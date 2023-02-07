https://ria.ru/20230207/miting-1850427375.html
На митинг во Франции вышли более 750 тысяч человек
На митинг во Франции вышли более 750 тысяч человек - РИА Новости, 07.02.2023
На митинг во Франции вышли более 750 тысяч человек
Порядка 757 тысяч человек приняли участие во вторник в манифестациях против повышения пенсионного возраста по всей Франции, передаёт телеканал BFMTV со ссылкой... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T22:16
2023-02-07T22:16
2023-02-07T22:16
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ПАРИЖ, 7 фев - РИА Новости. Порядка 757 тысяч человек приняли участие во вторник в манифестациях против повышения пенсионного возраста по всей Франции, передаёт телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны. По данным министерства внутренних дел, в манифестациях по всей Франции приняли участие 757 тысяч человек, в Париже - 57 тысяч. Ведущий французский профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), в свою очередь, заявил, что в акциях протеста по всей стране участвовали почти 2 миллиона человек, в Париже - 400 тысяч человек. В Париже и других городах Франции во вторник прошла третья масштабная акция протеста против пенсионной реформы. Как передавал корреспондент РИА Новости, на демонстрации во французской столице радикалы black bloc начали крушить витрины кафе и магазинов, поджигать мусорные баки и ломать рекламные щиты. Кроме того, они забрасывали полицию петардами и стеклянными бутылками. В ответ полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих. По данным французских СМИ, в Париже правоохранители задержали 17 человек. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет. Первая общенациональная забастовка против пенсионной реформы прошла по всей Франции 19 января - в этот день были проведены более 200 манифестаций по призыву восьми ведущих французских профсоюзов. Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. По данным МВД страны, в них приняли участие более миллиона человек, из них 80 тысяч – в Париже. Были задержаны 38 человек. Во второй общенациональной забастовке против повышения пенсионного возраста, состоявшейся 31 января, по данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), участвовали 2,8 миллиона человек, из них 87 тысяч - в Париже.
https://ria.ru/20230204/frantsiya-1849225660.html
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Разбитые витрины и летящие в полицию бутылки: погромы на митинге в Париже
Разбитые витрины и летящие в полицию бутылки: погромы на митинге в Париже
2023-02-07T22:16
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в мире, париж, франция
На митинг во Франции вышли более 750 тысяч человек
МВД Франции: на митинг против пенсионной реформы вышли более 750 тысяч человек
ПАРИЖ, 7 фев - РИА Новости.
Порядка 757 тысяч человек приняли участие во вторник в манифестациях против повышения пенсионного возраста по всей Франции, передаёт
телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны.
По данным министерства внутренних дел, в манифестациях по всей Франции приняли участие 757 тысяч человек, в Париже - 57 тысяч.
Ведущий французский профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), в свою очередь, заявил, что в акциях протеста по всей стране участвовали почти 2 миллиона человек, в Париже - 400 тысяч человек.
В Париже и других городах Франции во вторник прошла третья масштабная акция протеста против пенсионной реформы.
Как передавал корреспондент РИА Новости, на демонстрации во французской столице радикалы black bloc начали крушить витрины кафе и магазинов, поджигать мусорные баки и ломать рекламные щиты. Кроме того, они забрасывали полицию петардами и стеклянными бутылками. В ответ полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих. По данным французских СМИ, в Париже правоохранители задержали 17 человек.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
Первая общенациональная забастовка против пенсионной реформы прошла по всей Франции 19 января - в этот день были проведены более 200 манифестаций по призыву восьми ведущих французских профсоюзов. Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. По данным МВД страны, в них приняли участие более миллиона человек, из них 80 тысяч – в Париже. Были задержаны 38 человек. Во второй общенациональной забастовке против повышения пенсионного возраста, состоявшейся 31 января, по данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), участвовали 2,8 миллиона человек, из них 87 тысяч - в Париже.