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Собянин предложил Путину открыть Большую кольцевую линию метро

Собянин предложил Путину открыть Большую кольцевую линию метро - РИА Новости, 07.02.2023

Собянин предложил Путину открыть Большую кольцевую линию метро

Строительство Большой кольцевой линии московского метро полностью закончено, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T13:49

2023-02-07T13:49

2023-02-07T15:24

россия

общество

москва

сергей собянин

владимир путин

большая кольцевая линия

метро

московский метрополитен

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Строительство Большой кольцевой линии московского метро полностью закончено, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Сейчас мы закончили полностью его, и в ближайшие дни, если вы сочтете возможным, с вашим участием хотим открыть Большую кольцевую линию уже в целом по всему кругу", — сказал он.Собянин напомнил, что около года назад Путин открыл БКЛ, две трети которой были построены к тому моменту.Строительство Большой кольцевой линии Московского метрополитена — крупнейший в мире проект в области метростроения. В ее состав войдет 31 станция и три электродепо. Общая протяженность БКЛ составит 70 километров.Согласно справке пресс-службы мэра и правительства Москвы, новые станции улучшат транспортное обслуживание жителей и работающих восьми районов: Текстильщики, Печатники, Люблино, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нижегородский, Лефортово, где проживает порядка 800 тысяч человек. Сокращение времени при ежедневных поездках по городу для местных жителей составит до 80%, или до 45 минут.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, москва, сергей собянин, владимир путин, большая кольцевая линия, метро, московский метрополитен