Рейтинг@Mail.ru
Инженеры разработали микробеспилотник "Шмель" для Минобороны - РИА Новости, 07.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230207/mikrobespilotnik-1850295270.html
Инженеры разработали микробеспилотник "Шмель" для Минобороны
Инженеры разработали микробеспилотник "Шмель" для Минобороны - РИА Новости, 07.02.2023
Инженеры разработали микробеспилотник "Шмель" для Минобороны
Инженеры Центра компетенций беспилотных летательных аппаратов в Новосибирске разработали суперкомпактный беспилотник "Шмель", основным заказчиком которого могут РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:34
2023-02-07T14:34
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
наука
новосибирск
технологии
беспилотники
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569136939_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_73d33595a463e297fb52d4e9b848f516.jpg
НОВОСИБИРСК, 7 фев – РИА Новости. Инженеры Центра компетенций беспилотных летательных аппаратов в Новосибирске разработали суперкомпактный беспилотник "Шмель", основным заказчиком которого могут стать спецслужбы и Минобороны РФ, сообщил журналистам во вторник руководитель центра Денис Котин. Центр компетенций беспилотных летательных аппаратов был создан в этом году на базе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ). Он будет заниматься разработкой новых отечественных моделей беспилотников и в перспективе планирует добиться 100%-ной локализации отечественных разработок и комплектующих в составе проектируемых аппаратов. Главная проблема – микроэлектронная элементная база. "Наша разработка пока на уровне макетного образца. Это микробеспилотный летательный аппарат, который мы назвали "Шмель". Прототипом являлся британский беспилотник Black Hawk, который тоже относится к типу микро-БПЛА и имеет специальное назначение. Нашей задачей было в этом сегменте поконкурировать и попробовать по техническим характеристикам и габаритам приблизиться к известному аналогу", - рассказал Котин. В итоге общий вес беспилотника, который похож на игрушечный вертолет, составляет 85 грамм, скорость полета – до 25 километров в час, дальность полета - до 2 километров. Это дальность, на которую аппарат может передавать информацию с прикрепленной к корпусу видеокамеры. Длительность полета на одной батарейке примерно 20 минут. В комплект к БПЛА входят сразу три сменяемые и заряжаемые батарейки. "Он уже летает, но так как нам бы этого хотелось по нашим планам должно состояться к июню, а всю остальную часть года мы должны уже демонстрировать опытный образец потенциальным потребителям. Его основная особенность – это миниатюрные габариты, а рабочий орган один – это видеокамера. Следовательно, его область применения – посмотреть там, где человеку физически сложно. Фактически это продолжение глаз человека", - сказал глава Центра компетенций. Он отметил, что область его применения - всевозможные спецслужбы и спецподразделения, находящиеся в максимально опасных условиях, а главный потенциальный заказчик и потребитель микробеспилотника - Минобороны РФ. В свою очередь, проректор по инновациям и развитию НГТУ Марина Хайруллина отметила, что в настоящее время уже отрабатывается ряд партнеров, которые проявляют высокий интерес к этой разработке и к лету текущего года могут быть достигнуты конкретные договоренности.
https://ria.ru/20230207/sputniki-1850255789.html
https://ria.ru/20221211/terminatory-1837903506.html
https://ria.ru/20221107/ekzoskelety-1829550499.html
россия
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569136939_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_b8d66bc9bd618fd01ae7c1abd68419bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), наука, новосибирск, технологии, беспилотники, бпла
Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Наука, Новосибирск, Технологии, Беспилотники, БПЛА
14:34 07.02.2023
 
Инженеры разработали микробеспилотник "Шмель" для Минобороны

Новосибирские инженеры разработали микробеспилотник "Шмель" для спецслужб и Минобороны

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВход в первый корпус Новосибирского государственного технического университета
Вход в первый корпус Новосибирского государственного технического университета - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Вход в первый корпус Новосибирского государственного технического университета . Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 7 фев – РИА Новости. Инженеры Центра компетенций беспилотных летательных аппаратов в Новосибирске разработали суперкомпактный беспилотник "Шмель", основным заказчиком которого могут стать спецслужбы и Минобороны РФ, сообщил журналистам во вторник руководитель центра Денис Котин.
Центр компетенций беспилотных летательных аппаратов был создан в этом году на базе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ). Он будет заниматься разработкой новых отечественных моделей беспилотников и в перспективе планирует добиться 100%-ной локализации отечественных разработок и комплектующих в составе проектируемых аппаратов. Главная проблема – микроэлектронная элементная база.
Спутники на Земной орбите - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 13:06
В России создадут спутниковую систему всепогодного зондирования Земли
"Наша разработка пока на уровне макетного образца. Это микробеспилотный летательный аппарат, который мы назвали "Шмель". Прототипом являлся британский беспилотник Black Hawk, который тоже относится к типу микро-БПЛА и имеет специальное назначение. Нашей задачей было в этом сегменте поконкурировать и попробовать по техническим характеристикам и габаритам приблизиться к известному аналогу", - рассказал Котин.
В итоге общий вес беспилотника, который похож на игрушечный вертолет, составляет 85 грамм, скорость полета – до 25 километров в час, дальность полета - до 2 километров. Это дальность, на которую аппарат может передавать информацию с прикрепленной к корпусу видеокамеры. Длительность полета на одной батарейке примерно 20 минут. В комплект к БПЛА входят сразу три сменяемые и заряжаемые батарейки.
"Он уже летает, но так как нам бы этого хотелось по нашим планам должно состояться к июню, а всю остальную часть года мы должны уже демонстрировать опытный образец потенциальным потребителям. Его основная особенность – это миниатюрные габариты, а рабочий орган один – это видеокамера. Следовательно, его область применения – посмотреть там, где человеку физически сложно. Фактически это продолжение глаз человека", - сказал глава Центра компетенций.
Солдаты о работе боевых машин поддержки танков Терминатор - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря 2022, 18:27Специальная военная операция на Украине
Работающие на "Терминаторах" российские бойцы похвалили их создателей
Он отметил, что область его применения - всевозможные спецслужбы и спецподразделения, находящиеся в максимально опасных условиях, а главный потенциальный заказчик и потребитель микробеспилотника - Минобороны РФ.
В свою очередь, проректор по инновациям и развитию НГТУ Марина Хайруллина отметила, что в настоящее время уже отрабатывается ряд партнеров, которые проявляют высокий интерес к этой разработке и к лету текущего года могут быть достигнуты конкретные договоренности.
Снаряды для Гиацинта-Б - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября 2022, 03:42Новое оружие России
Российские артиллеристы опробуют экзоскелеты для подноса снарядов
 
БезопасностьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)НаукаНовосибирскТехнологииБеспилотникиБПЛА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала