Швеция планирует возобновить переговоры с Турцией по НАТО
Кристерссон: Швеция возобновит переговоры с Турцией по НАТО, когда Анкара будет готова
© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
ЦЮРИХ, 7 фев - РИА Новости. Швеция готова возобновить переговоры с Турцией по вступлению в НАТО, как только Анкара также будет к этому готова, сообщил во вторник шведский премьер Ульф Кристерссон.
Соответствующее заявление он сделал в рамках своего визита в Эстонию, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром страны Каей Каллас.
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"Первое, что нам нужно сделать, – это успокоить ситуацию. Трудно вести хорошие разговоры, когда вокруг все буквально горит… Давайте успокоимся, давайте примем во внимание соображения безопасности и вернемся за стол переговоров. Я думаю, что для этого есть хорошие предпосылки", - сказал Кристерссон на пресс-конференции, которая транслировалась в интернете.
Он также призвал учитывать факт приближающихся в Турции президентских выборов, запланированных на май.
"Каждая страна сосредотачивается на внутренней политике, когда приближается к выборам. Поэтому, как только они будут готовы (переговоры будут возобновлены – ред.). Мы, очевидно, готовы, и наши друзья в Финляндии также готовы к этим переговорам", - сказал премьер Швеции.
Совместная заявка Финляндии и Швеции на вступление в НАТО уже одобрена 28 странами из 30, за исключением Турции и Венгрии. Ранее власти Турции заявляли, что готовы одобрить членство Финляндии в НАТО, но не Швеции. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу при этом заявлял, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявки.
Финские власти неоднократно подчеркивали, что совместное вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс в общих интересах всех стран-участниц НАТО и обе северные страны намерены присоединиться к Альянсу только вместе.
Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО замедлился в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Турцией.
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