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Ниинисте подтвердил стремление Финляндии войти в НАТО вместе со Швецией - РИА Новости, 07.02.2023
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Ниинисте подтвердил стремление Финляндии войти в НАТО вместе со Швецией
Ниинисте подтвердил стремление Финляндии войти в НАТО вместе со Швецией - РИА Новости, 07.02.2023
Ниинисте подтвердил стремление Финляндии войти в НАТО вместе со Швецией
Финляндия получала различные сигналы из Турции, но остаётся привержена совместной заявке по вступлению в Североатлантический альянс, заявил во вторник на... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:51
2023-02-07T13:51
в мире
финляндия
турция
швеция
саули ниинисте
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 фев - РИА Новости. Финляндия получала различные сигналы из Турции, но остаётся привержена совместной заявке по вступлению в Североатлантический альянс, заявил во вторник на совместной пресс-конференции в финской столице с генерал-губернатором Канады Мэри Саймон президент Финляндии Саули Ниинистё. В понедельник газета IltaLehti со ссылкой на источники сообщила, что Финляндия возможно вступит в НАТО без Швеции, при условии ратификации заявки страны двумя оставшимися странами: Венгрией и Турцией. Президент Финляндии отметил, что руководство страны находится в постоянном контакте с штаб-квартирой Североатлантического альянса в Брюсселе и цель совместного вступления остаётся неизменной. Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО замедлился в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Турцией.
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в мире, финляндия, турция, швеция, саули ниинисте, нато
В мире, Финляндия, Турция, Швеция, Саули Ниинисте, НАТО
13:51 07.02.2023
 
Ниинисте подтвердил стремление Финляндии войти в НАТО вместе со Швецией

Президент Ниинисте: Финляндия продвинется в НАТО со Швецией

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 фев - РИА Новости. Финляндия получала различные сигналы из Турции, но остаётся привержена совместной заявке по вступлению в Североатлантический альянс, заявил во вторник на совместной пресс-конференции в финской столице с генерал-губернатором Канады Мэри Саймон президент Финляндии Саули Ниинистё.
В понедельник газета IltaLehti со ссылкой на источники сообщила, что Финляндия возможно вступит в НАТО без Швеции, при условии ратификации заявки страны двумя оставшимися странами: Венгрией и Турцией.
"Мы получали разные сигналы из Турции. Наша позиция ясна: мы продвинемся в НАТО со Швецией. Наша цель состоит в том, чтобы и Финляндия, и Швеция вместе двигались вперед", - сказал Ниинистё.
Президент Финляндии отметил, что руководство страны находится в постоянном контакте с штаб-квартирой Североатлантического альянса в Брюсселе и цель совместного вступления остаётся неизменной.
Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО замедлился в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Турцией.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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В миреФинляндияТурцияШвецияСаули НиинистеНАТО
 
 
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