https://ria.ru/20230207/mikrorayon-1850275432.html
В Майкопе в 2023 году начнется строительство нового микрорайона
В Майкопе в 2023 году начнется строительство нового микрорайона - РИА Новости, 07.02.2023
В Майкопе в 2023 году начнется строительство нового микрорайона
Строители в Майкопе готовят площадку под новый микрорайон, который начнут возводить уже в этом году, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:48
2023-02-07T13:48
2023-02-07T13:48
республика адыгея
майкоп
республика адыгея
госсовет адыгеи
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МАЙКОП, 7 фев – РИА Новости. Строители в Майкопе готовят площадку под новый микрорайон, который начнут возводить уже в этом году, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Власти Адыгеи во вторник обсудили реализацию проекта комплексной застройки территории за микрорайоном Михайлова в Майкопе. Новый микрорайон будет разбит на площади 14 гектаров, инвестиции в проект составят около семи миллиардов рублей, говорится в сообщении."В настоящее время проведены публичные слушания, завершаются работы над согласованием ряда необходимых процедур, проектной документацией. Уже в текущем году инвестор планирует выйти на стройплощадку. Всего здесь предполагается построить 13 многоэтажных домов. В создаваемом микрорайоне также будут возведены объекты благоустройства, транспортной и инженерной инфраструктуры, размещены отделения банков, аптеки, МФЦ. На данном этапе идет подготовка площадки под строительство домов", - отмечается в релизе.Уточняется, что необходимая для нового микрорайона инфраструктура создается с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов."Глава Адыгеи поручил продумать благоустройство дворов, создание детских и спортивных площадок, озеленение территории, предусмотреть парковочные места для автомобилей, особое внимание уделить социальной инфраструктуре", - добавляет пресс-служба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майкоп, республика адыгея, госсовет адыгеи
Республика Адыгея, Майкоп, Республика Адыгея, Госсовет Адыгеи
МАЙКОП, 7 фев – РИА Новости. Строители в Майкопе готовят площадку под новый микрорайон, который начнут возводить уже в этом году, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Власти Адыгеи во вторник обсудили реализацию проекта комплексной застройки территории за микрорайоном Михайлова в Майкопе. Новый микрорайон будет разбит на площади 14 гектаров, инвестиции в проект составят около семи миллиардов рублей, говорится в сообщении.
"В настоящее время проведены публичные слушания, завершаются работы над согласованием ряда необходимых процедур, проектной документацией. Уже в текущем году инвестор планирует выйти на стройплощадку. Всего здесь предполагается построить 13 многоэтажных домов. В создаваемом микрорайоне также будут возведены объекты благоустройства, транспортной и инженерной инфраструктуры, размещены отделения банков, аптеки, МФЦ. На данном этапе идет подготовка площадки под строительство домов", - отмечается в релизе.
Уточняется, что необходимая для нового микрорайона инфраструктура создается с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов.
"Глава Адыгеи
поручил продумать благоустройство дворов, создание детских и спортивных площадок, озеленение территории, предусмотреть парковочные места для автомобилей, особое внимание уделить социальной инфраструктуре", - добавляет пресс-служба.