Турцией по НАТО
Швеция готова возобновить переговоры с Турцией по вступлению в НАТО, как только Анкара также будет к этому готова, сообщил во вторник шведский премьер Ульф... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:45
2023-02-07T15:45
в мире
швеция
турция
финляндия
ульф кристерссон
кая каллас
мевлют чавушоглу
нато
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ЦЮРИХ, 7 фев - РИА Новости. Швеция готова возобновить переговоры с Турцией по вступлению в НАТО, как только Анкара также будет к этому готова, сообщил во вторник шведский премьер Ульф Кристерссон. Соответствующее заявление он сделал в рамках своего визита в Эстонию, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром страны Каей Каллас. "Первое, что нам нужно сделать, – это успокоить ситуацию. Трудно вести хорошие разговоры, когда вокруг все буквально горит… Давайте успокоимся, давайте примем во внимание соображения безопасности и вернемся за стол переговоров. Я думаю, что для этого есть хорошие предпосылки", - сказал Кристерссон на пресс-конференции, которая транслировалась в интернете. Он также призвал учитывать факт приближающихся в Турции президентских выборов, запланированных на май. "Каждая страна сосредотачивается на внутренней политике, когда приближается к выборам. Поэтому, как только они будут готовы (переговоры будут возобновлены – ред.). Мы, очевидно, готовы, и наши друзья в Финляндии также готовы к этим переговорам", - сказал премьер Швеции. Совместная заявка Финляндии и Швеции на вступление в НАТО уже одобрена 28 странами из 30, за исключением Турции и Венгрии. Ранее власти Турции заявляли, что готовы одобрить членство Финляндии в НАТО, но не Швеции. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу при этом заявлял, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявки. Финские власти неоднократно подчеркивали, что совместное вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс в общих интересах всех стран-участниц НАТО и обе северные страны намерены присоединиться к Альянсу только вместе. Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО замедлился в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Турцией.
https://ria.ru/20230206/nato-1850138792.html
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в мире, швеция, турция, финляндия, ульф кристерссон, кая каллас, мевлют чавушоглу, нато
В мире, Швеция, Турция, Финляндия, Ульф Кристерссон, Кая Каллас, Мевлют Чавушоглу, НАТО
15:45 07.02.2023
 
Швеция планирует возобновить переговоры с Турцией по НАТО

Кристерссон: Швеция возобновит переговоры с Турцией по НАТО, когда Анкара будет готова

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 7 фев - РИА Новости. Швеция готова возобновить переговоры с Турцией по вступлению в НАТО, как только Анкара также будет к этому готова, сообщил во вторник шведский премьер Ульф Кристерссон.
Соответствующее заявление он сделал в рамках своего визита в Эстонию, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром страны Каей Каллас.
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"Первое, что нам нужно сделать, – это успокоить ситуацию. Трудно вести хорошие разговоры, когда вокруг все буквально горит… Давайте успокоимся, давайте примем во внимание соображения безопасности и вернемся за стол переговоров. Я думаю, что для этого есть хорошие предпосылки", - сказал Кристерссон на пресс-конференции, которая транслировалась в интернете.
Он также призвал учитывать факт приближающихся в Турции президентских выборов, запланированных на май.
"Каждая страна сосредотачивается на внутренней политике, когда приближается к выборам. Поэтому, как только они будут готовы (переговоры будут возобновлены – ред.). Мы, очевидно, готовы, и наши друзья в Финляндии также готовы к этим переговорам", - сказал премьер Швеции.
Совместная заявка Финляндии и Швеции на вступление в НАТО уже одобрена 28 странами из 30, за исключением Турции и Венгрии. Ранее власти Турции заявляли, что готовы одобрить членство Финляндии в НАТО, но не Швеции. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу при этом заявлял, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявки.
Финские власти неоднократно подчеркивали, что совместное вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс в общих интересах всех стран-участниц НАТО и обе северные страны намерены присоединиться к Альянсу только вместе.
Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО замедлился в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Турцией.
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В миреШвецияТурцияФинляндияУльф КристерссонКая КалласМевлют ЧавушоглуНАТО
 
 
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