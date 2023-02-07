https://ria.ru/20230207/moskva-1850281996.html

Путин дал высокую оценку проектам развития Москвы

Путин дал высокую оценку проектам развития Москвы - РИА Новости, 07.02.2023

Путин дал высокую оценку проектам развития Москвы

Президент России Владимир Путин поблагодарил команду мэра Москвы Сергея Собянина за реализацию проектов и выразил надежду, что работа будет продолжена и в... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T14:02

2023-02-07T14:02

2023-02-07T14:48

владимир путин

сергей собянин

москва

россия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил команду мэра Москвы Сергея Собянина за реализацию проектов и выразил надежду, что работа будет продолжена и в ближайшее время в таком темпе и с таким качеством.На встрече Собянин рассказал Путину о реализации проектов в 2022 году и планах на 2023 год."Вас, и всю вашу команду хочу за это поблагодарить. Надеюсь, что в таком темпе и с таким качеством работа будет продолжена и в ближайшее время", - сказал президент.

https://ria.ru/20230207/trafik-1850281711.html

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Екатерина Зайцева

владимир путин, сергей собянин, москва, россия