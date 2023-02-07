https://ria.ru/20230207/mikrobespilotnik-1850295270.html
Инженеры разработали микробеспилотник "Шмель" для Минобороны
Инженеры разработали микробеспилотник "Шмель" для Минобороны - РИА Новости, 07.02.2023
Инженеры разработали микробеспилотник "Шмель" для Минобороны
Инженеры Центра компетенций беспилотных летательных аппаратов в Новосибирске разработали суперкомпактный беспилотник "Шмель", основным заказчиком которого могут РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:34
2023-02-07T14:34
2023-02-07T14:34
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
наука
новосибирск
технологии
беспилотники
бпла
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НОВОСИБИРСК, 7 фев – РИА Новости. Инженеры Центра компетенций беспилотных летательных аппаратов в Новосибирске разработали суперкомпактный беспилотник "Шмель", основным заказчиком которого могут стать спецслужбы и Минобороны РФ, сообщил журналистам во вторник руководитель центра Денис Котин. Центр компетенций беспилотных летательных аппаратов был создан в этом году на базе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ). Он будет заниматься разработкой новых отечественных моделей беспилотников и в перспективе планирует добиться 100%-ной локализации отечественных разработок и комплектующих в составе проектируемых аппаратов. Главная проблема – микроэлектронная элементная база. "Наша разработка пока на уровне макетного образца. Это микробеспилотный летательный аппарат, который мы назвали "Шмель". Прототипом являлся британский беспилотник Black Hawk, который тоже относится к типу микро-БПЛА и имеет специальное назначение. Нашей задачей было в этом сегменте поконкурировать и попробовать по техническим характеристикам и габаритам приблизиться к известному аналогу", - рассказал Котин. В итоге общий вес беспилотника, который похож на игрушечный вертолет, составляет 85 грамм, скорость полета – до 25 километров в час, дальность полета - до 2 километров. Это дальность, на которую аппарат может передавать информацию с прикрепленной к корпусу видеокамеры. Длительность полета на одной батарейке примерно 20 минут. В комплект к БПЛА входят сразу три сменяемые и заряжаемые батарейки. "Он уже летает, но так как нам бы этого хотелось по нашим планам должно состояться к июню, а всю остальную часть года мы должны уже демонстрировать опытный образец потенциальным потребителям. Его основная особенность – это миниатюрные габариты, а рабочий орган один – это видеокамера. Следовательно, его область применения – посмотреть там, где человеку физически сложно. Фактически это продолжение глаз человека", - сказал глава Центра компетенций. Он отметил, что область его применения - всевозможные спецслужбы и спецподразделения, находящиеся в максимально опасных условиях, а главный потенциальный заказчик и потребитель микробеспилотника - Минобороны РФ. В свою очередь, проректор по инновациям и развитию НГТУ Марина Хайруллина отметила, что в настоящее время уже отрабатывается ряд партнеров, которые проявляют высокий интерес к этой разработке и к лету текущего года могут быть достигнуты конкретные договоренности.
https://ria.ru/20230207/sputniki-1850255789.html
https://ria.ru/20221211/terminatory-1837903506.html
https://ria.ru/20221107/ekzoskelety-1829550499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), наука, новосибирск, технологии, беспилотники, бпла
Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Наука, Новосибирск, Технологии, Беспилотники, БПЛА
Инженеры разработали микробеспилотник "Шмель" для Минобороны
Новосибирские инженеры разработали микробеспилотник "Шмель" для спецслужб и Минобороны
НОВОСИБИРСК, 7 фев – РИА Новости. Инженеры Центра компетенций беспилотных летательных аппаратов в Новосибирске разработали суперкомпактный беспилотник "Шмель", основным заказчиком которого могут стать спецслужбы и Минобороны РФ, сообщил журналистам во вторник руководитель центра Денис Котин.
Центр компетенций беспилотных летательных аппаратов был создан в этом году на базе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ). Он будет заниматься разработкой новых отечественных моделей беспилотников и в перспективе планирует добиться 100%-ной локализации отечественных разработок и комплектующих в составе проектируемых аппаратов. Главная проблема – микроэлектронная элементная база.
"Наша разработка пока на уровне макетного образца. Это микробеспилотный летательный аппарат, который мы назвали "Шмель". Прототипом являлся британский беспилотник Black Hawk, который тоже относится к типу микро-БПЛА и имеет специальное назначение. Нашей задачей было в этом сегменте поконкурировать и попробовать по техническим характеристикам и габаритам приблизиться к известному аналогу", - рассказал Котин.
В итоге общий вес беспилотника, который похож на игрушечный вертолет, составляет 85 грамм, скорость полета – до 25 километров в час, дальность полета - до 2 километров. Это дальность, на которую аппарат может передавать информацию с прикрепленной к корпусу видеокамеры. Длительность полета на одной батарейке примерно 20 минут. В комплект к БПЛА входят сразу три сменяемые и заряжаемые батарейки.
"Он уже летает, но так как нам бы этого хотелось по нашим планам должно состояться к июню, а всю остальную часть года мы должны уже демонстрировать опытный образец потенциальным потребителям. Его основная особенность – это миниатюрные габариты, а рабочий орган один – это видеокамера. Следовательно, его область применения – посмотреть там, где человеку физически сложно. Фактически это продолжение глаз человека", - сказал глава Центра компетенций.
Он отметил, что область его применения - всевозможные спецслужбы и спецподразделения, находящиеся в максимально опасных условиях, а главный потенциальный заказчик и потребитель микробеспилотника - Минобороны РФ.
В свою очередь, проректор по инновациям и развитию НГТУ Марина Хайруллина отметила, что в настоящее время уже отрабатывается ряд партнеров, которые проявляют высокий интерес к этой разработке и к лету текущего года могут быть достигнуты конкретные договоренности.