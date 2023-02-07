https://ria.ru/20230207/moskva-1850277167.html
Путин на встрече с Собяниным назвал развитие Москвы мощным
Путин на встрече с Собяниным назвал развитие Москвы мощным - РИА Новости, 07.02.2023
Путин на встрече с Собяниным назвал развитие Москвы мощным
Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным оценил темпы развития столицы, назвав его мощным. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:52
2023-02-07T13:52
2023-02-07T14:47
москва
владимир путин
сергей собянин
политика
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным оценил темпы развития столицы, назвав его мощным.Собянин на встрече с главой государства рассказал о реализации ряда проектов в 2022 году, планах на 2023 год. Путин же отметил большое значение Москвы в экономике РФ."Мощное развитие Москвы. Мощное", - сказал президент.
https://ria.ru/20230207/metro-1850275890.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир путин, сергей собянин, политика
Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин, Политика
13:52 07.02.2023 (обновлено: 14:47 07.02.2023)
Путин на встрече с Собяниным назвал развитие Москвы мощным
Президент Путин на встрече с мэром Собяниным назвал развитие Москвы мощным