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Путин на встрече с Собяниным назвал развитие Москвы мощным - РИА Новости, 07.02.2023
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Путин на встрече с Собяниным назвал развитие Москвы мощным
Путин на встрече с Собяниным назвал развитие Москвы мощным - РИА Новости, 07.02.2023
Путин на встрече с Собяниным назвал развитие Москвы мощным
Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным оценил темпы развития столицы, назвав его мощным. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:52
2023-02-07T14:47
москва
владимир путин
сергей собянин
политика
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным оценил темпы развития столицы, назвав его мощным.Собянин на встрече с главой государства рассказал о реализации ряда проектов в 2022 году, планах на 2023 год. Путин же отметил большое значение Москвы в экономике РФ."Мощное развитие Москвы. Мощное", - сказал президент.
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москва, владимир путин, сергей собянин, политика
Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин, Политика
13:52 07.02.2023 (обновлено: 14:47 07.02.2023)
 
Путин на встрече с Собяниным назвал развитие Москвы мощным

Президент Путин на встрече с мэром Собяниным назвал развитие Москвы мощным

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным оценил темпы развития столицы, назвав его мощным.
Собянин на встрече с главой государства рассказал о реализации ряда проектов в 2022 году, планах на 2023 год. Путин же отметил большое значение Москвы в экономике РФ.
"Мощное развитие Москвы. Мощное", - сказал президент.
Мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 13:49
Собянин предложил Путину открыть Большую кольцевую линию метро
 
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