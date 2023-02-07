https://ria.ru/20230207/minirovanie-1850218684.html

В Кемерово "заминировали" суд с требованием выплатить миллион гривен

В Кемерово "заминировали" суд с требованием выплатить миллион гривен - РИА Новости, 07.02.2023

В Кемерово "заминировали" суд с требованием выплатить миллион гривен

Неизвестный снова отправил сообщение о том, что здание Кемеровского районного суда заминировано и потребовал перечислить ему на счет миллион гривен, в данный... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T11:19

2023-02-07T11:19

2023-02-07T11:19

происшествия

кемеровская область

кемерово

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КЕМЕРОВО, 7 фев – РИА Новости. Неизвестный снова отправил сообщение о том, что здание Кемеровского районного суда заминировано и потребовал перечислить ему на счет миллион гривен, в данный момент идет эвакуация из здания суда, сообщает объединенный пресс-центр судов региона. Во вторник сообщалось, что анонимный пользователь уже сообщал о том, что здание Кемеровского районного суда заминировано и требовал перечислить ему миллион гривен. Проверка, проведенная в здании суда, взрывчатых веществ не обнаружила. "В Кемеровский районный суд Кемеровской области повторно поступило сообщение о минировании (угрозе взрыва) здания суда. Уже с другого адреса электронной почты отправитель вновь сообщил, что решил взорвать здание суда, если ему в течение часа не переведут на указанный им номер телефона 1 миллион гривен. По факту данного сообщения судом незамедлительно сделаны соответствующие обращения в правоохранительные органы, в настоящее время в суде проводится эвакуация граждан", – говорится в сообщении. Отмечается, что также данное сообщение с угрозой взрыва было направлено и в другие суды области.

https://ria.ru/20230201/prigovor-1848919561.html

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кемерово

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, кемеровская область, кемерово