https://ria.ru/20230207/nato-1850190876.html
Источник: Турция не знает о готовности Финляндии вступить в НАТО без Швеции
Источник: Турция не знает о готовности Финляндии вступить в НАТО без Швеции - РИА Новости, 07.02.2023
Источник: Турция не знает о готовности Финляндии вступить в НАТО без Швеции
Турция не получала от Финляндии сигналов о готовности вступить в НАТО без Швеции, рассмотрит при наличии такой заявки, заявил РИА Новости дипломатический... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T09:33
2023-02-07T09:33
2023-02-07T09:44
в мире
турция
финляндия
швеция
нато
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Турция не получала от Финляндии сигналов о готовности вступить в НАТО без Швеции, рассмотрит при наличии такой заявки, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Ранее газета IltaLehti со ссылкой на источники сообщила, что Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции в случае ратификации своей заявки Анкарой и Будапештом. Эту информацию подтвердили изданию собеседники из сфер внешней политики и безопасности."Ранее на самом высшем уровне было заявлено, что у Турции меньше проблемных моментов с Финляндией в процессе членства в НАТО, чем со Швецией. В этой связи, при наличии отдельной от Швеции заявки, была выражена готовность её рассмотреть. Но такого сигнала не было", - сообщил собеседник агентства.Отвечая на вопрос о сроках возобновлениях переговорного процесса между Турцией, Финляндией и Швецией по членству в НАТО, собеседник агентства отметил, что это будет зависеть, прежде всего, от действий Стокгольма."Наш господин президент неоднократно говорил, что положительный шаг в сторону Анкары будет встречен адекватно. Мы пока не видим выполнения Швецией обязательств, взятых перед нами по меморандуму, подписанному на полях саммита НАТО в Мадриде", - уточнил источник.Совместная заявка Финляндии и Швеции на вступление в НАТО уже одобрена 28 странами из 30, за исключением Турции и Венгрии. Ранее власти Турции заявляли, что готовы одобрить членство Финляндии в НАТО, но не Швеции. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу при этом заявлял, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявки.Финские власти неоднократно подчеркивали, что совместное вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс в общих интересах всех стран-участниц НАТО и обе северные страны намерены присоединиться к Альянсу только вместе.Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО замедлился в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Турцией.
https://ria.ru/20230205/kozyr-1849809755.html
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в мире, турция, финляндия, швеция, нато, мевлют чавушоглу
В мире, Турция, Финляндия, Швеция, НАТО, Мевлют Чавушоглу
09:33 07.02.2023 (обновлено: 09:44 07.02.2023)
Источник: Турция не знает о готовности Финляндии вступить в НАТО без Швеции
Турция не получала от Финляндии сигналов о готовности вступить в НАТО без Швеции
АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Турция не получала от Финляндии сигналов о готовности вступить в НАТО без Швеции, рассмотрит при наличии такой заявки, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Ранее газета IltaLehti со ссылкой на источники сообщила, что Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции в случае ратификации своей заявки Анкарой и Будапештом
. Эту информацию подтвердили изданию собеседники из сфер внешней политики и безопасности.
"Ранее на самом высшем уровне было заявлено, что у Турции меньше проблемных моментов с Финляндией в процессе членства в НАТО, чем со Швецией. В этой связи, при наличии отдельной от Швеции заявки, была выражена готовность её рассмотреть. Но такого сигнала не было", - сообщил собеседник агентства.
Отвечая на вопрос о сроках возобновлениях переговорного процесса между Турцией, Финляндией и Швецией по членству в НАТО, собеседник агентства отметил, что это будет зависеть, прежде всего, от действий Стокгольма
.
"Наш господин президент неоднократно говорил, что положительный шаг в сторону Анкары будет встречен адекватно. Мы пока не видим выполнения Швецией обязательств, взятых перед нами по меморандуму, подписанному на полях саммита НАТО в Мадриде", - уточнил источник.
Совместная заявка Финляндии и Швеции на вступление в НАТО уже одобрена 28 странами из 30, за исключением Турции и Венгрии
. Ранее власти Турции заявляли, что готовы одобрить членство Финляндии в НАТО, но не Швеции. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
при этом заявлял, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявки.
Финские власти неоднократно подчеркивали, что совместное вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс в общих интересах всех стран-участниц НАТО и обе северные страны намерены присоединиться к Альянсу только вместе.
Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО замедлился в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Турцией.