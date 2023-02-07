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Собянин предложил Путину открыть Большую кольцевую линию метро
Собянин предложил Путину открыть Большую кольцевую линию метро - РИА Новости, 07.02.2023
Собянин предложил Путину открыть Большую кольцевую линию метро
Строительство Большой кольцевой линии московского метро полностью закончено, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:49
2023-02-07T13:49
2023-02-07T15:24
россия
общество
москва
сергей собянин
владимир путин
большая кольцевая линия
метро
московский метрополитен
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Строительство Большой кольцевой линии московского метро полностью закончено, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Сейчас мы закончили полностью его, и в ближайшие дни, если вы сочтете возможным, с вашим участием хотим открыть Большую кольцевую линию уже в целом по всему кругу", — сказал он.Собянин напомнил, что около года назад Путин открыл БКЛ, две трети которой были построены к тому моменту.Строительство Большой кольцевой линии Московского метрополитена — крупнейший в мире проект в области метростроения. В ее состав войдет 31 станция и три электродепо. Общая протяженность БКЛ составит 70 километров.Согласно справке пресс-службы мэра и правительства Москвы, новые станции улучшат транспортное обслуживание жителей и работающих восьми районов: Текстильщики, Печатники, Люблино, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нижегородский, Лефортово, где проживает порядка 800 тысяч человек. Сокращение времени при ежедневных поездках по городу для местных жителей составит до 80%, или до 45 минут.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, москва, сергей собянин, владимир путин, большая кольцевая линия, метро, московский метрополитен
Россия, Общество, Москва, Сергей Собянин, Владимир Путин, Большая кольцевая линия, Метро, Московский метрополитен
13:49 07.02.2023 (обновлено: 15:24 07.02.2023)
Собянин предложил Путину открыть Большую кольцевую линию метро
Мэр Москвы Собянин предложил президенту Путину открыть Большую кольцевую линию метро