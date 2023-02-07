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В Майкопе в 2023 году начнется строительство нового микрорайона - РИА Новости, 07.02.2023
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Республика Адыгея
https://ria.ru/20230207/mikrorayon-1850275432.html
В Майкопе в 2023 году начнется строительство нового микрорайона
В Майкопе в 2023 году начнется строительство нового микрорайона - РИА Новости, 07.02.2023
В Майкопе в 2023 году начнется строительство нового микрорайона
Строители в Майкопе готовят площадку под новый микрорайон, который начнут возводить уже в этом году, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:48
2023-02-07T13:48
республика адыгея
майкоп
республика адыгея
госсовет адыгеи
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МАЙКОП, 7 фев – РИА Новости. Строители в Майкопе готовят площадку под новый микрорайон, который начнут возводить уже в этом году, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Власти Адыгеи во вторник обсудили реализацию проекта комплексной застройки территории за микрорайоном Михайлова в Майкопе. Новый микрорайон будет разбит на площади 14 гектаров, инвестиции в проект составят около семи миллиардов рублей, говорится в сообщении."В настоящее время проведены публичные слушания, завершаются работы над согласованием ряда необходимых процедур, проектной документацией. Уже в текущем году инвестор планирует выйти на стройплощадку. Всего здесь предполагается построить 13 многоэтажных домов. В создаваемом микрорайоне также будут возведены объекты благоустройства, транспортной и инженерной инфраструктуры, размещены отделения банков, аптеки, МФЦ. На данном этапе идет подготовка площадки под строительство домов", - отмечается в релизе.Уточняется, что необходимая для нового микрорайона инфраструктура создается с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов."Глава Адыгеи поручил продумать благоустройство дворов, создание детских и спортивных площадок, озеленение территории, предусмотреть парковочные места для автомобилей, особое внимание уделить социальной инфраструктуре", - добавляет пресс-служба.
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майкоп, республика адыгея, госсовет адыгеи
Республика Адыгея, Майкоп, Республика Адыгея, Госсовет Адыгеи
13:48 07.02.2023
 

В Майкопе в 2023 году начнется строительство нового микрорайона

© Фото : пресс-служба Главы Республики АдыгеяГлава Республики Адыгея Мурат Кумпилов во время совещания по вопросам реализации перспективных проектов, направленных на социально-экономическое развитие Республики
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов во время совещания по вопросам реализации перспективных проектов, направленных на социально-экономическое развитие Республики - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Фото : пресс-служба Главы Республики Адыгея
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов во время совещания по вопросам реализации перспективных проектов, направленных на социально-экономическое развитие Республики
Читать ria.ru в
МАЙКОП, 7 фев – РИА Новости. Строители в Майкопе готовят площадку под новый микрорайон, который начнут возводить уже в этом году, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Власти Адыгеи во вторник обсудили реализацию проекта комплексной застройки территории за микрорайоном Михайлова в Майкопе. Новый микрорайон будет разбит на площади 14 гектаров, инвестиции в проект составят около семи миллиардов рублей, говорится в сообщении.
"В настоящее время проведены публичные слушания, завершаются работы над согласованием ряда необходимых процедур, проектной документацией. Уже в текущем году инвестор планирует выйти на стройплощадку. Всего здесь предполагается построить 13 многоэтажных домов. В создаваемом микрорайоне также будут возведены объекты благоустройства, транспортной и инженерной инфраструктуры, размещены отделения банков, аптеки, МФЦ. На данном этапе идет подготовка площадки под строительство домов", - отмечается в релизе.
Уточняется, что необходимая для нового микрорайона инфраструктура создается с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов.
"Глава Адыгеи поручил продумать благоустройство дворов, создание детских и спортивных площадок, озеленение территории, предусмотреть парковочные места для автомобилей, особое внимание уделить социальной инфраструктуре", - добавляет пресс-служба.
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Республика АдыгеяМайкопРеспублика АдыгеяГоссовет Адыгеи
 
 
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