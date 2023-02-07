https://ria.ru/20230207/moskva-1850272891.html
Москва в два раза нарастила объем инвестиций за пять лет
Москва в два раза нарастила объем инвестиций за пять лет - РИА Новости, 07.02.2023
Москва в два раза нарастила объем инвестиций за пять лет
Москва вышла на третье место по валовому продукту среди городов мира и в два раза нарастила объем инвестиций за 5 лет, доложил президенту РФ мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:44
2023-02-07T13:44
2023-02-07T14:05
экономика
москва
россия
сергей собянин
московский нпз
владимир путин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москва вышла на третье место по валовому продукту среди городов мира и в два раза нарастила объем инвестиций за 5 лет, доложил президенту РФ мэр Сергей Собянин."В частности, в области экономики Москва вышла на третье место по валовому продукту с учётом паритета покупательной способности среди мировых городов. Мы нарастили в два раза объём инвестиций за 5 лет, на 40% увеличился объём обрабатывающей промышленности даже без учёта Московского НПЗ, а с учётом ввода новых мощностей Московского НПЗ объём обрабатывающих отраслей увеличится в два раза в Москве", - сообщил Собянин.Он добавил, что Москва реализует в области экономики ряд интересных проектов, которые будут драйверами развития в ближайшие годы.
https://ria.ru/20230207/moskva-1850281996.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, москва, россия, сергей собянин, московский нпз, владимир путин
Экономика, Москва, Россия, Сергей Собянин, Московский НПЗ, Владимир Путин
13:44 07.02.2023 (обновлено: 14:05 07.02.2023)
Москва в два раза нарастила объем инвестиций за пять лет
Мэр Москвы Собянин заявил, что столица в два раза нарастила объем инвестиций за пять лет