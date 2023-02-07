https://ria.ru/20230207/nato-1850190876.html

Источник: Турция не знает о готовности Финляндии вступить в НАТО без Швеции

Источник: Турция не знает о готовности Финляндии вступить в НАТО без Швеции - РИА Новости, 07.02.2023

Источник: Турция не знает о готовности Финляндии вступить в НАТО без Швеции

Турция не получала от Финляндии сигналов о готовности вступить в НАТО без Швеции, рассмотрит при наличии такой заявки, заявил РИА Новости дипломатический... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T09:33

2023-02-07T09:33

2023-02-07T09:44

в мире

турция

финляндия

швеция

нато

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Турция не получала от Финляндии сигналов о готовности вступить в НАТО без Швеции, рассмотрит при наличии такой заявки, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Ранее газета IltaLehti со ссылкой на источники сообщила, что Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции в случае ратификации своей заявки Анкарой и Будапештом. Эту информацию подтвердили изданию собеседники из сфер внешней политики и безопасности."Ранее на самом высшем уровне было заявлено, что у Турции меньше проблемных моментов с Финляндией в процессе членства в НАТО, чем со Швецией. В этой связи, при наличии отдельной от Швеции заявки, была выражена готовность её рассмотреть. Но такого сигнала не было", - сообщил собеседник агентства.Отвечая на вопрос о сроках возобновлениях переговорного процесса между Турцией, Финляндией и Швецией по членству в НАТО, собеседник агентства отметил, что это будет зависеть, прежде всего, от действий Стокгольма."Наш господин президент неоднократно говорил, что положительный шаг в сторону Анкары будет встречен адекватно. Мы пока не видим выполнения Швецией обязательств, взятых перед нами по меморандуму, подписанному на полях саммита НАТО в Мадриде", - уточнил источник.Совместная заявка Финляндии и Швеции на вступление в НАТО уже одобрена 28 странами из 30, за исключением Турции и Венгрии. Ранее власти Турции заявляли, что готовы одобрить членство Финляндии в НАТО, но не Швеции. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу при этом заявлял, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявки.Финские власти неоднократно подчеркивали, что совместное вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс в общих интересах всех стран-участниц НАТО и обе северные страны намерены присоединиться к Альянсу только вместе.Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО замедлился в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Турцией.

https://ria.ru/20230205/kozyr-1849809755.html

https://ria.ru/20230204/shvetsiya-1849776533.html

турция

финляндия

швеция

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в мире, турция, финляндия, швеция, нато, мевлют чавушоглу