https://ria.ru/20230207/moskvich-1850291533.html
Собянин рассказал о создании платформы электромобилей на заводе "Москвич"
Собянин рассказал о создании платформы электромобилей на заводе "Москвич" - РИА Новости, 07.02.2023
Собянин рассказал о создании платформы электромобилей на заводе "Москвич"
Российскую платформу производства электромобилей на заводе "Москвич" планируют сделать через два года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:23
2023-02-07T14:23
2023-02-07T14:24
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российскую платформу производства электромобилей на заводе "Москвич" планируют сделать через два года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Мы, несмотря на попытки заблокировать производство автомашин в Москве, возобновили производство "Москвича" на базе бывшего производства Renault и планируем за два года сделать собственную российскую платформу электромобилей и начинать производить уже собственные автомобили с большинством комплектующих, произведенных в России", - сказал Собянин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. В мае французский автоконцерн Renault передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". На предприятии уже налажен выпуск городского кроссовера "Москвич 3" и электромобиля "Москвич 3е".
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Авто, Москва, Россия, Сергей Собянин, Владимир Путин, Renault S.A, Renault Clio
14:23 07.02.2023 (обновлено: 14:24 07.02.2023)
Собянин рассказал о создании платформы электромобилей на заводе "Москвич"
Собянин: платформу электромобилей на заводе "Москвич" планируется сделать через два года