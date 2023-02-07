https://ria.ru/20230207/miting-1850412405.html

В Париже полиция применила слезоточивый газ против митингующих

В Париже полиция применила слезоточивый газ против митингующих - РИА Новости, 07.02.2023

В Париже полиция применила слезоточивый газ против митингующих

Полиция применила слезоточивый газ на манифестации против пенсионной реформы в Париже, начались задержания, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T20:33

2023-02-07T20:33

2023-02-07T20:33

в мире

париж

монпелье

жеральд дарманен

элизабет борн

франция

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ПАРИЖ, 7 фев – РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ на манифестации против пенсионной реформы в Париже, начались задержания, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. Радикалы black bloc на акции против повышения пенсионного возраста в Париже начали забрасывать полицию петардами и стеклянными бутылками и строить баррикады. В ответ полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих. Начались первые задержания. Ранее радикалы начали крушить витрины кафе и магазинов, поджигать мусорные баки и ломать рекламные щиты. В Париже проходит третья масштабная акция протеста против пенсионной реформы. По данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), в ней принимают участие 400 тысяч человек. Среди участников - представители разных отраслей, студенты и члены университетской общины, медики, левые и молодежные организации, сторонники движения "желтые жилеты". Участники шествия несут транспаранты ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU), скандируют лозунги "Пенсия в 60 лет!", "Макрон, убери руки от наших пенсий", "Нет реформе без всеобщего одобрения", "Повышайте зарплаты, а не пенсионный возраст". Ранее демонстрации начались также в крупных французских городах Рене, Монпелье, Марселе, Бордо и Страсбурге. Всего во Франции во вторник пройдут более 200 манифестаций. Накануне глава МВД страны Жеральд Дарманен сообщил, что за порядком на манифестациях против пенсионной реформы будут следить 11 тысяч полицейских, из них 4 тысячи в Париже. Манифестации сопровождаются забастовками в ряде секторов экономики. Нарушено движение поездов в парижском метро, пригородных электричек и скоростных междугородних поездов. Более половины сотрудников нефтеперерабатывающих заводов TotalEnergies также участвуют в забастовке, из-за чего производство нефтепродуктов во Франции во вторник нарушено. По данным телеканала BFMTV, бастуют также около миллиона сотрудников образовательного сектора. В понедельник большинство депутатов Национального собрания Франции отклонило предложение коалиции левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) о проведении референдума по проекту пенсионной реформы. Французские профсоюзы уже заявили, что планируют провести следующую национальную манифестацию в субботу, 11 февраля. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет. Первая общенациональная забастовка против пенсионной реформы прошла по всей Франции 19 января - в этот день были проведены более 200 манифестаций по призыву восьми ведущих французских профсоюзов. Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. По данным МВД страны, в них приняли участие более миллиона человек, из них 80 тысяч – в Париже. Были задержаны 38 человек. Во второй общенациональной забастовке против повышения пенсионного возраста, состоявшейся 31 января, по данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), участвовали 2,8 миллиона человек, из них 87 тысяч - в Париже.

https://ria.ru/20230129/frantsiya-1848236254.html

https://ria.ru/20230207/sanktsii-1850169528.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, париж, монпелье, жеральд дарманен, элизабет борн, франция