https://ria.ru/20230207/moskva-1850272891.html

Москва в два раза нарастила объем инвестиций за пять лет

Москва в два раза нарастила объем инвестиций за пять лет - РИА Новости, 07.02.2023

Москва в два раза нарастила объем инвестиций за пять лет

Москва вышла на третье место по валовому продукту среди городов мира и в два раза нарастила объем инвестиций за 5 лет, доложил президенту РФ мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T13:44

2023-02-07T13:44

2023-02-07T14:05

экономика

москва

россия

сергей собянин

московский нпз

владимир путин

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москва вышла на третье место по валовому продукту среди городов мира и в два раза нарастила объем инвестиций за 5 лет, доложил президенту РФ мэр Сергей Собянин."В частности, в области экономики Москва вышла на третье место по валовому продукту с учётом паритета покупательной способности среди мировых городов. Мы нарастили в два раза объём инвестиций за 5 лет, на 40% увеличился объём обрабатывающей промышленности даже без учёта Московского НПЗ, а с учётом ввода новых мощностей Московского НПЗ объём обрабатывающих отраслей увеличится в два раза в Москве", - сообщил Собянин.Он добавил, что Москва реализует в области экономики ряд интересных проектов, которые будут драйверами развития в ближайшие годы.

https://ria.ru/20230207/moskva-1850281996.html

москва

россия

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

экономика, москва, россия, сергей собянин, московский нпз, владимир путин