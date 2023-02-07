https://ria.ru/20230207/moskva-1850281996.html
Путин дал высокую оценку проектам развития Москвы
Путин дал высокую оценку проектам развития Москвы - РИА Новости, 07.02.2023
Путин дал высокую оценку проектам развития Москвы
Президент России Владимир Путин поблагодарил команду мэра Москвы Сергея Собянина за реализацию проектов и выразил надежду, что работа будет продолжена и в... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:02
2023-02-07T14:02
2023-02-07T14:48
владимир путин
сергей собянин
москва
россия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил команду мэра Москвы Сергея Собянина за реализацию проектов и выразил надежду, что работа будет продолжена и в ближайшее время в таком темпе и с таким качеством.На встрече Собянин рассказал Путину о реализации проектов в 2022 году и планах на 2023 год."Вас, и всю вашу команду хочу за это поблагодарить. Надеюсь, что в таком темпе и с таким качеством работа будет продолжена и в ближайшее время", - сказал президент.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин, сергей собянин, москва, россия
Владимир Путин, Сергей Собянин, Москва, Россия
14:02 07.02.2023 (обновлено: 14:48 07.02.2023)
Путин дал высокую оценку проектам развития Москвы
Путин поблагодарил команду Собянина за реализацию проектов в Москве
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил команду мэра Москвы Сергея Собянина за реализацию проектов и выразил надежду, что работа будет продолжена и в ближайшее время в таком темпе и с таким качеством.
На встрече Собянин рассказал Путину о реализации проектов в 2022 году и планах на 2023 год.
"Вас, и всю вашу команду хочу за это поблагодарить. Надеюсь, что в таком темпе и с таким качеством работа будет продолжена и в ближайшее время", - сказал президент.