Рейтинг@Mail.ru
Собянин предложил Путину открыть Большую кольцевую линию метро - РИА Новости, 07.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230207/metro-1850275890.html
Собянин предложил Путину открыть Большую кольцевую линию метро
Собянин предложил Путину открыть Большую кольцевую линию метро - РИА Новости, 07.02.2023
Собянин предложил Путину открыть Большую кольцевую линию метро
Строительство Большой кольцевой линии московского метро полностью закончено, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:49
2023-02-07T15:24
россия
общество
москва
сергей собянин
владимир путин
большая кольцевая линия
метро
московский метрополитен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850286415_0:62:3056:1781_1920x0_80_0_0_c5e171e973dc3b66279c391351385531.jpg
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Строительство Большой кольцевой линии московского метро полностью закончено, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Сейчас мы закончили полностью его, и в ближайшие дни, если вы сочтете возможным, с вашим участием хотим открыть Большую кольцевую линию уже в целом по всему кругу", — сказал он.Собянин напомнил, что около года назад Путин открыл БКЛ, две трети которой были построены к тому моменту.Строительство Большой кольцевой линии Московского метрополитена — крупнейший в мире проект в области метростроения. В ее состав войдет 31 станция и три электродепо. Общая протяженность БКЛ составит 70 километров.Согласно справке пресс-службы мэра и правительства Москвы, новые станции улучшат транспортное обслуживание жителей и работающих восьми районов: Текстильщики, Печатники, Люблино, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нижегородский, Лефортово, где проживает порядка 800 тысяч человек. Сокращение времени при ежедневных поездках по городу для местных жителей составит до 80%, или до 45 минут.
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850286415_327:0:3056:2047_1920x0_80_0_0_45c5e939492659660cbe30f443f73230.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, москва, сергей собянин, владимир путин, большая кольцевая линия, метро, московский метрополитен
Россия, Общество, Москва, Сергей Собянин, Владимир Путин, Большая кольцевая линия, Метро, Московский метрополитен
13:49 07.02.2023 (обновлено: 15:24 07.02.2023)
 
Собянин предложил Путину открыть Большую кольцевую линию метро

Мэр Москвы Собянин предложил президенту Путину открыть Большую кольцевую линию метро

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанк Мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
 Мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Строительство Большой кольцевой линии московского метро полностью закончено, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Сейчас мы закончили полностью его, и в ближайшие дни, если вы сочтете возможным, с вашим участием хотим открыть Большую кольцевую линию уже в целом по всему кругу", — сказал он.
Собянин напомнил, что около года назад Путин открыл БКЛ, две трети которой были построены к тому моменту.
Строительство Большой кольцевой линии Московского метрополитена — крупнейший в мире проект в области метростроения. В ее состав войдет 31 станция и три электродепо. Общая протяженность БКЛ составит 70 километров.
Согласно справке пресс-службы мэра и правительства Москвы, новые станции улучшат транспортное обслуживание жителей и работающих восьми районов: Текстильщики, Печатники, Люблино, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нижегородский, Лефортово, где проживает порядка 800 тысяч человек. Сокращение времени при ежедневных поездках по городу для местных жителей составит до 80%, или до 45 минут.
 
РоссияОбществоМоскваСергей СобянинВладимир ПутинБольшая кольцевая линияМетроМосковский метрополитен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала