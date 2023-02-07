https://ria.ru/20230207/moskva-1850277167.html

Путин на встрече с Собяниным назвал развитие Москвы мощным

Путин на встрече с Собяниным назвал развитие Москвы мощным - РИА Новости, 07.02.2023

Путин на встрече с Собяниным назвал развитие Москвы мощным

Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным оценил темпы развития столицы, назвав его мощным. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T13:52

2023-02-07T13:52

2023-02-07T14:47

москва

владимир путин

сергей собянин

политика

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным оценил темпы развития столицы, назвав его мощным.Собянин на встрече с главой государства рассказал о реализации ряда проектов в 2022 году, планах на 2023 год. Путин же отметил большое значение Москвы в экономике РФ."Мощное развитие Москвы. Мощное", - сказал президент.

https://ria.ru/20230207/metro-1850275890.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, владимир путин, сергей собянин, политика