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Москва в два раза нарастила объем инвестиций за пять лет - РИА Новости, 07.02.2023
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Москва в два раза нарастила объем инвестиций за пять лет
Москва в два раза нарастила объем инвестиций за пять лет - РИА Новости, 07.02.2023
Москва в два раза нарастила объем инвестиций за пять лет
Москва вышла на третье место по валовому продукту среди городов мира и в два раза нарастила объем инвестиций за 5 лет, доложил президенту РФ мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:44
2023-02-07T14:05
экономика
москва
россия
сергей собянин
московский нпз
владимир путин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москва вышла на третье место по валовому продукту среди городов мира и в два раза нарастила объем инвестиций за 5 лет, доложил президенту РФ мэр Сергей Собянин."В частности, в области экономики Москва вышла на третье место по валовому продукту с учётом паритета покупательной способности среди мировых городов. Мы нарастили в два раза объём инвестиций за 5 лет, на 40% увеличился объём обрабатывающей промышленности даже без учёта Московского НПЗ, а с учётом ввода новых мощностей Московского НПЗ объём обрабатывающих отраслей увеличится в два раза в Москве", - сообщил Собянин.Он добавил, что Москва реализует в области экономики ряд интересных проектов, которые будут драйверами развития в ближайшие годы.
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экономика, москва, россия, сергей собянин, московский нпз, владимир путин
Экономика, Москва, Россия, Сергей Собянин, Московский НПЗ, Владимир Путин
13:44 07.02.2023 (обновлено: 14:05 07.02.2023)
 
Москва в два раза нарастила объем инвестиций за пять лет

Мэр Москвы Собянин заявил, что столица в два раза нарастила объем инвестиций за пять лет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкМорозы в Москве
Морозы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Морозы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москва вышла на третье место по валовому продукту среди городов мира и в два раза нарастила объем инвестиций за 5 лет, доложил президенту РФ мэр Сергей Собянин.
"В частности, в области экономики Москва вышла на третье место по валовому продукту с учётом паритета покупательной способности среди мировых городов. Мы нарастили в два раза объём инвестиций за 5 лет, на 40% увеличился объём обрабатывающей промышленности даже без учёта Московского НПЗ, а с учётом ввода новых мощностей Московского НПЗ объём обрабатывающих отраслей увеличится в два раза в Москве", - сообщил Собянин.
Он добавил, что Москва реализует в области экономики ряд интересных проектов, которые будут драйверами развития в ближайшие годы.
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ЭкономикаМоскваРоссияСергей СобянинМосковский НПЗВладимир Путин
 
 
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