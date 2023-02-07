https://ria.ru/20230207/nato-1850276975.html

Ниинисте подтвердил стремление Финляндии войти в НАТО вместе со Швецией

Ниинисте подтвердил стремление Финляндии войти в НАТО вместе со Швецией - РИА Новости, 07.02.2023

Ниинисте подтвердил стремление Финляндии войти в НАТО вместе со Швецией

Финляндия получала различные сигналы из Турции, но остаётся привержена совместной заявке по вступлению в Североатлантический альянс, заявил во вторник на... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T13:51

2023-02-07T13:51

2023-02-07T13:51

в мире

финляндия

турция

швеция

саули ниинисте

нато

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ХЕЛЬСИНКИ, 7 фев - РИА Новости. Финляндия получала различные сигналы из Турции, но остаётся привержена совместной заявке по вступлению в Североатлантический альянс, заявил во вторник на совместной пресс-конференции в финской столице с генерал-губернатором Канады Мэри Саймон президент Финляндии Саули Ниинистё. В понедельник газета IltaLehti со ссылкой на источники сообщила, что Финляндия возможно вступит в НАТО без Швеции, при условии ратификации заявки страны двумя оставшимися странами: Венгрией и Турцией. Президент Финляндии отметил, что руководство страны находится в постоянном контакте с штаб-квартирой Североатлантического альянса в Брюсселе и цель совместного вступления остаётся неизменной. Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО замедлился в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Турцией.

https://ria.ru/20230206/peregovory-1850035962.html

финляндия

турция

швеция

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Ольга Фомченкова

в мире, финляндия, турция, швеция, саули ниинисте, нато