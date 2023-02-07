https://ria.ru/20230207/mnogodetnye-1850373322.html
В Рязанской области многодетные семьи смогут выбрать меру поддержки
В Рязанской области многодетные семьи смогут выбрать меру поддержки - РИА Новости, 07.02.2023
В Рязанской области многодетные семьи смогут выбрать меру поддержки
Многодетные семьи в Рязанской области смогут выбрать меру поддержки: получить земельный участок или выплату в 200 тысяч рублей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T18:19
2023-02-07T18:19
2023-02-07T18:19
рязанская область
рязанская область
павел малков
жилье
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РЯЗАНЬ, 7 фев – РИА Новости. Многодетные семьи в Рязанской области смогут выбрать меру поддержки: получить земельный участок или выплату в 200 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства региона. Уточняется, что на заседании правительства области во вторник одобрено несколько законопроектов, которые предусматривают изменения в нормативной правовой базе региона, касающейся мер социальной поддержки населения. "Так, в настоящее время в Рязанской области многодетные семьи имеют право на получение бесплатного земельного участка для улучшения своих жилищных условий. В утвержденных на заседании изменениях предложено ввести альтернативную выплату в размере 200 тысяч рублей взамен земельного участка", - говорится в сообщении. Отмечается, что эта мера поддержки предназначена для многодетных семей, которые уже приобрели или построили жилье с использованием кредитных средств. Деньги можно будет использовать для погашения кредита на покупку жилья. "У многодетных семей должна быть возможность выбора меры поддержки. Предусмотренная альтернатива – важнейший шаг. Посмотрим, насколько она будет востребована. Как активно люди будут ей пользоваться. Нужно развивать вот эти альтернативные возможности для реализации прав многодетных семей", - цитирует губернатора Рязанской области Павла Малкова его пресс-служба. Кроме того, в регионе предложено установить новую единовременную выплату при рождении ребенка на территории Рязанской области. Всем семьям – в размере 20 тысяч рублей, 50 тысяч рублей - при рождении первенца у родителей в возрасте до 25 лет. Выплата будет предоставляться независимо от уровня дохода семей.
https://ria.ru/20230207/proverka-1850221097.html
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рязанская область, павел малков, жилье
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков, Жилье
В Рязанской области многодетные семьи смогут выбрать меру поддержки
Многодетные в Рязанской области смогут получить 200 тысяч рублей вместо участка земли
РЯЗАНЬ, 7 фев – РИА Новости. Многодетные семьи в Рязанской области смогут выбрать меру поддержки: получить земельный участок или выплату в 200 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что на заседании правительства области во вторник одобрено несколько законопроектов, которые предусматривают изменения в нормативной правовой базе региона, касающейся мер социальной поддержки населения.
"Так, в настоящее время в Рязанской области многодетные семьи имеют право на получение бесплатного земельного участка для улучшения своих жилищных условий. В утвержденных на заседании изменениях предложено ввести альтернативную выплату в размере 200 тысяч рублей взамен земельного участка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эта мера поддержки предназначена для многодетных семей, которые уже приобрели или построили жилье с использованием кредитных средств. Деньги можно будет использовать для погашения кредита на покупку жилья.
"У многодетных семей должна быть возможность выбора меры поддержки. Предусмотренная альтернатива – важнейший шаг. Посмотрим, насколько она будет востребована. Как активно люди будут ей пользоваться. Нужно развивать вот эти альтернативные возможности для реализации прав многодетных семей", - цитирует губернатора Рязанской области Павла Малкова
его пресс-служба.
Кроме того, в регионе предложено установить новую единовременную выплату при рождении ребенка на территории Рязанской области. Всем семьям – в размере 20 тысяч рублей, 50 тысяч рублей - при рождении первенца у родителей в возрасте до 25 лет. Выплата будет предоставляться независимо от уровня дохода семей.