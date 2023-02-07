https://ria.ru/20230207/moskvich-1850291533.html

Собянин рассказал о создании платформы электромобилей на заводе "Москвич"

Собянин рассказал о создании платформы электромобилей на заводе "Москвич" - РИА Новости, 07.02.2023

Собянин рассказал о создании платформы электромобилей на заводе "Москвич"

Российскую платформу производства электромобилей на заводе "Москвич" планируют сделать через два года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T14:23

2023-02-07T14:23

2023-02-07T14:24

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российскую платформу производства электромобилей на заводе "Москвич" планируют сделать через два года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Мы, несмотря на попытки заблокировать производство автомашин в Москве, возобновили производство "Москвича" на базе бывшего производства Renault и планируем за два года сделать собственную российскую платформу электромобилей и начинать производить уже собственные автомобили с большинством комплектующих, произведенных в России", - сказал Собянин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. В мае французский автоконцерн Renault передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". На предприятии уже налажен выпуск городского кроссовера "Москвич 3" и электромобиля "Москвич 3е".

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авто, москва, россия, сергей собянин, владимир путин, renault s.a, renault clio