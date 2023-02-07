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Бывшие метрополии должны понимать, что мир изменился, заявил Лавров - РИА Новости, 07.02.2023
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Бывшие метрополии должны понимать, что мир изменился, заявил Лавров
Бывшие метрополии должны понимать, что мир изменился, заявил Лавров - РИА Новости, 07.02.2023
Бывшие метрополии должны понимать, что мир изменился, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров, находящийся с визитом в Мали, заявил, что бывшие метрополии должны знать свое место и понимать, что мир изменился. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:30
2023-02-07T15:41
в мире
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БАМАКО, 7 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, находящийся с визитом в Мали, заявил, что бывшие метрополии должны знать свое место и понимать, что мир изменился."Мы считаем с нашими малийскими друзьями, с подавляющим большинством других африканских стран, что бывшим метрополиям необходимо забывать о том, как они захватывали и эксплуатировали эти территории, этот континент, они должны привыкать к тому, что мир изменился, и что декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960 года была не имитацией дипломатии, как сейчас на Западе модно называть те или иные договоренности, а была документом, единогласно одобренным Генассамблей ООН, и в качестве такового является обязательной к исполнению", - сказал он на пресс- конференции."Поэтому бывшие метрополии должны уважать принятые на универсальной основе решения и, собственно говоря, знать свое место в нынешнем формате развития международных отношений", - добавил российский министр.
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в мире, сергей лавров, мали, россия
В мире, Сергей Лавров, Мали, Россия
15:30 07.02.2023 (обновлено: 15:41 07.02.2023)
 
Бывшие метрополии должны понимать, что мир изменился, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: бывшие метрополии должны знать свое место и понимать, что мир изменился

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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БАМАКО, 7 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, находящийся с визитом в Мали, заявил, что бывшие метрополии должны знать свое место и понимать, что мир изменился.
"Мы считаем с нашими малийскими друзьями, с подавляющим большинством других африканских стран, что бывшим метрополиям необходимо забывать о том, как они захватывали и эксплуатировали эти территории, этот континент, они должны привыкать к тому, что мир изменился, и что декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960 года была не имитацией дипломатии, как сейчас на Западе модно называть те или иные договоренности, а была документом, единогласно одобренным Генассамблей ООН, и в качестве такового является обязательной к исполнению", - сказал он на пресс- конференции.
"Поэтому бывшие метрополии должны уважать принятые на универсальной основе решения и, собственно говоря, знать свое место в нынешнем формате развития международных отношений", - добавил российский министр.
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