https://ria.ru/20230207/metropolii-1850320220.html

Бывшие метрополии должны понимать, что мир изменился, заявил Лавров

Бывшие метрополии должны понимать, что мир изменился, заявил Лавров - РИА Новости, 07.02.2023

Бывшие метрополии должны понимать, что мир изменился, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров, находящийся с визитом в Мали, заявил, что бывшие метрополии должны знать свое место и понимать, что мир изменился. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:30

2023-02-07T15:30

2023-02-07T15:41

в мире

сергей лавров

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россия

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БАМАКО, 7 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, находящийся с визитом в Мали, заявил, что бывшие метрополии должны знать свое место и понимать, что мир изменился."Мы считаем с нашими малийскими друзьями, с подавляющим большинством других африканских стран, что бывшим метрополиям необходимо забывать о том, как они захватывали и эксплуатировали эти территории, этот континент, они должны привыкать к тому, что мир изменился, и что декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960 года была не имитацией дипломатии, как сейчас на Западе модно называть те или иные договоренности, а была документом, единогласно одобренным Генассамблей ООН, и в качестве такового является обязательной к исполнению", - сказал он на пресс- конференции."Поэтому бывшие метрополии должны уважать принятые на универсальной основе решения и, собственно говоря, знать свое место в нынешнем формате развития международных отношений", - добавил российский министр.

https://ria.ru/20230127/lavrov-1847741138.html

мали

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сергей лавров, мали, россия