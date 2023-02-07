https://ria.ru/20230207/minirovanie-1850218684.html
В Кемерово "заминировали" суд с требованием выплатить миллион гривен
В Кемерово "заминировали" суд с требованием выплатить миллион гривен - РИА Новости, 07.02.2023
В Кемерово "заминировали" суд с требованием выплатить миллион гривен
Неизвестный снова отправил сообщение о том, что здание Кемеровского районного суда заминировано и потребовал перечислить ему на счет миллион гривен, в данный... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T11:19
2023-02-07T11:19
2023-02-07T11:19
происшествия
кемеровская область
кемерово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
КЕМЕРОВО, 7 фев – РИА Новости. Неизвестный снова отправил сообщение о том, что здание Кемеровского районного суда заминировано и потребовал перечислить ему на счет миллион гривен, в данный момент идет эвакуация из здания суда, сообщает объединенный пресс-центр судов региона. Во вторник сообщалось, что анонимный пользователь уже сообщал о том, что здание Кемеровского районного суда заминировано и требовал перечислить ему миллион гривен. Проверка, проведенная в здании суда, взрывчатых веществ не обнаружила. "В Кемеровский районный суд Кемеровской области повторно поступило сообщение о минировании (угрозе взрыва) здания суда. Уже с другого адреса электронной почты отправитель вновь сообщил, что решил взорвать здание суда, если ему в течение часа не переведут на указанный им номер телефона 1 миллион гривен. По факту данного сообщения судом незамедлительно сделаны соответствующие обращения в правоохранительные органы, в настоящее время в суде проводится эвакуация граждан", – говорится в сообщении. Отмечается, что также данное сообщение с угрозой взрыва было направлено и в другие суды области.
https://ria.ru/20230201/prigovor-1848919561.html
кемеровская область
кемерово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, кемерово
Происшествия, Кемеровская область, Кемерово
В Кемерово "заминировали" суд с требованием выплатить миллион гривен
В Кемерово заявили об угрозе взрыва суда с требованием выплатить миллион гривен
КЕМЕРОВО, 7 фев – РИА Новости. Неизвестный снова отправил сообщение о том, что здание Кемеровского районного суда заминировано и потребовал перечислить ему на счет миллион гривен, в данный момент идет эвакуация из здания суда, сообщает объединенный пресс-центр судов региона.
Во вторник сообщалось, что анонимный пользователь уже сообщал о том, что здание Кемеровского районного суда заминировано и требовал перечислить ему миллион гривен. Проверка, проведенная в здании суда, взрывчатых веществ не обнаружила.
"В Кемеровский районный суд Кемеровской области
повторно поступило сообщение о минировании (угрозе взрыва) здания суда. Уже с другого адреса электронной почты отправитель вновь сообщил, что решил взорвать здание суда, если ему в течение часа не переведут на указанный им номер телефона 1 миллион гривен. По факту данного сообщения судом незамедлительно сделаны соответствующие обращения в правоохранительные органы, в настоящее время в суде проводится эвакуация граждан", – говорится в сообщении.
Отмечается, что также данное сообщение с угрозой взрыва было направлено и в другие суды области.