https://ria.ru/20230207/nato-1850276975.html
Ниинисте подтвердил стремление Финляндии войти в НАТО вместе со Швецией
Ниинисте подтвердил стремление Финляндии войти в НАТО вместе со Швецией - РИА Новости, 07.02.2023
Ниинисте подтвердил стремление Финляндии войти в НАТО вместе со Швецией
Финляндия получала различные сигналы из Турции, но остаётся привержена совместной заявке по вступлению в Североатлантический альянс, заявил во вторник на... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:51
2023-02-07T13:51
2023-02-07T13:51
в мире
финляндия
турция
швеция
саули ниинисте
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789173502_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_20bb8b48ce94bd535e998969ecd53310.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 7 фев - РИА Новости. Финляндия получала различные сигналы из Турции, но остаётся привержена совместной заявке по вступлению в Североатлантический альянс, заявил во вторник на совместной пресс-конференции в финской столице с генерал-губернатором Канады Мэри Саймон президент Финляндии Саули Ниинистё. В понедельник газета IltaLehti со ссылкой на источники сообщила, что Финляндия возможно вступит в НАТО без Швеции, при условии ратификации заявки страны двумя оставшимися странами: Венгрией и Турцией. Президент Финляндии отметил, что руководство страны находится в постоянном контакте с штаб-квартирой Североатлантического альянса в Брюсселе и цель совместного вступления остаётся неизменной. Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО замедлился в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Турцией.
https://ria.ru/20230206/peregovory-1850035962.html
финляндия
турция
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789173502_574:144:3072:2017_1920x0_80_0_0_92c17e2197dd742db2adc4e392193501.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, турция, швеция, саули ниинисте, нато
В мире, Финляндия, Турция, Швеция, Саули Ниинисте, НАТО
Ниинисте подтвердил стремление Финляндии войти в НАТО вместе со Швецией
Президент Ниинисте: Финляндия продвинется в НАТО со Швецией